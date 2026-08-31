În zilele noastre, timpul petrecut alături de prieteni are un rol important pentru starea ta de bine, deoarece câteva ore petrecute împreună și o activitate comună îi ajută pe toți să se relaxeze și să se deconecteze de la problemele zilnice.

(P) Cum să organizezi o seară de poker cu prietenii | jacksoncasino.com

O seară cu amicii este o modalitate simplă prin care te poți relaxa la povești, privi un meci de fotbal sau juca poker, așa cum ai face atunci când alegi unul dintre top cazinouri online.

Checklist practic

O seară de poker reușită nu se măsoară prin numărul jocurilor câștigate ci prin timpul petrecut alături de prieteni. De aceea, indiferent de mărimea grupului sau de genul persoanelor, în cele câteva ore de relaxare toată lumea trebuie să se simtă bine.

Așadar, organizarea trebuie să fie impecabilă iar pentru a nu omite nimic, ai nevoie de o listă cu diferite sarcini precum:

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Cumpără cărți de joc speciale de poker.

Fă o listă cu fiecare participant.

Alege o masă suficient de mare ca să încapă toată lumea.

De câți jucători ai nevoie

Pentru ca totul să fie bine, iar seara de poker să fie reușită, numărul de participanți este important.

Ca idee, o masă perfectă poate să conțină de la 6 și până la 8 jucători, asta pentru a avea un ritm bun al jocului, iar fiecare participant să fie implicat în acțiune.

Să nu mă înțelegi greșit, poți juca poker și dacă sunt doar două persoane, iar dacă ai peste zece prieteni invitați, este mai bine să organizezi două mese pentru ca fiecare participant să poată juca fără timpi mari de așteptare

Echipament necesar

Prin echipament necesar pentru o seară de poker, se înțeleg următoarele lucruri:

Un pachet complet de 52 de cărți de joc este obligatoriu sau chiar două.

Fisele de poker reprezintă un alt element important, iar un set de 300 sau 500 de fișe este suficient.

Stabilirea mizelor

Fiind o seară când te întâlnești cu prietenii, tot ce contează este revederea, comunicarea și distracția cu aceștia.

Cu toate acestea, pentru a fi mai palpitant, poți stabili cu amicii și o miză, care neapărat trebuie să fie simbolică. Îți las mai jos câteva propuneri pentru a crește adrenalina tuturor:

Primul prieten care ajunge la 10 partide câștigate primește o cină plătită de ceilalți amici.

Ultimul clasat face cumpărăturile pentru următoarea revedere.

Fiecare jucător contribuie cu o sumă mică de bani, iar învingătorul primește toți banii strânși.

Reguli de bază pe care toți invitații trebuie să le știe

Aici nu mă refer la regulile jocului de poker ci la anumite aspecte ce vor contribui la starea de bine a tuturor. De exemplu:

Nimeni nu trebuie să se supere dacă pierde un joc sau mai multe.

Pierzătorul trebuie să se conformeze iar la următoarea întâlnire să aducă ce trebuie.

Nu trebuie să se injure sau să se vorbească urât.

Variante de poker pe care le poți juca

Sunt multe tipuri de jocuri pe care le poți juca și care sunt interesante și aducătoare de adrenalină. Uite care sunt acestea:

Texas Hold'em

Este cea mai jucata varianta de poker unde fiecare jucător primește două cărți (cunoscute sub numele de „hole cards”).

Cinci cărți comune sunt împărțite cu fața în sus pe masa și toți jucătorii folosesc aceste cărți comune împreună cu cărțile lor pentru a forma cea mai bună mână de poker cu cinci cărți posibilă.

Jocul se desfășoară în patru runde de pariere: pre-flop, flop, turn și river, oferind multiple oportunități pentru strategie și pariuri

Omaha

Omaha este considerat adesea ca fiind următorul pas pentru jucătorii familiarizați cu Texas Hold’em

Aici se ridică miza, oferindu-le jucătorilor patru cărți de joc în loc de două. Totuși, ideea constă în faptul că jucătorii trebuie să folosească exact două dintre cărțile lor și trei cărți comune pentru a-și face mâna.

Badugi

Jucătorii primesc patru cărți cu fața în jos cu scopul de a crea un „Badugi”, care este o mână de patru cărți în care toate cărțile sunt de ranguri și culori diferite.

Aici cea mai bună mână posibilă este un curcubeu de 4 cărți (câte o carte din fiecare culoare), fără perechi, în mod ideal cu cele mai mici cărți posibile.

Jocul constă în mai multe runde de pariere intercalate cu oportunități de tragere, în care jucătorii pot schimba orice număr de cărți cu altele noi din pachet, cu scopul de a-și îmbunătăți mâna.

Mâncare, muzică și atmosferă

Mâncarea și muzica sunt la fel de importante ca jocul de poker jucat cu prietenii si trebuia să placă tuturor invitaților.

Pentru mâncare, alege preparate care se pot servi ușor și care nu necesită mult timp petrecut la masă, precum pizza, burgeri, sandwichuri, chipsuri, alune sau platourile cu aperitive.

Muzica trebuie să fie la un volum mic, în surdină, astfel încât să permită tuturor jucătorilor să relaționeze, să discute și să audă explicațiile legate de joc.

Legat de atmosfera aceasta se creează în acel moment și depinde de modul în care este organizată seara, de tine și de prietenii tăi.