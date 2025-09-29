Antena Căutare
Ilie Bolojan, prima apariție oficială alături de iubita lui. Cine este Ioana și cum s-au afișat împreună

Cine este și cu ce se ocupă Ioana, iubita lui Ilie Bolojan. Premeierul și partenera sa de viață au bifat prima apariție împreună, la un eveniment oficial. Cum au fost fotografiați.

Publicat: Luni, 29 Septembrie 2025, 12:47
Cum a apărut Ilie Bolojan alături de iubita lui, Ioana, pentru prima dată la in eveniment oficial | Profimedia

Ilie Bolojan a marcat prima apariție la un eveniment oficial, alături de iubita lui. Deși este discret când vine vorba despre viața lui persinală, premierul a apărut însoțit de partenera sa, Ioana. Cei doi au participat împreună la ceremonia de omagiere a Preafericirii Sale Cardinalul Lucian Mureşan.

Cum a apărut Ilie Bolojan alături de iubita lui, Ioana, pentru prima dată la in eveniment oficial

Sâmbătă, 27 septembrie 2025, a avut loc ceremonia de omagiere a Preafericirii Sale Cardinalul Lucian Mureşan, Arhiepiscopul Major al Bisericii Greco-Catolice din România, un eveniment extrem de important. Premierul Ilie Bolojan a fost și el prezent pentru a-i aduce un ultim omagiu acestuia, însă nu a venit singur.

Ilie Bolojan a venit însoțit de femeia cu care își împarte viața, iubita lui Ioana, și astfel au marcat prima aparție în calitate de cuplu, la un eveniment oficial.

Citește și: Ce a răspuns Nicușor Dan când a fost întrebat dacă Ilie Bolojan îl enervează: „Nu am voie!”

La Balaj, în județul Alba, Ilie Bolojan și Ioana au fost foarte discreți, în ton cu momentul solemn. Aceștia chiar și-au asortat ținutele pentru ceremonie.

În timp ce prim-ministrul a purtat un costum clasic, negru, cu cămașă albă, Ioana a ales tot pentru o ținută all-black. Ea a purtat tot un costum negru, cu sacou și pantalon, pe care l-a accesorizat cu câteva bijuterii prețioase și un ceas, în ton cu momentul sobru.

„Respect față de Biserica Greco-Catolică, pentru tot ce a făcut această Biserică pentru țara noastră, precum și față de comunitatea greco-catolică din România. În Catedrala din Blaj, am depus astăzi o coroană la catafalcul Părintelui Cardinal Lucian Mureșan. Dumnezeu să-l odihnească!”, a scris Ilie Bolojan pe Facebook.

Potrivit cancan.ro, Ioana, iubita premierului, este asistentă medicală la Spitalul CFR din Oradea. Aceștia sunt împreună de trei ani dar nu au ajuns în fața altarului.

Ce s-a întâmplat cu fosta soție a lui Ilie Bolojan, după divorț

Ilie Bolojan a fost căsătorit timp de 20 de ani cu Florentina Bolojan, alături de care are și două fiice. Cei doi au divorțat în anul 2013, atunci când au apărut speculații cu privire la o relație extraconjugală care nu a fost niciodată confirmată.

Potrivit unica.ro, în 2022, fostul primar al Oradei a avut rolul de naș pentru Dan Negură, fiul primarului din Câmpulung și ofițerul de poliție în Serviciul de Investigaţii a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Suceava. La brațul acestuia s-a aflat partenera misterioasă, despre care s-a vehiculat că i-ar fi devenit soție între timp, dat fiind faptul că pentru a cununa pe cineva există obligația de a fi deja căsătorit religios sau de a primi o dispensă cu promisiunea că se vor căsători ulterior.

Citește și: Cu ce se ocupă fiica lui Ilie Bolojan. Lucia Maria este căutată de clienți din lumea întreagă

Cu toate acestea, în cea mai recentă declarație de avere pe care a completat-o actualul președinte al țării în luna ianuarie, nu apar informații cu privire la căsătoria dintre cei doi. Astfel, există posibilitatea ca Ilie Bolojan, și partenera misterioasă să fie logodiți, având în vedere faptul că li s-a permis să fie nași de cununie.

Potrivit sursei citate mai sus în articol, Ilie Bolojan ar mai fi apărut în public alături de partenera sa în cadrul nunții lui George Bologan, fost ambasador al României în Spania și consilier al fostului președinte.

Până la momentul actual, președintele interimar al României nu a făcut public statutul său și nici nu a comentat într-un mod oficial acest subiect.

