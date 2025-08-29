Antena Căutare
Home News Social Primarul interimar Stelian Bujduveanu, despre problemele cu traficul şi apa caldă în Bucureşti, în exclusivitate la Observator

Primarul interimar Stelian Bujduveanu, despre problemele cu traficul şi apa caldă în Bucureşti, în exclusivitate la Observator

Observator continuă seria interviurilor cu liderii care decid viitorul României. Aseară, la Antena 1, primarul interimar al Bucureştiului, Stelian Bujduveanu, a revenit în fața telespectatorilor cu un interviu în exclusivitate, acordat Alessandrei Stoicescu.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 29 August 2025, 11:22 | Actualizat Vineri, 29 August 2025, 11:33
Galerie
Primarul interimar al Bucureştiului, Stelian Bujduveanu, a revenit în fața telespectatorilor cu un interviu în exclusivitate, acordat Alessandrei Stoicescu | Antena 1

Înaintea începutului anului şcolar primarul interimar a anunţat măsuri în premieră pentru fluidizarea traficului, dar şi investiţii în termoficare. Între timp, însă, începe şi lupta politică pentru Primăria Capitalei. Executivul este aşteptat să stabilească data alegerilor.

Traficul din București nu va fi dat peste cap nici de începutul noului an școlar, nici de șantierele din Capitală — promite Stelian Bujduveanu. Primarul general interimar anunță că marile lucrări se apropie de final și propune o soluție surprinzătoare pentru descongestionarea traficului: program de lucru decalat pentru angajații Primăriei și pentru cei din instituțiile publice.

"Noi considerăm că putem să asigurăm că de la 8 septembrie bucureştenii vor suferi un pic mai puţin din cauza traficului", a declarat Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Bucureştiului, în exclusivitate pentru Observator.

Citește și: Premierul Ilie Bolojan, despre Pilonul II de pensii, în exclusivitate la Observator: „Legea trebuia promulgată de 17 ani"

Articolul continuă după reclamă

Primarul interimar Stelian Bujduveanu, despre problemele cu traficul şi apa caldă în Bucureşti, în exclusivitate în platoul Observator

Într-un București sufocat de trafic și zgomotul claxoanelor, Stelian Bujduveanu anunță măsuri menite să reducă timpii de așteptare, în special în zonele aglomerate din apropierea școlilor. "Poliţia Locală să asigure acele zone ca să îmbarce şi să debarce copiii. Promisiunea constructorilor a fost că, la data de 8 septembrie, toate lucrările care pot fi închise se vor închide. Ştim cu toţii: o bandă de circulaţie e întotdeauna ocupată de către constructor, cu utilajele şi materialele sale", a mai precizat primarul interimar al Capitalei.

Prezent în platoul Observator, primarul general interimar al Capitalei a prezentat şi o măsură în premieră - ca instituțiile statului să îşi decaleze programul de muncă pentru a face loc în traficul, la orele de vârf.

"Numai în aparatul propriu al primarului general sunt aproape 1.000 de angajaţi. Gândiţi-vă acum câţi angajaţi ai statului român sunt în clădirile din centrul Capitalei. Lăsăm loc ca în acel interval foarte aglomerat, de ora 7-9 dimineaţa, cei care au de dus copii la şcoală şi trebuie să meargă la muncă, să aibă mai mult loc în trafic", a transmis Bujduveanu.

Totodată, acesta a vorbit şi despre investiţii masive în sistemul de termoficare, o problemă veche a Bucureştiului, care lasă mii de blocuri fără apă şi căldură pe timpul iernii... şi nu numai. Ultima avarie, cea din 18 august, a lăsat 5.000 de blocuri fără apă caldă.

"5% din blocurile din Bucureşti nu au apă caldă la ora aceasta. Problema persistă de o săptămână. Luni, aceste avarii vor dispărea complet. Pot asigura bucureştenii că va fi un pic mai bine decât anul trecut. Nu putem face miracole peste noapte. Continuăm cu investiţii masive în schimbarea sistemului de termoficare", a adăugat acesta.

Fost viceprimar în mandatul lui Nicușor Dan, Stelian Bujduveanu are o experiență de peste zece ani în cadrul Primăriei Capitalei și a preluat funcția de primar general interimar după plecarea

lui Nicușor Dan la Cotroceni. În prezent, coaliția de guvernare urmează să stabilească data alegerilor locale, iar edilul PNL nu exclude posibilitatea unei candidaturi la Primăria Capitalei.

