Antena Căutare
Home News Social Unde poți arunca bradul natural după ce l-ai despodobit. Amenzi uriașe pentru cei care nu respectă regulile

Unde poți arunca bradul natural după ce l-ai despodobit. Amenzi uriașe pentru cei care nu respectă regulile

Sărbătorile de iarnă se apropie de final, astfel că trebuie să despodobești și bradul. Iată unde îl poți arunca, astfel încât să nu riști amenzi.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 07 Ianuarie 2026, 15:48 | Actualizat Miercuri, 07 Ianuarie 2026, 15:47
Galerie
Unde poți arunca bradul natural după ce l-ai despodobit | Shutterstock

Odată cu terminarea festivităților de iarnă, brazii naturali devin un impediment. Întrebi precum: <<Ce fac cu el?>> sau <<Unde îl arunc?>> sunt frecvente. Trebuie să știi însă că nu îl poți lăsa oriunde, la orice colț de bloc sau ghenă.

Citește și: Când ar trebui să strângem bradul de Crăciun. De ce nu este bine să-l despodobim prea devreme

Unde poți lăsa brazii naturali și ce amendă riști dacă nu respecți regulile

Articolul continuă după reclamă

Autoritățile locale din București, precum și din alte oraș, demarează la finalul sărbătorilor de iarnă campanii gratuite de colectare a brazilor naturali. Astfel, se dorește prevenirea abandonării lor pe spațiile publice. Nu este doar un moft, ci pur și simplu grijă față de comunitate și de mențirerea curățeniei.

Astfel, conform unei surse, pe parcursul lunii ianuarie, operatorii de salubritate, în colaborare cu autoritățile locale, ajută la desfășurarea campaniei speciale de colectare a brazilor, conform contractului încheiat cu unitățile administrativ-teritoriale. În acest mod, deșeurile vegetale sunt colectate corect.

În cadrul campaniei, cetățenii pot preda gratuit brazii naturali pe care i-au avut în case și gospodării, conform programelor stabilite de primăriile de sector, în Capitală. De asemenea, cetățenii pot duce brazii personal la punctele special amenajate.

Citește și: Cadourile pe care le cumpără bogații de Crăciun. Pe ce cheltuiesc zeci de mii de dolari

În unele municipii, se pot lăsa lângă platformele de colectare, la centrele indicate de autorități sau în fața locuințelor, urmând să fie ridicați separat de deșeurile menajere.

Brazii trebuie predați fără decorațiuni sau suporturi, ori alte materiale artificiale. în acest mod, procesarea este rapidă și nu afectează echipamentele de reciclare.

Brazii nu trebuie aruncați în tomberoanele destinate deșeurilor menajere, nici abandonații pe spațiile verzi sau alte zone aparținând domeniului public. totodată, este interzisă arderea brazilor în grădini, dat fiind că fumul și emisiile pot afecta sănătatea oamenilor și calitatea aerului. Persoanele care nu respectă aceste reguli riscă amenzi de până la 500 de lei.

Cei care doresc și dispun de spațiu, pot folosi bradul natural într-un mod ecologic, precum compost sau utilizarea crengilor pentru decorațiuni sau adăpost pentru păsări.

Citește și: Motivul pentru care Vlad Gherman și Oana Moșneagu nu împodobesc bradul de Crăciun

Unde se pot arunca brazii naturali în fiecare sector din Capitală

Primăria Sector 1 București

„Brazii de Crăciun vor fi ridicați gratuit în Sectorul 1, începând cu weekend-ul 10 - 11 ianuarie 2026, atât din zonele de blocuri, cât și din cele de case, pentru a menține curățenia în cartiere și în spațiile publice. La blocuri, brazii trebuie depozitați lângă ghenele de gunoi, de unde vor fi ridicați de operatorul de salubrizare în zilele de sâmbătă și duminică. În cazul locuințelor individuale (case), colectarea se va face exclusiv pe bază de programare prealabilă, în aceleași zile de weekend. Programările se pot face la operatorul de salubrizare, la numărul de telefon: 021.9460 sau la adresa de e-mail: [email protected]. Vă reamintim că depozitarea brazilor pe domeniul public (spații verzi, trotuare, lângă stâlpi, la colțul blocului sau în alte zone neamenajate) este interzisă și se sancționează cu amenzi între 2.000 și 5.000 de lei, conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 120/2010.”, este anunțul Primăriei pe rețelele de socializare.

