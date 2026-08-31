Antena Căutare
Home News Social (P) Echipamentul dentar accesibil nu înseamnă automat compromis

(P) Echipamentul dentar accesibil nu înseamnă automat compromis

Pentru un cabinet stomatologic, aparatura este printre cele mai grele decizii de business. Un echipament ales corect susține proceduri mai eficiente, taie din timpii morți și te ține comod în lucrul de zi cu zi.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 31 August 2026, 14:45 | Actualizat Luni, 31 August 2026, 15:18
Galerie
(P) Echipamentul dentar accesibil nu înseamnă automat compromis | https://dentequip.ro/
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Unul ales doar după preț, fără suport și fără o potrivire reală cu ce faci în cabinet, ajunge de multe ori să te coste mai mult decât părea la prima vedere.

Tocmai de aceea discuția despre aparatură „accesibilă” cere nuanță. Accesibil nu ar trebui să fie sinonim cu slab, instabil sau lipsit de sprijin după vânzare. Ar trebui să însemne o investiție calculată: funcții utile, calitate bună, preț corect și un furnizor care rămâne aproape și după ce ai semnat factura.

În zona aceasta se poziționează Dentequip.ro, furnizor B2B de echipamente stomatologice pentru cabinete, clinici și distribuitori. Compania este distribuitor exclusiv COXO în România și mizează pe aparatură versatilă, cu raport calitate-preț bun — potrivită mai ales medicilor care vor să investească atent, fără să fie nevoiți să urce obligatoriu în zona premium.

O poziționare practică, nu una de lux

Articolul continuă după reclamă

Dentequip nu comunică din registrul „lux medical” și nici nu încearcă să vândă ideea că cel mai scump aparat e automat cea mai bună alegere. Poziționarea stă mai aproape de realitatea multor cabinete: aparatură medium-high, prețuri corecte, disponibilitate bună la multe produse și suport tehnic când chiar ai nevoie de el.

Un plus important este că businessul este condus de Radu Buzatu, medic dentist. Aceasta se vede în relația cu clienții: nevoile sunt înțelese de cineva care a lucrat el însuși la scaun - timp, ergonomie, predictibilitate, blocaje, service, cost total de utilizare.

Pentru cabinetele mici și mijlocii, dar și pentru clinicile care vor să își lărgească serviciile, o astfel de abordare este adesea mai potrivită decât orientarea reflexă către branduri foarte scumpe. Esențial rămâne ca aparatul să răspundă unei nevoi reale și să fie susținut corect în timp.

COXO, un brand central în portofoliul Dentequip

COXO este un brand important pentru Dentequip, mai ales la piese de mână, endodonție, profilaxie, chirurgie și implantologie. Pentru medicii care caută aparatură modernă, funcțională și cu preț accesibil, este o variantă echilibrată — merită știut că vorbim despre cel mai mare producător de piese de mână din lume, nu despre o marcă de nișă.

Un exemplu este aparatul de profilaxie PT-Master COXO, care combină detartrajul și air-polishing-ul în aceeași unitate. În cabinetele unde igienizările sunt frecvente, un astfel de echipament ajută la un flux mai bine organizat și la tranziții mai scurte între etape.

La microscopie, C-Clear 2 COXO poate fi relevant pentru medicii din endodonție, chirurgie sau tratamente unde vizibilitatea cântărește mult. Specificațiile au importanța lor, dar la fel de mult contează cum se așază aparatul în practica de zi cu zi și cât de repede te obișnuiești cu el.

Echipamente pentru chirurgie, endodonție și lucrul curent

Pentru chirurgie și implantologie, intră în discuție C-Explorer SG COXO, aparat piezochirurgical cu micromotor electric și funcție de fiziodispenser. E genul de echipament pentru cabinetele care fac proceduri mai complexe și au nevoie de control, precizie și o organizare mai bună a intervențiilor.

În endodonție, endomotorul C-Smart Pilot Advanced COXO e o opțiune pentru medicii care vor să lucreze mai controlat pe canal. Apex locatorul integrat și modurile multiple de lucru susțin o abordare mai previzibilă, adaptată protocolului fiecăruia.

Nici lămpile de fotopolimerizare nu sunt un detaliu minor — o lampă bună influențează direct eficiența etapelor și confortul medicului. Aceeași logică se aplică și la turbine, unde greutatea, iluminarea și echilibrul în mână se simt în fiecare zi de lucru. Turbina Shadowless H75-TP COXO este una dintre variantele propuse de Dentequip pentru medicii care caută o soluție practică aici.

Digitalizarea cabinetului: unde are sens imprimanta 3D

Imprimarea 3D ajută cabinetele și laboratoarele care au deja volum de lucrări sau care vor să controleze mai bine anumite etape de producție. Nu e o investiție obligatorie pentru oricine, dar devine utilă acolo unde fluxul digital există deja sau unde medicul vrea să îl construiască.

Imprimanta 3D All-in-One PioNext Mini de la PIOCREAT este propusă de Dentequip pentru cabinetele și laboratoarele care urmăresc procese mai rapide și mai flexibile. Înainte de a o cumpăra, merită să te uiți nu doar la preț, ci și la aplicațiile pe care chiar le vei folosi, la materialele compatibile, la timpul de lucru și la sprijinul primit pentru integrare.

La unele achiziții, Dentequip oferă și acces la instruire practică prin Dentequip Academy — util pentru medicii care vor să înțeleagă bine tehnologia înainte să o integreze complet în activitatea curentă.

