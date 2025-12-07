De ce Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru nu au votat la aceeași secție. Răspunsul bizar dat de Președintele României

Nicușor Dan a avut o reacție bizară întrebat de ce partenera lui nu a votat. Mirabela Grădinaru a mers ulterior la o altă secție. Care ar fi motivul.

Puțin după ora 9, Președintele Nicușor Dan și partenera lui au ajuns la secția de vot. Deși au mers împreună, doar Președintele României a intrat în cabina de vot pentru a-și exercita datoria de cetățean, în timp ce Mirabela Grădinaru l-a așteptat la intrarea în sala de clasă. Faptul că aceasta nu a votat a stârnit speculații, iar la ieșirea din secție, Nicușor Dan a oferit un răspuns bizar.

Întrebat de ce partenera lui de viață nu a votat, Nicușor Dan a avut o reacție neașteptată. Cu zâmbetul pe buze, el le-a oferit o „asigurare” jurnaliștilor, dar și românilor.

„Rămânem datori cu răspunsul pe altă dată, dar nu vă îngrijoraţi, totul e regulă în familie”, a declarat Președintele României.

De asemenea, fostul primar general al Capitalei a vorbit despre votul important acordat astăzi și a glumit că a trecut ceva timp de când nu a mai votat pe altcineva în afară de el.

„E important ca primarul care va fi ales să aibă în spate cât mai multe voturi pentru legitimatate. Ca de obicei am votat pentru o Românie în Occident, pentru aceste valori care cred eu că ne definesc și pentru că e un oraș pe care îl cunosc de foarte mult timp și pentru care am militat, cunoscând tentațiile de la Primăria Capitalei, am votat pentru cineva de care sunt sigur că nu se apropie de zona de corupție și de mafia imobiliară care e extrem de tentantă la Primăria Capitalei”, a declarat Nicușor Dan.

„Sunt niște alegeri simbolice, care dau o direcție pe politica națională dar nu mai mult de-atât. Coaliția nu are niciun motiv să nu funcționeze din cauza asta. (...) De mult nu am mai votat pentru altcineva în afară de mine", a mai spus acesta.

Ulterior, potrivit g4media.ro, Mirabela Grădinaru a votat la altă secție față de președinte, la Liceul Tehnologic Dimitrie Gusti. Asta înseamnă că partenera președintelui are o altă adresă de domiciliu în cartea de identitate.

Conform legii, fiecare cetățean cu domiciliul sau reședința în București poate vota doar la secția aferentă adresei sale, conform listelor permanente/complementare.

Bucureștenii sunt chemați astăzi la urne pentru a‐și alege primarul general, într-un scrutin cu miză ridicată, considerat unul dintre cele mai importante din ultimii ani. În contextul disputelor politice intense, al campaniei electorale marcate de dezbateri privind infrastructura, calitatea vieții și administrația locală, prezența la vot reprezintă un indicator-cheie al mobilizării electoratului din Capitală.