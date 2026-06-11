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(P) Cifra norocoasă 7: de ce o vezi la jocurile de casino

Oamenii sunt preocupați de milenii de semne. Le caută în fiecare aspect al vieții, al naturii, le atribuie lucrurilor și situațiilor.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 11 Iunie 2026, 15:24 | Actualizat Joi, 11 Iunie 2026, 15:25
Cifra norocoasă 7: de ce o vezi la jocurile de casino | magnific.com
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Care este motivul? Creierul uman tinde să vadă tipare. Este o funcție elementară de supraviețuire.

Cifra 7 este prezentă în multe culturi cu numeroase semnificații, dar în majoritatea există un punct comun: este considerată norocoasă. Nu e de mirare că e folosită în prezent în mai multe contexte. Ca jucător sigur ai văzut-o în jocurile de casino. Hai să afli mai multe despre semnificațiile cifrei 7 și să descoperi de ce o vezi la jocurile de casino.

Semnificația cifrei 7

Având în vedere asocierea cu norocul, era inevitabilă o preluare a cifrei 7 în jocuri online la cazino. Dar există și alte semnificații.

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Din punct de vedere matematic, este un număr prim, divizibil doar cu sine sau cu 1. Există 7 zile ale săptămânii și 7 note muzicale fundamentale, iar curcubeul are 7 culori. Luna are patru faze, din care fiecare durează aproximativ șapte zile.

Cu siguranță ai auzit și de cele Șapte Minuni ale Lumii Antice sau cele Șapte Minuni ale Lumii Moderne.

Cifra șapte are și o semnificație pozitivă în numerologie: spiritualitate, înțelepciune, căutarea adevărului. În 1956, profesorul George Miller de la Universitatea Harvard a publicat o lucrare conform căreia oamenii pot reține în medie 7 lucruri individuale în memoria de scurtă durată. Din acest motiv, numerele de telefon în unele țări au 7 cifre.

Când și cum a apărut cifra 7 în jocurile de noroc

Cifra 7 a fost preluată ca simbol în sloturi în secolul XX. Popularitatea sa a crescut în 1950 datorită Aparatelor de Sloturi Mills, care ofereau la combinația 777 pe role un jackpot. Așa că, în următoarele decenii, combinațiile 777, 7777 și 77777, în funcție de numărul de role, au devenit sinonime cu premiile foarte mari.

Astăzi, găsești aparate 77777 și în versiunea online, nu doar în agențiile fizice. Sunt considerate sloturi clasice, iubite de nostalgici și ideale pentru jucătorii începători. De ce? Pentru că au reguli simple și alte simboluri clasice recunoscute: fructele, clopoțeii și simbolul BAR. Dar există și versiuni moderne, cu jackpoturi progresive și alte funcții extra.

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Popularitatea acestor jocuri s-a păstrat de-a lungul deceniilor, așa că majoritatea cazinourilor online le pun la dispoziția jucătorilor. Dacă vrei să joci online, trebuie să cauți o platformă licențiată și să-ți faci un cont, pe care să-l validezi cu date reale. Vei avea nevoie de buletin sau de alt act de identitate.

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Cifra șapte este prezentă de mii de ani în mentalul colectiv cu semnificații pozitive. Fiind atât de cunoscută și azi în cultura populară, este folosită intens de mai multe domenii. Dar domeniul de gambling a fost mai rapid și a contribuit major în ultimele decenii la asocierea norocului cu acest număr.

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