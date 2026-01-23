(P) Cum să crești performanța energetică a clădirii pentru a respecta noile reglementări europene EPBD

Antena Căutare
Directiva europeană privind performanța energetică a clădirilor (EPBD) schimbă modul în care privești activele imobiliare pe care le administrezi sau le dezvolți. Pentru companiile medii și mari, cu portofolii de clădiri de birouri, industriale, logistice sau publice, EPBD nu mai este o temă de conformare formală, ci un criteriu care influențează bugetele, strategia ESG și accesul la finanțare.

Publicat: Vineri, 23 Ianuarie 2026, 10:17 | Actualizat Vineri, 23 Ianuarie 2026, 10:18
Directiva europeană privind performanța energetică a clădirilor (EPBD) schimbă modul în care privești activele imobiliare pe care le administrezi sau le dezvolți | freepik

Noua versiune a directivei, aplicată etapizat până în 2030, introduce cerințe clare legate de consumul de energie primară, emisiile operaționale de carbon și planificarea renovărilor. Practic, EPBD te obligă să demonstrezi, prin date și documentație, că îți optimizezi clădirea într-un mod coerent și verificabil.

Mai jos găsești pașii care te ajută să crești performanța energetică a clădirii și să reduci riscurile legale și operaționale asociate EPBD.

1. Înțelege clar ce măsoară EPBD și unde se află clădirea ta

EPBD măsoară performanța energetică prin consumul de energie primară, finală și emisiile de CO₂. Acestea determină clasificarea energetică a clădirilor. Este esențial să identifici poziția actuală a clădirii tale în raport cu aceste criterii, pentru a evalua costurile, atractivitatea și eligibilitatea pentru finanțări.

2. Realizează un audit energetic detaliat, nu doar o evaluare formală

Auditul energetic este esențial pentru optimizarea consumului de energie al unei clădiri. Spre deosebire de certificatul energetic, auditul detaliază sursele de pierderi și oferă soluții concrete. Un audit complet analizează structura clădirii, instalațiile, iluminatul și utilizarea spațiului, propunând intervenții prioritizate pentru a îmbunătăți eficiența energetică.

3. Corelează certificarea energetică cu realitatea din teren

Certificatul de performanță energetică este esențial în relațiile cu autoritățile și investitorii, fiind legat de dreptul de utilizare a clădirii. Problemele apar din ipoteze optimiste sau date incomplete, generând discrepanțe între certificare și consumul real. Actualizează certificatul după măsuri majore pentru a evita blocaje și costuri neprevăzute.

4. Optimizează anvelopa clădirii într-un mod integrat

Pentru clădirile existente, anvelopa influențează direct necesarul de energie pentru încălzire și răcire. Pereții exteriori, acoperișul, planșeele și ferestrele trebuie tratate ca un sistem unitar.Intervențiile eficiente includ izolație termică continuă, tratarea punților termice și îmbunătățirea etanșeității. În spațiile de producție sau logistică, aceste măsuri stabilizează temperatura interioară și reduc solicitarea instalațiilor.

5. Modernizează instalațiile HVAC și iluminatul pe baza consumului real

Instalațiile vechi împiedică îmbunătățirea eficienței energetice. EPBD promovează înlocuirea echipamentelor ineficiente și utilizarea sistemelor de control avansate. Modernizarea HVAC necesită dimensionare precisă și adaptare la utilizare. Iluminatul LED și senzorii reduc consumul. Monitorizarea consumurilor oferă date utile pentru optimizare și raportarea EPBD.

6. Integrează surse regenerabile în strategia de conformare

EPBD pune accent pe reducerea energiei primare din surse convenționale și pe utilizarea energiei regenerabile produse local. Pentru clădirile comerciale și industriale, sistemele fotovoltaice reprezintă una dintre cele mai frecvente opțiuni.

Un sistem fotovoltaic dimensionat corect, raportat la profilul de consum, scade energia preluată din rețea și îmbunătățește indicatorii de performanță energetică. Pentru rezultate predictibile, integrarea trebuie analizată împreună cu măsurile de eficiență energetică.

În majoritatea cazurilor, proiectele care combină reducerea consumului cu producția locală de energie ating mai ușor pragurile impuse de EPBD. Abordările integrate, specifice proiectelor de eficiență energetică a cladirilor, permit documentare clară și urmărire pe termen lung.

7. Planifică tranziția spre standarde NZEB și ZEB

Clădirile cu consum de energie aproape zero (NZEB) folosesc cantități reduse de energie, iar o parte importantă provine din surse regenerabile. Conceptul ZEB merge mai departe, vizând emisii operaționale zero.

EPBD mută accentul de la intenții la dovezi. Autoritățile verifică rapoartele de conformare, ipotezele de calcul și coerența dintre proiect și execuție. Pentru clădirile noi sau renovate major, documentația trebuie să includă scenarii alternative și justificări tehnice clare.

8. Construiește un plan de investiții etapizat și realist

Planificarea investițiilor energetice pe termen lung și mediu este crucială. EPBD sprijină planurile clare, nu acțiuni izolate. Auditul inițial și măsurile eficiente îmbunătățesc indicatorii prin corelarea cu strategia ESG și finanțarea adecvată.

9. Pregătește documentația EPBD pentru verificări și raportări

Documentarea corectă face diferența între un proiect acceptat rapid și unul blocat în clarificări. EPBD cere coerență între audit, certificare, proiectare și exploatare.

Asigură-te că păstrezi:

· rapoarte de audit actualizate;

· calcule de performanță energetică;

· dovezi privind integrarea surselor regenerabile;

· date de monitorizare a consumurilor.

Această bază documentară susține raportarea ESG și facilitează accesul la finanțări sau scheme de sprijin.

10. Colaborează cu specialiști care pot acoperi întregul proces

EPBD presupune o abordare integrată, de la analiză la operare. Colaborarea cu parteneri care înțeleg legislația, ingineria și finanțarea reduce riscurile și accelerează implementarea. Companii cu experiență în tranziția energetică, precum 4ENVIGO, lucrează cu metodologii clare și oferă un punct unic de contact pentru audit, proiectare, implementare și mentenanță. Această structură ajută la controlul costurilor și la menținerea calității documentației.

Dacă vrei să accelerezi procesul, solicită consultanță specializată pentru audit energetic, proiectare și integrarea surselor regenerabile. O decizie informată astăzi îți oferă predictibilitate și stabilitate pe termen lung.