Citește și: Alexia Eram a provocat un val de furie pe internet după ce și-a pozat bradul. Ce nu le-a plăcut deloc privitorilor

Primăria Sector 2 București

„Până la sfârșitul lunii ianuarie, de luni până vineri, operatorul de salubritate colectează gratuit brazii de Crăciun. Pentru a solicita ridicarea acestora, este necesar să scoateți brazii în fața imobilului și să trimiteți un e-mail la adresa: [email protected], iar bradul va fi ridicat în ziua următoare. De asemenea, aveți la dispoziție centrele de colectare din Sectorul 2 cu program non-stop, unde puteți preda gratuit brazii de Crăciun: Centrul Obor - Str. Heliade Rădulescu nr. 33; Centrul Baicului - Str. Baicului nr. 69. Brazii vor fi tocați, iar rumegușul rezultat ajunge la un producător specializat care îl transformă în îngrășământ natural.”, potrivit anunțului Primăriei.

Primăria Sector 3 București

„Primăria Sectorului 3 le reamintește cetățenilor să nu arunce brazii la întâmplare după încheierea sărbătorilor și să folosească punctele de colectare existente.Brazii pot fi depozitați în zona ghenelor de gunoi sau la pubelele stradale din apropierea blocurilor. De aici, echipele Direcției Generale de Salubritate Sector 3 îi ridică zilnic. Serviciul de colectare este gratuit și se desfășoară pe toată perioada de după sărbători.Pentru sesizări sau informații suplimentare privind ridicarea brazilor, cetățenii pot apela: 0720.777.511, 0720.777.512, 0720.777.513, 0720.777.514, 0720.777.515 Reamintim că depozitarea necorespunzătoare a brazilor pe domeniul public este sancționată conform legislației în vigoare.”, a anunțat Primăria.

Citește și: Locurile în care bradul de Crăciun nu trebuie pus niciodată. Poate atrage ghinionul în casă

Primăria Sector 4 București

În Sectorul 4, locuitorii sunt rugați să depună brazii de Crăciun lângă ghenele de gunoi, urmând ca echipele de salubrizare să îi colecteze ulterior.

Primăria Sector 5 București

„În perioada 2-15 ianuarie 2026, Primăria Sectorului 5 vine în sprijinul cetățenilor prin colectarea gratuită a brazilor de Crăciun. Brazii vor fi preluați din fața porții, pentru locuințele individuale și din spatele blocurilor pentru asociațiile de proprietari. Programul de colectare se desfășoară în regim permanent, cu treceri multiple pe fiecare zonă până la finalul campaniei. Important! Vă rugăm să NU abandonați brazii pe domeniul public! Brazii trebuie să fie curățați de orice decorațiuni pentru a putea fi colectați! Toți brazii colectați vor fi preluați de un operator autorizat care gestionează deșeurile biodegradabile, în vederea reutilizării materialului lemnos.”, potrivit anunțului Primăriei.

Citește și: Chef Ștefan Popescu și familia lui au împodobit bradul de Crăciun. Imagini rare cu soția și băieții săi: „Este o zi specială!”

