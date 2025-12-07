Ilie Bolojan, surprins „camuflat” la Târgul de carte. Cum a reacționat când un bărbat l-a apostrofat | VIDEO

Antena Căutare
Cum a fost surprins Ilie Bolojan la Târgul de carte. Un bărbat l-a filmat și l-a tras la răspundere pentru situația econimică din țară. Care a fost răspunsul scurt oferit de premier.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 07 Decembrie 2025, 14:24 | Actualizat Duminica, 07 Decembrie 2025, 14:32
Un român l-a filmat pe Ilie Bolojan la Târgul de carte și l-a tras la răspundere pentru situația economică din țară | Facebook & Capturi TikTok / Gândul

Ilie Bolojan s-a „camuflat” și a vizitat Târgul de carte care are loc la Romexpo în această perioadă. Premierul României a fost surprins de un bărbat sâmbătă seară, chiar înainte de alegerile pentru Primăria Capitalei, care a început să îl filmeze și l-a apostrofat.

Potrivit unui videoclip publicat de gândul.ro, un bărbat l-a filmat pe Ilie Bolojan la unul dintre standurile de la târg. Acesta l-a „certat” și l-a întrebat dacă are bani să cumpere cărți, făcând o comporație cu situația econimică actuală din țară.

„Domnul prim-ministru, bună ziua! Ce faceți, cumpărați cărți? Aveți bani de cărți? Că noi nu mai avem bani de nimic!”, a fost abordat premierul.

Cum a apărut Ioana, partenera lui Ilie Bolojan, în vizita oficială de la Viena. Ce s-a aflat despre relația celor doi: „Nu discut"

Deși Ilie Bolojan a încercat să evite confruntarea și să se eschiveze, bărbatul a insitat. „Ce faceți, domnule prim-ministru, nu vreți să vorbiți cu mine? Nu vreți o discuție onestă despre România? Despre ce se întâmplă în țară?”, se mai aude românul întrebând în videoclip.

Clipul se încheie chiar când premierul oferă un răspuns scurt. „Puteți să aveți bun-simț?”, a fost replica lui Ilie Bolojan, vizibil deranjat de întreaga situație.

De asemenea, Premierul României s-a oprit și la standul Editurii Universității de Vest din Timișoara (UVT). Potrivit unei postări făcute de Marilen Gabriel Pirtea, rectorul Universității de Vest din Timișoara, pe rețelele sociale, șeful Guvernului s-a arătat foarte interesat de cele mai recente lansări.

Ce a răspuns Nicușor Dan când a fost întrebat dacă Ilie Bolojan îl enervează: „Nu am voie!"

Mai mult, premierul a achiziționat trei volume, printre care și „Întoarcerea marilor puteri: Rusia, China și următorul război mondial”, scrisă de analistul CNN Jim Sciutto, care prezintă analiza noii ordini mondiale post-Război Rece.

„Premierul Bolojan răsfoind cartea lui Cosmin Popa. A venit fără tam-tam, ba chiar m-a rugat să nu-l pozăm, ceea ce fac eu este un semn către colegi să nu-l pozeze. A tăiat bani de la cultură, așa că nu i-am dat nimic mai mult de recomandări de lectură. Și-a cumpărat "Întoarcerea marilor puteri", de Jim Sciutto, jurnalist și analist CNN, care identifică o nouă ordine globală, marcată de incertitudine și de acapararea puterii la nivel mondial”, se arată într-o altă postare de pe Facebook.

De ce Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru nu au votat la aceeași secție. Răspunsul bizar dat de Președintele României...
