Preşedintele ANPC şochează: "România este pelicanul Europei! Ei trimit, noi înghiţim!"

"România este pelicanul Europei! Ei trimit, noi înghiţim!" Este declaraţia stupefiantă a preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorului. Explică astfel obişnuinţa de a primi din Vest mâncare de o calitate mai proastă.

După ce România a lipsit de la ultimul studiu făcut de Comisia Europeană, comisarii ANPC au anunţat că au testat ei produse alimentare. Au primit de la rudele din Occident alimente şi le-au comparat cu cele de la noi. Iată rezultatele!

Horia Constantinescu, preşedinte ANPC: Cred că am avut de-a lungul timpului rolul de pelicani ai Europei sau ai unora dintre comercianţii Europei, în sensul că aceştia trimiteau orice produs şi noi aveam cumva rolul doar de-al înghiţi

Aşa explică oficialul dublul standard. Şeful Autorităţii pentru Protecţia Consumatorului şi colegul său de la Direcţia de Control au cerut din străinătate produse alimentare de larg consum. În total, comisarii au comparat etichetele a peste 20 de produse. În 90 la sută din cazuri au descoperit diferenţe de calitate.

Horia Constantinescu, preşedinte ANPC: Dânsul a apelat la rudele dânsului din străinătate, eu la ale mele. Am primit paravion câte o pungă cu produse similare cu cele aflate pe piaţa romanească şi pe baza etichetării acestora şi calităţii acestora am demarat această evaluare corectă şi concretă a fiecăruia dintre aceste produse. În felul acesta am depistat diferenţe. Cred că există un dublu standard, dar acesta este de fapt o dublă abordare a pieţelor. Piaţa româneasca este privită altfel decât piaţa occidentală

Sorin Susanu, şef OPC Braşov: Să nu uităm capetele de salam de la Braşov. Ei trimiteau acele capete de salam din Germania, o mare firmă, iar la noi erau bune de vânzare şi cu un termen de valabilitate expirat

În Camera Deputaţilor există încă din luna mai un proiect care prevede ca cei care practică dublul standard să fie sancţionaţi cu 4 la sută din cifra de afaceri. Însă, proiectul nu a intrat încă în dezbateri.

Ultimul studiu privind dublul standard a fost făcut în 2017. Atunci, s-au descoperit la 9 dintre cele 29 de produse testate. Procentele de grăsimi şi de proteine în mezeluri, lactate, peşte şi ciocolată erau diferite la produsele de la noi, faţă de cele din Germania, Olanda şi Belgia.

Neregulile depistate de cei de la protecţia consumatorului în materie de dublu standard i-au facut pe şefii instituţiei să stabilească o întalnire, săptamana viitoare, cu omologii lor din Uniunea Europeană pentru a găsi o soluţie prin care să îi convingă pe producători să nu mai facă diferenţe de calitate.

Pe 17 septembrie, ANPC va explica pe larg diferenţele de calitate dintre produsele din România şi cele din vestul Europei.