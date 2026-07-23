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(P) Mic, dar e singurul tău spațiu exterior: de ce merită balconul atenția pe care i-o dăm în 2026?

În ultimele decenii, balconul a fost văzut ca o simplă anexă a apartamentului, fiind un loc de depozitare pentru bicicletă, frânghii de rufe, diferite obiecte pe care nu le folosim zilnic sau cutii.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 23 Iulie 2026, 12:49 | Actualizat Joi, 23 Iulie 2026, 12:49
(P) Mic, dar e singurul tău spațiu exterior: de ce merită balconul atenția pe care i-o dăm în 2026? | 123rf.com
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În 2026, această perspectivă se schimbă rapid. Într-un context în care tot mai mulți europeni trăiesc în apartamente și își regândesc modul de socializare, balconul redevine ceea ce a fost gândit să fie inițial: un fragment personal de spațiu exterior, oricât de mic.

Cât de mulți dintre noi locuiesc la bloc?

Răspunsul este: mult mai mulți decât ne-am imagina. Conform celor mai recente date publicate de Eurostat în 2025, 48% din populația Uniunii Europene locuia în apartamente în 2024. Procentul devine însă spectaculos în mediul urban, 73% din populația care trăiește în orașe locuind la bloc, comparativ cu doar 27% care stau la casă.

În țări precum Spania (65%), Letonia (64%) sau Malta (63%), majoritatea covârșitoare a populației trăiește în apartamente. România are propria realitate îngrijorătoare: tot conform Eurostat, 41% din populația țării noastre trăiește în locuințe supraaglomerate, cea mai ridicată rată din UE. În acest context, fiecare metru pătrat suplimentar disponibil capătă o valoare reală, iar balconul devine cel mai accesibil „adaos" de spațiu.

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De ce nu mai ieșim la restaurant la fel de des?

Aici intervine al doilea fenomen care reașează modul în care folosim balconul: schimbarea modului de socializare. Un studiu publicat în 2025 de HomePage News InSight Trend Index arată că 59% dintre respondenți preferă socializarea relaxată acasă, în loc de ieșirile la restaurante sau localuri. Cifra crește și mai mult în rândul tinerilor - generațiile Y și Z sunt cele care conduc această schimbare.

Sondajul 2026 IHA At-Home Entertaining realizat de Morning Consult confirmă tendința: găzduirea de evenimente acasă, fie pentru aniversări, cine cu prietenii sau pur și simplu „fără un motiv anume", câștigă teren constant. „În mijlocul incertitudinii economice și a disonanței din lumea exterioară, casele noastre devin un refugiu și mai prețios", explică Derek Miller, președintele International Housewares Association.

Practic, casa devine principalul punct de socializare, iar pentru locuitorii de la bloc, balconul reprezintă singura extindere posibilă spre exterior.

Ce poate face, concret, un balcon de 4-6 metri pătrați?

Mai mult decât crezi. Cheia este să-l gândești ca pe o cameră în sine, nu ca pe un depozit. Patru elemente esențiale transformă chiar și un balcon foarte mic într-un spațiu funcțional:

  • o masă compactă cu 2 scaune - punctul de plecare al oricărei amenajări serioase. O masa gradina pliantă, rotundă sau pătrată cu diametru de 60-80 cm încape în aproape orice balcon și permite servirea micului dejun sau a cafelei alături de o prietenă invitată;
  • plante verticale - jardinierele suspendate sau spalierele cu plante cățărătoare valorifică spațiul vertical fără să consume din suprafața utilă;
  • iluminat ambiental - o ghirlandă LED schimbă atmosfera și extinde utilizarea balconului până seara târziu;
  • un textil de exterior - un covor mic și două perne pentru scaune transformă instantaneu balconul dintr-o anexă într-un colț de relaxare.

De ce contează 2026 ca an de cotitură pentru balcoane?

Pentru că trei tendințe se intersectează acum: urbanizarea continuă (Eurostat estimează că peste 75% din populația UE va locui în zone urbane până în 2050), mutarea socializării acasă și o conștientizare colectivă mai puternică a importanței bunăstării personale în spațiul în care locuim. Un balcon bine amenajat nu mai este un lux excentric, ci un răspuns logic la felul în care s-au schimbat ritmurile vieții urbane.

Pentru cei care vor să transforme cei câțiva metri pătrați disponibili într-un spațiu real de bucurie, vidaXL, cunoscut ca magazin online de mobilă și accesorii pentru casă și grădină, oferă o gamă largă de soluții adaptate spațiilor mici: mese pliante, scaune compacte, jardiniere verticale, accesorii decorative și textile de exterior. Iar pentru cei care doresc să exploreze categoriile populare, vidaXL face accesibilă întreaga ofertă printr-o navigare simplă, cu filtre după dimensiune, culoare și buget.

În 2026, balconul nu mai este spațiul unde uităm de obiectele incomode. Devine acel metru pătrat de libertate pe care fiecare apartament îl conține și pe care merită, în sfârșit, să-l recuperăm.

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