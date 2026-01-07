Unde poți arunca bradul natural după ce l-ai despodobit. Amenzi uriașe pentru cei care nu respectă regulile

Sărbătorile de iarnă se apropie de final, astfel că trebuie să despodobești și bradul. Iată unde îl poți arunca, astfel încât să nu riști amenzi.

Odată cu terminarea festivităților de iarnă, brazii naturali devin un impediment. Întrebi precum: <<Ce fac cu el?>> sau <<Unde îl arunc?>> sunt frecvente. Trebuie să știi însă că nu îl poți lăsa oriunde, la orice colț de bloc sau ghenă.

Unde poți lăsa brazii naturali și ce amendă riști dacă nu respecți regulile

Autoritățile locale din București, precum și din alte oraș, demarează la finalul sărbătorilor de iarnă campanii gratuite de colectare a brazilor naturali. Astfel, se dorește prevenirea abandonării lor pe spațiile publice. Nu este doar un moft, ci pur și simplu grijă față de comunitate și de mențirerea curățeniei.

Astfel, conform unei surse, pe parcursul lunii ianuarie, operatorii de salubritate, în colaborare cu autoritățile locale, ajută la desfășurarea campaniei speciale de colectare a brazilor, conform contractului încheiat cu unitățile administrativ-teritoriale. În acest mod, deșeurile vegetale sunt colectate corect.

În cadrul campaniei, cetățenii pot preda gratuit brazii naturali pe care i-au avut în case și gospodării, conform programelor stabilite de primăriile de sector, în Capitală. De asemenea, cetățenii pot duce brazii personal la punctele special amenajate.

În unele municipii, se pot lăsa lângă platformele de colectare, la centrele indicate de autorități sau în fața locuințelor, urmând să fie ridicați separat de deșeurile menajere.

Brazii trebuie predați fără decorațiuni sau suporturi, ori alte materiale artificiale. în acest mod, procesarea este rapidă și nu afectează echipamentele de reciclare.

Brazii nu trebuie aruncați în tomberoanele destinate deșeurilor menajere, nici abandonații pe spațiile verzi sau alte zone aparținând domeniului public. totodată, este interzisă arderea brazilor în grădini, dat fiind că fumul și emisiile pot afecta sănătatea oamenilor și calitatea aerului. Persoanele care nu respectă aceste reguli riscă amenzi de până la 500 de lei.

Cei care doresc și dispun de spațiu, pot folosi bradul natural într-un mod ecologic, precum compost sau utilizarea crengilor pentru decorațiuni sau adăpost pentru păsări.

Unde se pot arunca brazii naturali în fiecare sector din Capitală

Primăria Sector 1 București

„Brazii de Crăciun vor fi ridicați gratuit în Sectorul 1, începând cu weekend-ul 10 - 11 ianuarie 2026, atât din zonele de blocuri, cât și din cele de case, pentru a menține curățenia în cartiere și în spațiile publice. La blocuri, brazii trebuie depozitați lângă ghenele de gunoi, de unde vor fi ridicați de operatorul de salubrizare în zilele de sâmbătă și duminică. În cazul locuințelor individuale (case), colectarea se va face exclusiv pe bază de programare prealabilă, în aceleași zile de weekend. Programările se pot face la operatorul de salubrizare, la numărul de telefon: 021.9460 sau la adresa de e-mail: [email protected]. Vă reamintim că depozitarea brazilor pe domeniul public (spații verzi, trotuare, lângă stâlpi, la colțul blocului sau în alte zone neamenajate) este interzisă și se sancționează cu amenzi între 2.000 și 5.000 de lei, conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 120/2010.”, este anunțul Primăriei pe rețelele de socializare.

Primăria Sector 2 București

„Până la sfârșitul lunii ianuarie, de luni până vineri, operatorul de salubritate colectează gratuit brazii de Crăciun. Pentru a solicita ridicarea acestora, este necesar să scoateți brazii în fața imobilului și să trimiteți un e-mail la adresa: [email protected], iar bradul va fi ridicat în ziua următoare. De asemenea, aveți la dispoziție centrele de colectare din Sectorul 2 cu program non-stop, unde puteți preda gratuit brazii de Crăciun: Centrul Obor - Str. Heliade Rădulescu nr. 33; Centrul Baicului - Str. Baicului nr. 69. Brazii vor fi tocați, iar rumegușul rezultat ajunge la un producător specializat care îl transformă în îngrășământ natural.”, potrivit anunțului Primăriei.

Primăria Sector 3 București

„Primăria Sectorului 3 le reamintește cetățenilor să nu arunce brazii la întâmplare după încheierea sărbătorilor și să folosească punctele de colectare existente.Brazii pot fi depozitați în zona ghenelor de gunoi sau la pubelele stradale din apropierea blocurilor. De aici, echipele Direcției Generale de Salubritate Sector 3 îi ridică zilnic. Serviciul de colectare este gratuit și se desfășoară pe toată perioada de după sărbători.Pentru sesizări sau informații suplimentare privind ridicarea brazilor, cetățenii pot apela: 0720.777.511, 0720.777.512, 0720.777.513, 0720.777.514, 0720.777.515 Reamintim că depozitarea necorespunzătoare a brazilor pe domeniul public este sancționată conform legislației în vigoare.”, a anunțat Primăria.

