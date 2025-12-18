Antena Căutare
Home News Social Premierul Ilie Bolojan dezmite zvonurile căsătoriei. Ce spune despre partenera sa, Ioana

Premierul Ilie Bolojan dezmite zvonurile căsătoriei. Ce spune despre partenera sa, Ioana

Premierul Ilie Bolojan a clarificat speculațiile privind presupusa nuntă secretă cu partenera lui, Ioana.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 18 Decembrie 2025, 09:33 | Actualizat Joi, 18 Decembrie 2025, 10:10
Galerie
Premierul Ilie Bolojan este o fire discretă când vine vorba despre viața lui personală. | Antena 1 & Hepta

Premierul Ilie Bolojan susține că a aflat din presă că el și iubita lui, Ioana, s-ar fi căsătorit.

Ilie Bolojan dezminte zvonurile căsătoriei cu partenera sa, Ioana. Premierul susține că aceste zvonuri apărute în presă nu corespund realității.

Atunci când vine vorba de viața lui personală, în special viața amoroasă, premiul Ilie Bolojan este o fire discretă și preferă să își țină viața privată departe de ochii presei și ai curioșilor.

Care este, de fapt, statusul relației dintre premierul Ilie Bolojan și partenera sa, Ioana

Articolul continuă după reclamă

Premierul trăiește o poveste de dragoste alături de Ioana de mai mulți ani, dar dorește să își țină relația departe de lumina reflectoarelor.

Prim-ministrul susține că nu s-a căsătorit cu partenera sa și a mai declarat că ar prefera să nu discute detalii despre viața lui personală. El a negat zvonurile apărute în presă cu privire cu potențiala sa nuntă secretă.

Citește și: Ilie Bolojan, surprins „camuflat” la Târgul de carte. Cum a reacționat când un bărbat l-a apostrofat | VIDEO

Premierul a simțit nevoia să aducă niște clarificări legate de posibila nuntă dintre el și Ioana, partenera sa de câțiva ani. După ce s-a speculat că cei doi s-ar fi căsătorit în secret, premierul a ținut să nege aceste zvonuri, spunând că informația e total eronată. De asemenea, Ilie Bolojan a mai spus că acest gen de subiecte nu ar trebui să îi privească pe cetățeni de vreme ce este vorba despre viața lui privată.

„Da, uneori, afli lucruri noi despre tine din presa din România. Nu este real. Dar, considerând că nu este o informaţie care îi interesează pe cetăţeni, am refuzat comentarii pe tema asta”, a spus prim-ministrul României într-un interviu la Digi FM.

Citește și: Cum a apărut Ioana, partenera lui Ilie Bolojan, în vizita oficială de la Viena. Ce s-a aflat despre relația celor doi: „Nu discut”

Se pare că aceste zvonuri au pornit de la o declarație a purtătoarei de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu. Aceasta a fost întrebată de ce Ioana, iubita premierului, îl însoțește mereu pe acesta la evenimentele oficiale, iar Ioana Dogioiu ar fi spus că Ioana nu este doar iubita lui Ilie Bolojan, ci este soția lui.

„Nu este partenera, ci soția primului ministru”, a precizat Ioana Ene Dogioiu.

Se pare că partenera lui Ilie Bolojan a dorit să își plătească singură cheltuielile călătoriei la prima lor deplasare împreună pentru a fi alături de premier chiar și la întâlnirea oficială cu Viktor Orban, prim-ministrul Ungariei.

Ilie Bolojan și Ioana formează un cuplu de mai bine de 3 ani, iar partenera sa îl însoțește adesea la întâlniri oficiale. Tânăra lucrează ca asistentă medicală la Spitalul CFR din Oradea.

colaj ilie bolojan
+11
Mai multe fotografii

Citește și: Ilie Bolojan, prima apariție oficială alături de iubita lui. Cine este Ioana și cum s-au afișat împreună

Președintele Nicușor Dan, vizită la Palatul Buckingham. Ipostaza în care a fost surprins alături de Regele Charles... (P) FCSB si-a jucat sansa de calificare in play-offul Europa League, cu Feyenoord! Și a avut victorie!...
Înapoi la Homepage
AS.ro Pensia ruşinoasă pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică” Pensia ruşinoasă pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: &#8220;Dreptate mioritică&#8221;
Observatornews.ro Oraşul din lume considerat cel mai rece de pe Pământ. Aici temperaturile ajung şi la - 45 de grade Oraşul din lume considerat cel mai rece de pe Pământ. Aici temperaturile ajung şi la - 45 de grade
Antena 3 Apar detalii uluitoare în cazul morții Rodicăi Stănoiu. Au fost audiați șoferul și bucătăreasa, urmează iubitul cu 50 de ani mai tânăr Apar detalii uluitoare în cazul morții Rodicăi Stănoiu. Au fost audiați șoferul și bucătăreasa, urmează iubitul cu 50 de ani mai tânăr
SpyNews Care este programul magazinelor și supermarketurilor de Crăciun. Cum se lucrează pe 24, 25 și 26 decembrie 2025 Care este programul magazinelor și supermarketurilor de Crăciun. Cum se lucrează pe 24, 25 și 26 decembrie 2025