Primăria Sector 6 București

„Au fost vedetele sărbătorilor. Acum îi reciclăm responsabil! Brazii naturali care v-au luminat casele de Crăciun pot fi aduși la cele 12 centre de colectare separată a deșeurilor din sector, amplasate astfel: În Militari Centrul 5 - str. Fabricii, intersecție cu str. Apeductului; Centrul 9 - str. Liniei, intersecție cu str. Timonierului; Centrul 10 - str. Performanței nr. 45; Centrul 12 - str. Apusului nr. 11. În Crângași & Giulești Centrul 4 - Calea Giulești nr. 252, vis-a-vis de Institutul Pasteur; Centrul 8 - Piața Crângași, zona Tip-Top. În Drumul Taberei Centrul 1 - str. Valea Ialomiței, intersecție cu str. Poarta Sărutului; Centrul 2 - str. Pasărea în Văzduh, intersecție cu str. Pupăza cu Moț; Centrul 3 - Bd. 1 Mai nr. 57–59 (lângă Auchan); Centrul 6 - str. Valea Argeșului intersecție cu Valea Oltului, capăt troleibuz; Centrul 7 - Bd. Timișoara nr. 35; Centrul 11 - Bd. Drumul Taberei, intersecție cu str. Târgu Neamț (zona parcului Drumul Taberei). Campania de preluare este deja în desfășurare. Vă rugăm să aduceți brazii fără globuri, instalații sau beteală. Aceștia vor fi tocați și livrați către companiile care procesează lemnul”, este anunțul făcut de Primărie pe rețelele de socializare.

O altă metodă prin care cetățenii pot scăpa de brazii uscați este predarea acestora la punctele de colectare special amenajate de marii retaileri. În schimbul bradului predat, participanții sunt recompensați cu vouchere valorice.

Citește și: Maeștrii Feng Shui, despre influența culorilor în energia casei. În ce nuanțe să împodobești bradul în 2025 pentru prosperitate

Campanii de colectare a brazilor naturali desfășurate în alte orașe din țară

Campanii gratuite pentru colectarea brazilor naturali de Crăciun în Sibiu

Campania gratuită de colectare a brazilor naturali din Zona 1 a municipiului Sibiu este în desfășurare și se va încheia la data de 16 ianuarie 2026.

Locuitorii care stau la case sunt rugați să lase brazii în fața porților, în ziua destinată colectării deșeurilor biodegradabile (pubela maro), iar cei care locuiesc la blocuri să îi depună la platformele de colectare situate în proximitatea imobilelor.

Autoritățile subliniază că toate decorațiunile și suportul bradului trebuie îndepărtate înainte de predare.

Colectarea brazilor naturali în Pitești

În municipiul Pitești, campania de colectare a brazilor naturali se desfășoară în perioada 8-30 ianuarie 2026. Locuitorii de la blocuri sunt rugați să depoziteze brazii lângă platformele de colectare, într-un singur punct, astfel încât să fie accesibili utilajelor de salubritate, iar cei care locuiesc la case să lase brazii la poartă, împreună cu pubela destinată deșeurilor reziduale.

Citește și: Ce e „sindromul bradului de Crăciun”. Numeroase persoane se confruntă cu această problemă în perioada sărbătorilor

Colectarea brazilor naturali în Timișoara

În municipiul Timișoara, brazii naturali pot fi predați atât la centrele de colectare voluntară, cât și lăsați lângă pubele, urmând să fie ridicați separat de celelalte deșeuri.

Această modalitate de gestionare permite reciclarea eficientă a deșeurilor vegetale și asigură o protecție suplimentară a mediului, contribuind la menținerea unui oraș mai curat și mai ordonat.

brad natural aruncat lângă un tomberon de gunoi
+28
Mai multe fotografii

Locuitorii din alte orașe din România pot consulta programul de colectare a brazilor de Crăciun accesând pagina de Facebook sau site-ul oficial al Primăriei.

Ce este „brushingul”, un nou tip de înșelătorie prin colete! Cum să te ferești de ea și cum afli dacă ești deja victimă...
Înapoi la Homepage
AS.ro Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român
Observatornews.ro România, sub un ciclon mediteranean și un val de aer arctic: ninsori abundente și ger. Minime și de -18 grade România, sub un ciclon mediteranean și un val de aer arctic: ninsori abundente și ger. Minime și de -18 grade
Antena 3 Cum se încălzesc oamenii la minus 30 de grade Celsius, în orașul fără încălzire centralizată și cu 6 milioane de locuitori Cum se încălzesc oamenii la minus 30 de grade Celsius, în orașul fără încălzire centralizată și cu 6 milioane de locuitori
SpyNews