Primăria Sector 4 București

În Sectorul 4, locuitorii sunt rugați să depună brazii de Crăciun lângă ghenele de gunoi, urmând ca echipele de salubrizare să îi colecteze ulterior.

Primăria Sector 5 București

„În perioada 2-15 ianuarie 2026, Primăria Sectorului 5 vine în sprijinul cetățenilor prin colectarea gratuită a brazilor de Crăciun. Brazii vor fi preluați din fața porții, pentru locuințele individuale și din spatele blocurilor pentru asociațiile de proprietari. Programul de colectare se desfășoară în regim permanent, cu treceri multiple pe fiecare zonă până la finalul campaniei. Important! Vă rugăm să NU abandonați brazii pe domeniul public! Brazii trebuie să fie curățați de orice decorațiuni pentru a putea fi colectați! Toți brazii colectați vor fi preluați de un operator autorizat care gestionează deșeurile biodegradabile, în vederea reutilizării materialului lemnos.”, potrivit anunțului Primăriei.

Primăria Sector 6 București

„Au fost vedetele sărbătorilor. Acum îi reciclăm responsabil! Brazii naturali care v-au luminat casele de Crăciun pot fi aduși la cele 12 centre de colectare separată a deșeurilor din sector, amplasate astfel: În Militari Centrul 5 - str. Fabricii, intersecție cu str. Apeductului; Centrul 9 - str. Liniei, intersecție cu str. Timonierului; Centrul 10 - str. Performanței nr. 45; Centrul 12 - str. Apusului nr. 11. În Crângași & Giulești Centrul 4 - Calea Giulești nr. 252, vis-a-vis de Institutul Pasteur; Centrul 8 - Piața Crângași, zona Tip-Top. În Drumul Taberei Centrul 1 - str. Valea Ialomiței, intersecție cu str. Poarta Sărutului; Centrul 2 - str. Pasărea în Văzduh, intersecție cu str. Pupăza cu Moț; Centrul 3 - Bd. 1 Mai nr. 57–59 (lângă Auchan); Centrul 6 - str. Valea Argeșului intersecție cu Valea Oltului, capăt troleibuz; Centrul 7 - Bd. Timișoara nr. 35; Centrul 11 - Bd. Drumul Taberei, intersecție cu str. Târgu Neamț (zona parcului Drumul Taberei). Campania de preluare este deja în desfășurare. Vă rugăm să aduceți brazii fără globuri, instalații sau beteală. Aceștia vor fi tocați și livrați către companiile care procesează lemnul”, este anunțul făcut de Primărie pe rețelele de socializare.

O altă metodă prin care cetățenii pot scăpa de brazii uscați este predarea acestora la punctele de colectare special amenajate de marii retaileri. În schimbul bradului predat, participanții sunt recompensați cu vouchere valorice.

Campanii de colectare a brazilor naturali desfășurate în alte orașe din țară

Campanii gratuite pentru colectarea brazilor naturali de Crăciun în Sibiu

Campania gratuită de colectare a brazilor naturali din Zona 1 a municipiului Sibiu este în desfășurare și se va încheia la data de 16 ianuarie 2026.

Locuitorii care stau la case sunt rugați să lase brazii în fața porților, în ziua destinată colectării deșeurilor biodegradabile (pubela maro), iar cei care locuiesc la blocuri să îi depună la platformele de colectare situate în proximitatea imobilelor.

Autoritățile subliniază că toate decorațiunile și suportul bradului trebuie îndepărtate înainte de predare.

Colectarea brazilor naturali în Pitești

În municipiul Pitești, campania de colectare a brazilor naturali se desfășoară în perioada 8-30 ianuarie 2026. Locuitorii de la blocuri sunt rugați să depoziteze brazii lângă platformele de colectare, într-un singur punct, astfel încât să fie accesibili utilajelor de salubritate, iar cei care locuiesc la case să lase brazii la poartă, împreună cu pubela destinată deșeurilor reziduale.

Colectarea brazilor naturali în Timișoara

În municipiul Timișoara, brazii naturali pot fi predați atât la centrele de colectare voluntară, cât și lăsați lângă pubele, urmând să fie ridicați separat de celelalte deșeuri.

Această modalitate de gestionare permite reciclarea eficientă a deșeurilor vegetale și asigură o protecție suplimentară a mediului, contribuind la menținerea unui oraș mai curat și mai ordonat.

Locuitorii din alte orașe din România pot consulta programul de colectare a brazilor de Crăciun accesând pagina de Facebook sau site-ul oficial al Primăriei.