"Noi, astăzi, la nivel de organe de ale partidului, nu am discutat şi nu am tranşat problema - în primul rând, când vor fi alegerile şi doi, care va fi structura de candidatură. Eu cred că acel candidat la Primăria Bucureşti trebuie să vină de la Coaliţia care conduce ţara", a susţinut Stelian Bujduveanu.

Citește și: Șaorma cu bacterii periculoase pe litoral. Mâncarea de la mare, testată în Campania Observator Antena 1 „Ce ne puneți în mâncare”

În fiecare zi, Observator pune întrebările și arată faptele. Pentru ca românii să ia deciziile. Alege BINE pentru TINE. În fiecare zi!

Interviurile și reportajele Observator sunt în direct pe Antena 1 și antenaplay.ro. Acestea poate fi urmărite și pe observatornews.ro, Facebook Observator, Tik Tok Observator și pe canalul nostru de Youtube.

Observator. Despre oameni. Ştirile aşa cum trebuie să fie

https://observatornews.ro/

https://www.facebook.com/ObservatorAntena1

colaj foto primarul interimar al Bucureştiului, Stelian Bujduveanu la observator

https://www.instagram.com/observatorantena1/ https://www.tiktok.com/@observatorantena1?lang=en https://www.youtube.com/@ObservatorTV

Rugăciune puternică pentru iertarea păcatelor la Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, sărbătoare prăznuită pe 29 ... Rezultate Loto 28 august 2025. Report de peste 5,03 milioane de euro la Loto 6/49 la extragerile de duminică, 31 august ...
Înapoi la Homepage
AS.ro Diana Şucu s-a revoltat! Soţia lui Dan Şucu a demascat o ilegalitate şi a avut o întrebare pentru autorităţi Diana Şucu s-a revoltat! Soţia lui Dan Şucu a demascat o ilegalitate şi a avut o întrebare pentru autorităţi
Observatornews.ro "Mă simt ca acasă aici, nu m-aş muta". Reacţia unui livrator asiatic după incidentul din Colentina "Mă simt ca acasă aici, nu m-aş muta". Reacţia unui livrator asiatic după incidentul din Colentina

