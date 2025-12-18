Președintele Nicușor Dan, vizită la Palatul Buckingham. Ipostaza în care a fost surprins alături de Regele Charles

Ieri președintele Nicușor Dan a fost în prima sa vizită oficială la Londra acolo unde l-a întâlnit pe Regele Charles la Palatul Buckingham.

La întâlnire, cei doi oficiali au fost surprinși în timp ce își strâng mâna și își zâmbesc.

Președintele Nicușor Dan a ajuns ieri la Palatul Buckingham într-o vizită oficială la Regele Charles.

Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit ieri cu Regele Charles. Președintele României se află în vizita oficială în Marea Britanie și a fost întâmpinat acolo de mai mulți români care trăiesc peste graniță.

Președintele Nicușor Dan, vizită oficială la Palatul Buckingham

Vizita lui Nicușor Dan la Palatul Buckingham este una de o importanță majoră și încheie acest tur de forță de vizite oficiale ale președintelui României, după vizita din Franța unde s-a întâlnit cu Emanuel Macron, și cea din Helsinki. Acum Nicușor Dan a încheiat turul de vizite oficiale la Londra acolo unde el și Regele Charles au stat față în față pentru prima oară de când el a fost numit în funcția de președinte.

Cei doi oficiali de stat s-au întâlnit pentru prima dată în 2022, atunci când Prințul Charles a vizitat România în contextul războiului din Ucraina. La acea vreme, Nicușor Dan, care era primarul Capitalei, și Prințul Charles au mers împreună la Romexpo acolo unde se dezvoltase un centru pentru refugiații din Ucraina.

Atunci când Nicușor Dan a preluat mandatul de președinte de stat, Regele Charles i-a transmis un mesaj de felicitare prin intermediul ambasadei Regatului Unit din România, subliniind că Marea Britanie și România se vor bucura de o relație prosperă pe timpul mandatului său.

La întâlnire, cei doi oficiali au fost surprinși în timp ce își strâng mâna și își zâmbesc. În imaginile oficiale surprinse la Palatul Buckingham apare și coloana oficială când președintele României a ajuns la palat.

Tot ieri, președintele Nicușor Dan s-a întâlnit cu mai mulți români care sunt stabiliți la Londra și a susținut și o conferință de presă în care a abordat probleme interne, creșterea impozitelor și a taxelor, tensiunile apărute în justiție și conflictele apărute în coaliție.

După vizita scurtă la Londra unde a avut o întâlnire cu Regele Charles, președintele Nicușor Dan a plecat la Bruxelles, acolo unde va începe Summitul Consiliului European, iar una dintre principalele teme de discuție va fi războiul din Ucraina.

Așadar, vizita președintelui Nicușor Dan la Palatul Buckingham este una de o importanță majoră, care întărește legătura puternică dintre cele două state.

