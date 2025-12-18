Premierul Ilie Bolojan dezmite zvonurile căsătoriei. Ce spune despre partenera sa, Ioana

Premierul Ilie Bolojan a clarificat speculațiile privind presupusa nuntă secretă cu partenera lui, Ioana.

Premierul Ilie Bolojan susține că a aflat din presă că el și iubita lui, Ioana, s-ar fi căsătorit.

Ilie Bolojan dezminte zvonurile căsătoriei cu partenera sa, Ioana. Premierul susține că aceste zvonuri apărute în presă nu corespund realității.

Atunci când vine vorba de viața lui personală, în special viața amoroasă, premiul Ilie Bolojan este o fire discretă și preferă să își țină viața privată departe de ochii presei și ai curioșilor.

Care este, de fapt, statusul relației dintre premierul Ilie Bolojan și partenera sa, Ioana

Articolul continuă după reclamă

Premierul trăiește o poveste de dragoste alături de Ioana de mai mulți ani, dar dorește să își țină relația departe de lumina reflectoarelor.

Prim-ministrul susține că nu s-a căsătorit cu partenera sa și a mai declarat că ar prefera să nu discute detalii despre viața lui personală. El a negat zvonurile apărute în presă cu privire cu potențiala sa nuntă secretă.

Citește și: Ilie Bolojan, surprins „camuflat” la Târgul de carte. Cum a reacționat când un bărbat l-a apostrofat | VIDEO

Premierul a simțit nevoia să aducă niște clarificări legate de posibila nuntă dintre el și Ioana, partenera sa de câțiva ani. După ce s-a speculat că cei doi s-ar fi căsătorit în secret, premierul a ținut să nege aceste zvonuri, spunând că informația e total eronată. De asemenea, Ilie Bolojan a mai spus că acest gen de subiecte nu ar trebui să îi privească pe cetățeni de vreme ce este vorba despre viața lui privată.

„Da, uneori, afli lucruri noi despre tine din presa din România. Nu este real. Dar, considerând că nu este o informaţie care îi interesează pe cetăţeni, am refuzat comentarii pe tema asta”, a spus prim-ministrul României într-un interviu la Digi FM.

Citește și: Cum a apărut Ioana, partenera lui Ilie Bolojan, în vizita oficială de la Viena. Ce s-a aflat despre relația celor doi: „Nu discut”

Se pare că aceste zvonuri au pornit de la o declarație a purtătoarei de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu. Aceasta a fost întrebată de ce Ioana, iubita premierului, îl însoțește mereu pe acesta la evenimentele oficiale, iar Ioana Dogioiu ar fi spus că Ioana nu este doar iubita lui Ilie Bolojan, ci este soția lui.

„Nu este partenera, ci soția primului ministru”, a precizat Ioana Ene Dogioiu.

Se pare că partenera lui Ilie Bolojan a dorit să își plătească singură cheltuielile călătoriei la prima lor deplasare împreună pentru a fi alături de premier chiar și la întâlnirea oficială cu Viktor Orban, prim-ministrul Ungariei.

Ilie Bolojan și Ioana formează un cuplu de mai bine de 3 ani, iar partenera sa îl însoțește adesea la întâlniri oficiale. Tânăra lucrează ca asistentă medicală la Spitalul CFR din Oradea.

Citește și: Ilie Bolojan, prima apariție oficială alături de iubita lui. Cine este Ioana și cum s-au afișat împreună