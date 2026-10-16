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(P) Poți folosi cardul Revolut pentru plăți la cazinouri?

Cardul Revolut poate funcționa pentru anumite plăți și retrageri, dar acceptarea depinde de comerciant, tipul cardului și regulile operatorului.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Vineri, 16 Octombrie 2026, 09:39 | Actualizat Vineri, 16 Octombrie 2026, 09:40
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Revolut nu blochează automat toate plățile către operatori de jocuri de noroc. Totuși, asta nu înseamnă că fiecare tranzacție va fi acceptată.

Plata poate fi refuzată din cauza statutului operatorului, a regulilor locale, a tipului de card sau a modului în care comerciantul procesează tranzacția.

Funcționează Revolut la cazinouri?

În practică, Revolut poate fi acceptat de anumite cazinouri pentru depuneri și uneori pentru retrageri. Înainte de plată, poți consulta lista revolut cazinouri unde această metodă este prezentată separat, nu doar într-o listă generică de carduri Visa sau Mastercard.

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Acceptarea trebuie verificată în ambele sensuri. Un operator poate permite depunerea cu Revolut, dar să solicite transfer bancar sau e-wallet la retragere. Contează și depozitul minim, moneda procesată și eventualele limite.

Card fizic vs virtual

Pentru o depunere online nu este obligatoriu să folosești cardul fizic. Cardul virtual reutilizabil poate fi folosit pentru plăți online și utilizează fondurile din soldul contului. ING explică faptul că un card virtual poate fi emis instant și folosit imediat pentru plăți online.

Cardul de unică folosință funcționează diferit. Numărul său se regenerează după utilizare, ceea ce poate crea probleme dacă operatorul încearcă ulterior să proceseze o operațiune legată de același card.

Revolut explică modul de folosire a cardurilor virtuale și diferența dintre variantele reutilizabile și cele disposable. La cazinouri, unde depunerea și retragerea pot fi legate, varianta reutilizabilă este de obicei mai practică.

O diferență practică apare și la verificarea metodei de plată. Dacă operatorul solicită o captură a cardului sau confirmarea ultimelor cifre folosite la depunere, un card virtual reutilizabil este mai ușor de documentat decât unul disposable, al cărui număr se poate schimba după tranzacție.

Poți retrage banii înapoi pe Revolut?

Uneori da. Revolut permite transferuri către numărul cardului, iar compania menționează inclusiv comercianți din zona gambling, gaming și betting ca exemple de servicii care pot folosi această metodă.

Informațiile despre transferurile către un card Revolut arată că fondurile pot fi primite direct pe card atunci când tranzacția este suportată.

Totuși, cazinoul decide cum procesează retragerea. Unele platforme trimit banii înapoi pe cardul folosit la depunere, altele cer transfer bancar sau altă metodă verificată. KYC-ul poate fi obligatoriu înainte de prima retragere.

De ce o plată poate fi refuzată?

O plată poate eșua chiar dacă există suficienți bani în cont. Motivele pot ține de Revolut, de operator sau de regulile aplicabile în țara utilizatorului. Cele mai frecvente situații sunt:

  • Operatorul este restricționat: Tranzacția poate fi blocată dacă furnizorul nu este autorizat.
  • Codul comerciantului diferă: Plata poate fi clasificată printr-un merchant category code specific.
  • Cardul nu este compatibil: Un card disposable poate să nu funcționeze pentru anumite operațiuni.
  • Cazinoul nu acceptă Revolut: Operatorul poate limita metodele de depunere sau retragere.
  • Transferul pe card nu este disponibil: Funcția poate depinde de țară, bancă sau tipul cardului.

Faptul că Revolut permite tehnic o tranzacție nu obligă operatorul să o accepte. Cele două părți au propriile reguli de procesare.

Ce spune Revolut despre comercianții acceptați?

Lista oficială a Revolut nu tratează gamblingul ca pe o categorie universal interzisă. Totuși, anumite plăți pot fi blocate în funcție de comerciant, jurisdicție sau alte restricții.

La plățile online contează și modul în care tranzacția este autorizată. Raiffeisen explică faptul că 3D Secure poate folosi biometrie, PIN sau cod OTP pentru confirmarea unei plăți online.

Asta nu garantează că un cazino va accepta cardul Revolut, dar adaugă un nivel separat de verificare a tranzacției.

Ce variantă Revolut este mai practică?

Pentru plăți online repetate, cardul virtual reutilizabil este mai flexibil decât varianta disposable. Același număr poate fi folosit pentru operațiuni ulterioare, dacă operatorul solicită verificarea metodei sau încearcă o retragere către card.

Cardul de unică folosință este mai potrivit pentru tranzacții izolate. La un cazino poate deveni incomod dacă numărul folosit la depunere nu mai este disponibil ulterior.

Ce trebuie verificat înainte de plată?

Revolut poate funcționa la cazinouri, dar compatibilitatea nu este universală. Înainte de depunere trebuie verificate statutul operatorului, metoda de retragere, KYC-ul, moneda și tipul de card acceptat.

Prezența logo-ului Visa sau Mastercard nu confirmă automat că un card Revolut va funcționa pentru toate operațiunile. Depunerea și retragerea trebuie verificate separat.

Merită verificat și dacă operatorul afișează Revolut ca metodă distinctă sau doar acceptă generic carduri Visa și Mastercard. Cele două situații nu sunt identice, mai ales când retragerile sunt procesate prin alt canal decât depunerile.

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