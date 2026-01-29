Antena Căutare
Home News Social (P) Lady Gaga a ales creațiile designerului român Diana Caramaci pentru concertele sale din Japonia

Lady Gaga a urcat pe scenă purtând două ținute semnate de designerul român Diana Caramaci, în cadrul concertelor susținute recent în Japonia, pe scenele din Osaka și Tokyo.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 29 Ianuarie 2026, 13:11 | Actualizat Joi, 29 Ianuarie 2026, 13:12

Creațiile românești au fost purtate în timpul show-urilor live, în fața a zeci de mii de spectatori, și au făcut parte din stylingul oficial al concertelor. Aparițiile artistei confirmă interesul tot mai mare al industriei internaționale pentru designeri independenți cu o identitate vizuală puternică.

Momentul marchează una dintre cele mai importante reușite internaționale recente pentru un designer român și plasează brandul Diana Caramaci într-un context global de maximă vizibilitate.

Pe lângă apariția din turneul susținut de Lady Gaga, creațiile semnate Diana Caramaci au avut, în ultimii ani, o prezență constantă pe covorul roșu de la Hollywood. Ținutele brandului au fost alese de vedete internaționale precum Jessica Simpson, Halle Bailey și Jennifer Hudson, în cadrul unor evenimente și apariții publice de amploare, contribuind la consolidarea vizibilității brandului pe scena internațională de fashion.

Fondat în 2017, brandul Diana Caramaci este semnat de designerul român cu același nume și s-a remarcat printr-o ascensiune rapidă pe piața internațională. Colecțiile sale au fost prezentate pe podiumuri din Paris, Milano, New York și Dubai, iar creațiile sunt purtate atât de vedete internaționale, cât și de numeroase personalități din showbiz-ul românesc. Produsele sunt disponibile online pe site-ul oficial dianacaramaci.ro, iar activitatea brandului poate fi urmărită pe Instagram și Facebook.