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Vezi dezvăluirile cuplurilor din sezonul 3 Power Couple România. Află tot ce au avut de spus la sosirea în Malta, exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi dezvăluirile cuplurilor din sezonul 3 Power Couple România. Află tot ce au avut de spus la sosirea în Malta, exclusiv în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
(P) Testul de anxietate: un prim pas pentru înțelegerea propriilor simptome
(P) Testul de anxietate: un prim pas pentru înțelegerea propriilor simptome
Viața devine mai ușoară pentru aceste 3 zodii din 8 ianuarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
Viața devine mai ușoară pentru aceste 3 zodii din 8 ianuarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele Catine.ro
Tradiții și superstiții de Bobotează 2026. Ce nu este bine să facem pe 6 ianuarie
Tradiții și superstiții de Bobotează 2026. Ce nu este bine să facem pe 6 ianuarie
Actrița Işıl Yücesoy, surprinsă de comentariul unui fan din mediul online: „Ce ți-am făcut?”
Actrița Işıl Yücesoy, surprinsă de comentariul unui fan din mediul online: „Ce ți-am făcut?” Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Regina Letizia a Spaniei se inspiră din stilul lui Kate Middleton, purtând o tiară strălucitoare. Cum și-a făcut apariția în timpul unui dineu de gală fastuos. Foto
Regina Letizia a Spaniei se inspiră din stilul lui Kate Middleton, purtând o tiară strălucitoare. Cum și-a... Elle
Cum a reacționat o americancă în momentul în care preotul a venit cu Boboteaza la ea acasă, în Oradea:
Cum a reacționat o americancă în momentul în care preotul a venit cu Boboteaza la ea acasă, în Oradea: "Ce-a... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tort cu blat din albușuri cu nuci, cremă de vanilie și cremă de ciocolată
Tort cu blat din albușuri cu nuci, cremă de vanilie și cremă de ciocolată HelloTaste.ro
Cum se încălzesc oamenii la minus 30 de grade Celsius, în orașul fără încălzire centralizată și cu 6 milioane de locuitori
Cum se încălzesc oamenii la minus 30 de grade Celsius, în orașul fără încălzire centralizată și cu 6... Antena3.ro
Cum îți poți schimba adresa Gmail. Google a anunțat o funcție importantă
Cum îți poți schimba adresa Gmail. Google a anunțat o funcție importantă useit
Mădălina Ghenea a dezvăluit cum stă cu dragostea: „E posibil să…“ – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a dezvăluit cum stă cu dragostea: „E posibil să…“ – GALERIE FOTO BZI
Românii preferă să se mute dintr-o țară UE în alta, în loc să se întoarcă acasă
Românii preferă să se mute dintr-o țară UE în alta, în loc să se întoarcă acasă Jurnalul
11 Ianuarie, al doilea portal 111 din 2026: poarta prin care doar cei pregătiți trec cu sufletul întreg
11 Ianuarie, al doilea portal 111 din 2026: poarta prin care doar cei pregătiți trec cu sufletul întreg Kudika
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT Redactia.ro
Cine e bucureşteanul care s-a trezit cu o creştere a impozitului de 1.500%
Cine e bucureşteanul care s-a trezit cu o creştere a impozitului de 1.500% Observator
Care sunt beneficiile consumului de ghimbir. Ce efecte favorabile poate avea pentru sănătate
Care sunt beneficiile consumului de ghimbir. Ce efecte favorabile poate avea pentru sănătate MediCOOL
Ai cartofi cu pete verzi în cămară? Aruncă-i imediat! Iată de ce
Ai cartofi cu pete verzi în cămară? Aruncă-i imediat! Iată de ce HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul mănâncă cu tacâmuri: cum îl ajuți să învețe pas cu pas
Copilul mănâncă cu tacâmuri: cum îl ajuți să învețe pas cu pas DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Riscul la care te expui dacă ai prea multe aplicații pe telefon. Mulți utilizatori nu știu riscul real 
Riscul la care te expui dacă ai prea multe aplicații pe telefon. Mulți utilizatori nu știu riscul real  UseIT
Borș de sfeclă roșie cu bacon, servit cu smântână. O rețetă care respectă tradiția, dar o și îmbogățește
Borș de sfeclă roșie cu bacon, servit cu smântână. O rețetă care respectă tradiția, dar o și îmbogățește Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x