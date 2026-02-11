Pacienții, victime sigure prinse între declarațiile politice și realitate Campania Observator Antena 1

Campania „Sănătatea, cu garda jos”, realizată de jurnalistul Observator Maria Rohnean, documentează aceste realități și le aduce în fața publicului fără filtre.

„Dacă nu reorganizăm unitățile sanitare cât mai repede… Sistemul de sănătate nu va mai funcționa mult. Riscul de colaps este unul ridicat.” Așa avertizează, în exclusivitate pentru Observator, cu o sinceritate dureroasă, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Declarația lui este un avertisment public, un diagnostic care nu poate fi ignorat.

„Dacă beneficiezi, în țara noastră, de o pregătire medicală pe toată durata parcursului – studii făcute la buget, rezidențiat plătit de statul român – ai o obligație față de țara aceasta”, a afirmat premierul Ilie Bolojan, marți, la dezbaterea organizată de Asociația Comunelor din România.

Sănătatea nu este un privilegiu. Este un drept

Sunt declarații puternice. Dar, dincolo de ele, rămân pacienții. Pentru pacienți, timpul nu înseamnă dezbatere. Înseamnă viață sau moarte. Realitatea palpabilă pentru pacienții din județele rurale este că unele spitale funcționează doar pe hârtie, iar viețile oamenilor depind de noroc. În multe locuri din țară, tratamentul este transferul în altă unitate medicală. Uneori, secțiile sunt curate, dar incomplete. Sau aparatura există, dar specialistul lipsește. Puținii medici rămași țin sistemul în viață cu gărzi prelungite și responsabilități peste puteri.

Campania „Sănătatea, cu garda jos”, realizată de jurnalistul Observator Maria Rohnean, documentează aceste realități și le aduce în fața publicului fără filtre. Pentru a arăta ce se întâmplă atunci când prevenția, reorganizarea și echilibrul întârzie. Ruptura între ceea ce se promite și ceea ce se întâmplă în spitale, între ideea de responsabilitate și lipsa de resursă umană, între discurs și diagnostic. Pentru că adevărul este simplu. Un sistem fără medici nu tratează. Un sistem fără soluții nu vindecă.

„Sănătatea din România nu este doar cea din București. Aici sunt medici, este aparatură și îngrijire non stop. Dar ce fac pacienții din țară, cei care au ghinionul să se îmbolnăvească uneori în mijlocul nopții într-un județ fără spitale sau fără medici? Am intrat neanunțat în 4 spitale mici din țară, ziua și noaptea. Am vrut să vedem cum arată acolo sănătatea. Și am descoperit că diferența dintre viață și moarte depinde de… noroc. Între un spital fără medici sau unul sufocat de urgențe, speri doar să găsești o ambulanță liberă care să te ducă mai departe. Și speri că nu-ți dai ultima suflare pe drum.” - declară Maria Rohnean, după ce a văzut cum își tratează România pacienții.

Cine repară sistemul acum?

Când avertismentul de colaps vine chiar din interior, iar soluția propusă este o obligație morală impusă absolvenților de medicină, întrebarea rămâne. Cine repară sistemul acum? Pacienții nu pot aștepta generațiile viitoare. Ei au nevoie de tratament astăzi. Fiecare voce care cere condiții mai bune contează. Fiecare comunitate care își susține medicii contează. Fiecare întrebare pusă public despre soluții contează. Pentru că, într-un final, nu vorbim despre statistici. Vorbim despre părinți. Despre copii. Despre oameni. Nu putem schimba trecutul. Dar putem cere un prezent funcțional. Și putem construi un viitor în care vindecarea nu depinde de codul poștal.

„Sănătatea, cu garda jos” – o campanie despre realitate, responsabilitate și dreptul fiecărui român la șansa de a fi tratat la timp debutează marți, 11 februarie, la Observator Antena 1, ora 19:00, cu un reportaj șocant filmat în spitalele din provincie unde, uneori, cel mai bun tratament este trenul spre București. Materialele din campanie pot fi văzute și pe observatornews.ro, Youtube Observator, Facebook Observator, Instagram Observator și Tik Tok Observator. Informații de ultimă oră vă stau la dispoziție non-stop pe canalul de WhatsApp Observator și în Aplicația Observator News, care poate fi descărcată din Google Play sau din App Store.