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Există iubire adevărată care să învingă tentația? Vezi episoadele Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Există iubire adevărată care să învingă tentația? Vezi episoadele Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY.
Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
(P)Șoferii, lucrătorii în depozit, casierii, mecanicii și personalul de curățenie-cei mai căutați candidați fără studii superioare
(P)Șoferii, lucrătorii în depozit, casierii, mecanicii și personalul de curățenie-cei mai căutați candidați...
Cum poți reduce praful din casă. Metode simple recomandate de specialiști
Cum poți reduce praful din casă. Metode simple recomandate de specialiști Catine.ro
(P) Dinți strâmbi și alte semne că ai nevoie de aparat dentar
(P) Dinți strâmbi și alte semne că ai nevoie de aparat dentar
Burak Yamantürk vorbește despre căsnicia cu Özge Özpirinçci: „Nu o las pe Ozge în bucătărie”
Burak Yamantürk vorbește despre căsnicia cu Özge Özpirinçci: „Nu o las pe Ozge în bucătărie” Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Noi informații despre starea de sănătate a lui Justin Timberlake după ce a fost diagnosticat cu boala Lyme într-o formă „debilitantă”. Ce au dezvăluit apropiații artistului
Noi informații despre starea de sănătate a lui Justin Timberlake după ce a fost diagnosticat cu boala Lyme... Elle
Care este programul magazinelor și supermarketurilor de Crăciun. Cum se lucrează pe 24, 25 și 26 decembrie 2025
Care este programul magazinelor și supermarketurilor de Crăciun. Cum se lucrează pe 24, 25 și 26 decembrie 2025 Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Turtă dulce la tavă cu gem și glazură de ciocolată. Prăjitura iernilor de altădată
Turtă dulce la tavă cu gem și glazură de ciocolată. Prăjitura iernilor de altădată HelloTaste.ro
Apar detalii uluitoare în cazul morții Rodicăi Stănoiu. Au fost audiați șoferul și bucătăreasa, urmează iubitul cu 50 de ani mai tânăr
Apar detalii uluitoare în cazul morții Rodicăi Stănoiu. Au fost audiați șoferul și bucătăreasa, urmează... Antena3.ro
Cele mai frecvente întrebări Alexa în 2025. Ce curiozități au avut utilizatorii
Cele mai frecvente întrebări Alexa în 2025. Ce curiozități au avut utilizatorii useit
Horoscopul zilei de 19 decembrie 2025. Racii sunt empatici. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 19 decembrie 2025. Racii sunt empatici. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Salvare ratată: Bazinul Lunca Mare, inutil când 100.000 de oameni aveau nevoie de apă
Salvare ratată: Bazinul Lunca Mare, inutil când 100.000 de oameni aveau nevoie de apă Jurnalul
Culorile de păr ale anului 2026: inspirații între naturalețe și glamour
Culorile de păr ale anului 2026: inspirații între naturalețe și glamour Kudika
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga Justiție! «Aseară la ora 20...»
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga... Redactia.ro
Oraşul din lume considerat cel mai rece de pe Pământ. Aici temperaturile ajung şi la - 45 de grade
Oraşul din lume considerat cel mai rece de pe Pământ. Aici temperaturile ajung şi la - 45 de grade Observator
Proprietățile medicinale ale vâscului. Ce întrebuințări poate avea această plantă
Proprietățile medicinale ale vâscului. Ce întrebuințări poate avea această plantă MediCOOL
Carne fragedă de porc cu ananas, în sos dulce-acrișor
Carne fragedă de porc cu ananas, în sos dulce-acrișor HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Testul oglinzii la bebeluși. Ce înseamnă și când ar trebui să îl faci
Testul oglinzii la bebeluși. Ce înseamnă și când ar trebui să îl faci DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
The Game Awards 2025. Ce titlu a luat premiul pentru Cel mai bun joc al anului
The Game Awards 2025. Ce titlu a luat premiul pentru Cel mai bun joc al anului UseIT
Prăjitură de iarnă cu mandarine sau portocale și blat pufos cu iaurt
Prăjitură de iarnă cu mandarine sau portocale și blat pufos cu iaurt Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x