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Cu ce probleme se confruntă Mihaela din sezonul 11 Mireasa, după divorțul de Ștefan: „Tot eu trebuie să achit”

Mihaela și Ștefan din sezonul 11 Mireasa au divorțat oficial, iar tânăra a vorbit despre preocupările sale după separare. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 04 August 2026, 12:51 | Actualizat Marti, 04 August 2026, 13:05
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Mihaela se confruntă cu problema schimbării actelor după divorțul de Ștefan | Antena 1& Instagram
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Mihaela s-a plâns de cheltuielile care sunt implicate în procedura schimbării numelui de familie de documente, după divorț. Mihaela a precizat că în viitor își dorește o nuntă mare și că va aștepta mai mult timp pentru a-și cunoaște partenerul, până să se mărite.

Cu ce probleme se confruntă Mihaela din sezonul 11 Mireasa, după divorțul de Ștefan: „Tot eu trebuie să achit”. Fata a avut un mesaj pentru viitorul soț

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Mihaela și Ștefan au format un cuplu în sezonul 11 Mireasa și s-au căsătorit civil, însă lucrurile nu au funcționat între ei în afara casei Mireasa.

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Ce a spus Mihaela după despărțirea de Ștefan

„Mă simt dezamăgită, nu pentru că am iubit, ci pentru că am crezut că o femeie nu are voie să greșească. Mi-am spus povestea așa cum a fost, cu naivitate, cu adevăr, cu tot ce am simțit, nu judec, l-am ales eu, dar uneori oamenii nepotriviți vin să ne lase lecțiile potrivite. Înainte de a fi publicat acest interviu, au fost nopți nedormite, nopți în care speram la un mesaj, la un apel. De azi, aleg altceva, aleg să recunosc. Am greșit, am fost naivă, am iubit omul nepotrivit și nu îmi mai este rușine de asta. Cu fruntea în sus în fața lumii, îmi asum orice capitol din viața mea. Dacă vreți să mă judecați, vă las, dar eu în sfârșit, am ales să mă înțeleg”, a spus Mihaela într-un clip publicat pe Instagram.

Ce a spus Ștefan după ce Mihaela a făcut publică despărțirea

Pe de altă parte, Ștefan a spus în mediul online că el consideră că toată această afișare a suferinței este pentru vizualizări.

„Dacă sufăr eu, sufăr eu cu mine, nu trebuie să mă vadă lumea. Ok, ești fată, dar aici cred că e vorba despre altceva. N-are legătură cu cât suferă ea, ci cu click-uri și vizualizări și susținere”, a spus Ștefan în mediul online.

Colaj cu Mihaela și Ștefan
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