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
Comentarii


Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Super Neatza, 29 august 2025. Ce aduce luna septembrie din punct de vedere numerologic
Super Neatza, 29 august 2025. Ce aduce luna septembrie din punct de vedere numerologic Vineri, 29.08.2025, 11:22
Mireasa sezonul 12, 29 august 2025. Alexandra, despre Virgil: Inima îmi spune stop, iar mintea du-te! Mireasa sezonul 12, 29 august 2025. Alexandra, despre Virgil: Inima îmi spune stop, iar mintea du-te! Vineri, 29.08.2025, 15:15 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 1, 28 august 2025. Ana o confruntă pe Victoria, după ce a aflat de existența Olimpiei: "Ești sau nu mama mea?" Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 1, 28 august 2025. Ana o confruntă pe Victoria, după ce a aflat de existența Olimpiei: "Ești sau nu mama mea?" Joi, 28.08.2025, 22:20 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 28 august 2025. Ispite în detaliu. Ghicește ispita în 5 secunde! Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 28 august 2025. Ispite în detaliu. Ghicește ispita în 5 secunde! Joi, 28.08.2025, 18:00
Mai multe
Citește și
Rugăciune puternică pentru iertarea păcatelor la Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, sărbătoare prăznuită pe 29 august
Rugăciune puternică pentru iertarea păcatelor la Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, sărbătoare...
George Clooney a venit alături de Amal la Festivalul de Film de la Veneția. Actorul se confruntă cu probleme de sănătate
George Clooney a venit alături de Amal la Festivalul de Film de la Veneția. Actorul se confruntă cu probleme de... Catine.ro
Rezultate Loto azi, 28 august 2025. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus
Rezultate Loto azi, 28 august 2025. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus
Melisa Döngel este din nou singură. Vedeta și-a anunțat despărțirea în mediul online
Melisa Döngel este din nou singură. Vedeta și-a anunțat despărțirea în mediul online Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
VIDEO.
VIDEO. "Ocoliți zona!". Incendiu puternic în București, la un restaurant din zona Calea Victoriei Libertatea.ro
Ce s-a ales de „imperiul” milionarului care atrăgea 10.000 de turiști pe sezon. Locul din România unde există un Turn Eiffel de 50 de metri înălțime FOTO
Ce s-a ales de „imperiul” milionarului care atrăgea 10.000 de turiști pe sezon. Locul din România... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Ricky Martin vine din nou în România! Când va avea loc concertul artistului la București și cât costă biletele
Ricky Martin vine din nou în România! Când va avea loc concertul artistului la București și cât costă biletele Elle
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare cu Ella: 
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare... Spynews.ro
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!”
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!” BZI
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe priviri! – GALERIE FOTO
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Coulis de zmeură. Rețeta unui sos fin, vibrant și elegant
Coulis de zmeură. Rețeta unui sos fin, vibrant și elegant HelloTaste.ro
Român arestat în SUA după ce poliția a văzut la mâna fiului lui de 10 ani un Rolex de 40.000 $. Ce s-a aflat despre Marcu Rostaș
Român arestat în SUA după ce poliția a văzut la mâna fiului lui de 10 ani un Rolex de 40.000 $. Ce s-a aflat... Antena3.ro
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale useit
Horoscopul zilei de 30 august 2025. Peștii sunt atenți la detalii. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 30 august 2025. Peștii sunt atenți la detalii. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Tronsonul de autostradă Nădășelu – Mihăiești o poate lua la vale
Tronsonul de autostradă Nădășelu – Mihăiești o poate lua la vale Jurnalul
Soții Iohannis, somați de ANAF să predea cheile imobilului din Sibiu și să restituie banii din chirii
Soții Iohannis, somați de ANAF să predea cheile imobilului din Sibiu și să restituie banii din chirii Kudika
Când se pun murăturile în septembrie 2025. Cum prepari cei mai crocanți castraveți, gogoșari, gogonele și pepeni pentru iarnă
Când se pun murăturile în septembrie 2025. Cum prepari cei mai crocanți castraveți, gogoșari, gogonele și... Playtech
Cine este milionarul român care și-a pus în cavou calculator și aer condiționat.  De ce a făcut acest lucru
Cine este milionarul român care și-a pus în cavou calculator și aer condiționat.  De ce a făcut acest lucru Redactia.ro
"Mă simt ca acasă aici, nu m-aş muta". Reacţia unui livrator asiatic după incidentul din Colentina Observator
Proprietățile uleiului esențial de lămâie. Ce efecte poate avea acest preparat în organism
Proprietățile uleiului esențial de lămâie. Ce efecte poate avea acest preparat în organism MediCOOL
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval HelloTaste
FOTO. „Femeie, ești normală?”. Cea mai frumoasă jurnalistă TV a apărut într-o rochie transparentă la ziua de naștere a fiicei de 2 ani
FOTO. „Femeie, ești normală?”. Cea mai frumoasă jurnalistă TV a apărut într-o rochie transparentă la ziua... ProSport
Veste fabuloasă pentru pensionarii români: Se elimină plata CASS-ul la pensii?!
Veste fabuloasă pentru pensionarii români: Se elimină plata CASS-ul la pensii?! Gandul
Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, divorţează la 76 de ani, după ce și-a bătut soția și a amenințat-o: 'Îți mut dinții, te rup în două!'
Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, divorţează la 76 de ani, după ce și-a bătut soția și a... CanCan
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini DeParinti
Unde a fost surprins Travis Kelce după ce Taylor Swift a confirmat logodna. Sportivul a cerut-o în căsătorie într-o grădină cu trandafiri
Unde a fost surprins Travis Kelce după ce Taylor Swift a confirmat logodna. Sportivul a cerut-o în căsătorie... ZUTV
Cele mai accesate site-uri în urmă cu 30 de ani. Cei mai mulți tineri nu au auzit niciodată de ele
Cele mai accesate site-uri în urmă cu 30 de ani. Cei mai mulți tineri nu au auzit niciodată de ele UseIT
Muffins cu quinoa, brânză și spanac. Rețetă pentru un mic dejun consistent
Muffins cu quinoa, brânză și spanac. Rețetă pentru un mic dejun consistent Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x