Suport, training și decizii mai sigure

Dentequip Academy este componenta educațională a brandului: un spațiu în Timișoara dedicat cursurilor, trainingurilor practice și demonstrațiilor pe echipamente reale. Sala găzduiește evenimente pentru medici stomatologi și tehnicieni dentari, mai ales în endodonție, implantologie, chirurgie și estetică dentară.

Pentru cine cântărește un aparat nou, partea de training contează mult. Una este să citești o listă de specificații și alta este să vezi cum funcționează aparatul, să pui întrebări și să înțelegi cum s-ar potrivi în propriul flux de lucru.

Pe termen lung, alegerea furnizorului este aproape la fel de importantă ca alegerea aparatului. Prețul bun ajută, dar nu este suficient. Mai contează disponibilitatea produsului, suportul tehnic, claritatea în comunicare și capacitatea de a răspunde în ziua în care ceva nu merge.

Drumul spectaculos din România despre care puțini turiști știu. Are zeci de kilometri și peisaje care îți taie respirați...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ce mănâncă la fiecare masă a zilei Adrian Mutu pentru a se menţine într-o formă fizică senzaţională la 47 de ani Ce mănâncă la fiecare masă a zilei Adrian Mutu pentru a se menţine într-o formă fizică senzaţională la 47 de ani
Observatornews.ro Dragoș și-a pândit fosta iubită din mașină, apoi a ucis-o în stradă cu sânge rece. Atacul, surprins de camere Dragoș și-a pândit fosta iubită din mașină, apoi a ucis-o în stradă cu sânge rece. Atacul, surprins de camere
Antena 3 Un pescar care căuta vechituri cu un magnet a scos din Dunăre o mină neexplodată de 680 de kilograme, din al Doilea Război Mondial Un pescar care căuta vechituri cu un magnet a scos din Dunăre o mină neexplodată de 680 de kilograme, din al Doilea Război Mondial
SpyNews Naba Salem se întoarce la Insula Iubirii X! Nu va fi o ispită obișnuită. Ce rol va avea Naba Salem se întoarce la Insula Iubirii X! Nu va fi o ispită obișnuită. Ce rol va avea
Roby Roberto & Malone se întorc pentru o nouă aventură nebună. Ai comedie la superlativ cu Mihai Bendeac & Vlad Drăgulin în filmul românesc Băieți de oraș: Golden Boyz, disponibil acum.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Roby Roberto & Malone se întorc pentru o nouă aventură nebună. Ai comedie la superlativ cu Mihai Bendeac & Vlad Drăgulin în filmul românesc Băieți de oraș: Golden Boyz, disponibil acum.
Citește și
Rezultate Loto azi, 30 august 2026. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus
Rezultate Loto azi, 30 august 2026. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Ce înseamnă dacă găsești o bulină roșie pe parbrizul mașinii tale. Avertismentul de care trebuie să știe șoferii
Ce înseamnă dacă găsești o bulină roșie pe parbrizul mașinii tale. Avertismentul de care trebuie să știe...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ion Țiriac s-a săturat și a luat o decizie categorică, la 87 de ani. Fiul cel mare, implicat direct
Ion Țiriac s-a săturat și a luat o decizie categorică, la 87 de ani. Fiul cel mare, implicat direct AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Betty Salam este însărcinată pentru a doua oară! Fiica lui Florin Salam a fost cerută în căsătorie de Robert Tudor, bărbatul cu care are o relație după divorț
Betty Salam este însărcinată pentru a doua oară! Fiica lui Florin Salam a fost cerută în căsătorie de Robert... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Un bărbat a fost scos, joi, de 3 ori din mare de salvamari, la Eforie. A patra oară a murit
Un bărbat a fost scos, joi, de 3 ori din mare de salvamari, la Eforie. A patra oară a murit Antena3.ro
De ce ți se încălzește telefonul atunci când îl încarci. Trucul simplu care îți poate proteja dispozitivul
De ce ți se încălzește telefonul atunci când îl încarci. Trucul simplu care îți poate proteja dispozitivul useit
Ședință crucială în PSD! Liderii și parlamentarii partidului decid, la Sinaia, viitorul Guvern
Ședință crucială în PSD! Liderii și parlamentarii partidului decid, la Sinaia, viitorul Guvern BZI
Noua platformă „e-Sănătatea Mea”, obligatorie și nu prea de la 1 septembrie. Șeful CNAS: „Deocamdată, nu îi pedepsim”. Programările online, amânate până în octombrie
Noua platformă „e-Sănătatea Mea”, obligatorie și nu prea de la 1 septembrie. Șeful CNAS: „Deocamdată, nu... Jurnalul
6 zodii IMUNE la bârfe și răutate. NIMIC nu le poate atinge!
6 zodii IMUNE la bârfe și răutate. NIMIC nu le poate atinge! Kudika
Septembrie vine ca un duș rece pentru patru zodii! Problemele se adună, iar o alegere grea le poate da viața peste cap
Septembrie vine ca un duș rece pentru patru zodii! Problemele se adună, iar o alegere grea le poate da viața peste... Redactia.ro
"Mai bine am abandonat". Fermierii din Dolj lasă pepenii pe câmp, după ce prețul a ajuns la 50 bani/kilogram Observator
Factori de risc pentru obezitate. Ce te poate face să acumulezi mai multe kilograme în plus
Factori de risc pentru obezitate. Ce te poate face să acumulezi mai multe kilograme în plus MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să ai un weekend relaxant în familie fără stres
Cum să ai un weekend relaxant în familie fără stres DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x