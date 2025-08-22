Premierul Ilie Bolojan, despre Pilonul II de pensii, în exclusivitate la Observator: „Legea trebuia promulgată de 17 ani"

Creşterea impozitului pe locuințe, reforma administrației locale, tensiunile din coaliție şi reforma pensiilor speciale, toate discutate aseară la Observator Antena 1.

Seria interviurilor Observator cu liderii care iau deciziile pentru România a continuat aseară, la Antena 1. Premierul României, Ilie Bolojan, a revenit la Observator Antena 1 cu un interviu în exclusivitate acordat Alessandrei Stoicescu. De ce Guvernul a decis să modifice regulile privind Pilonul II de pensii, o măsură care a stârnit ample controverse, dar şi creşterea impozitului pe locuințe, reforma administrației locale, tensiunile din coaliție şi reforma pensiilor speciale, toate au fost discutate de Şeful Executivului.

Premierul Ilie Bolojan, despre Pilonul II de pensii, în exclusivitate la Observator: „Mi-a căzut în brațe, legea trebuia promulgată de 17 ani”

Premierul susține că schimbările nu aduc beneficii statului, ci sunt menite să ofere cetățenilor predictibilitate și garanția că banii acumulați vor fi plătiți în siguranță, într-o formă eșalonată.

„În primul rând, pilonul 2 de pensii mi-a căzut în brațe, pentru că această lege trebuia promovată de vreo 17 ani, dar din păcate a fost amănată, și pentru că la începutul lunii septembrie există un comitet care evaluează România din punct de vedere al accederii țării noastre în Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, care ne-ar asigura împrumuturile mai ieftine, dobânzi mai mici și o poziționare economică mult mai bună, a trebuit să atacăm și acest subiect. [...]

Articolul continuă după reclamă

În fapt, luăm niște măsuri pentru a asigura că banii care sunt plătiți de către fiecare român în contul pensiilor private, care nu sunt administrați de Guvern, nu sunt folosiți de Guvern, ci sunt administrați de fonduri de pensii private, care vor putea fi achitați în siguranță, predictibil, pe durata vârstei de pensionare. Dar așa cum acești bani se adună treptat, lună de lună, ei sunt gândiți să fie plătiți tot într-o formă eșalonată și față de ceea ce s-a propus inițial, astăzi am aprobat un proiect care crește pragul de tragere de la 25% la 30% imediat și scurtează perioada de eșalonare de la 10 ani de zile la 8 ani de zile. [...]

De asemenea, prin propunerea de lege pe care o vom face peste două săptămâni, vom scădea comisioanele firmelor care administrează aceste fonduri de pensii, în așa fel încât mai mulți bani să rămână în contul cetățenului”.

Impozitul pe locuinţe va crește cu până la 70%, o măsură ce va afecta toţi proprietarii de case şi apartamente. Decizia face parte din al doilea pachet de austeritate, iar premierul a explicat, în exclusivitate la Observator, de ce este necesară această schimbare. Ilie Bolojan susține că majorarea nu are doar scop fiscal, ci urmărește să asigure continuitatea investițiilor în infrastructura locală.

„Eu voi fi întotdeauna corect cu cetăţenii ţării noastre. În aceşti ani, prin programe guvernamentale, au fost alocate sume importante pentru dezvoltarea localităţilor din ţara noastră. De asemenea, prin fonduri europene s-au asfaltat drumuri, s-au extins reţele de apă de canalizare, s-au izolat termic apartamentele de la blocuri şi aşa mai departe. În condiţiile în care aceste lucruri trebuie continuate pentru a ridica condiţiile de infrastructură în toată România, ele nu mai pot fi asigurate doar de către Guvern. Prin urmare, este nevoie şi de către o cofinanţare din partea autorităţilor locale, iar impozitul pe proprietate este un impozit care se încasează de autorităţile locale. […] este logic să se contribuie cu o sumă mai mare de bani la bugetele localităţilor pentru ca aceste proiecte de investiţie să poată fi continuate. Aceasta este realitatea”, a transmis premierul Ilie Bolojan.

Premierul a subliniat că statul nu mai poate susține în aceeași măsură proiectele locale, pentru că trebuie să aloce resurse pentru alte investiţii naţionale, iar o reformă a administrației locale este imperioas necesară.

„Menținerea unui pachet important de investiții este vitală atât pentru a evita recesiune economică, dar și pentru a crea condiții de dezvoltare în anii următori și aceasta este o prioritate și o mare provocare pentru guvern în aceste zile”.

De asemenea, în cadrul interviului oferit în exclusivitate pentru Observator, premierul Ilie Bolojan a declarat că propunerile PSD nu au fost ignorate în cadrul discuţiilor pentru finalizarea pachetelor de măsuri. Mai mult, acesta afirmă că o bună parte din propunerile făcute de social-democraţi în ceea ce priveşte măsurile de impozitare se regăsesc în noul pachet.

Totodată, tensiunile din interiorul Coaliţiei şi presiunea măsurilor de austeritate care trebuiau adoptate cât mai rapid pentru redresarea economică a României au reprezentat momente de cotitură în mandatul actualului prim-ministru.

Întrebat cât de serioasă a fost ameninţarea cu demisia, Ilie Bolojan a răspuns că nu e vorba de cine e premierul României, ci de stabilitate şi predictibilitate.

„În momentul în care eşti pe o funcţie şi vezi că nu poţi să faci ceea ce este necesar, mai bine pleci decât să ocupi un post acolo unde nu poţi să faci ceea ce trebuie pentru ţara ta”, a răspuns Ilie Bolojan.

Bolojan a descris şi relaţia sa cu preşedintele României, Nicuşor Dan. În plus, acesta a vorbit şi despre candidaţii pe care i-ar putea susţine la viitoarele alegeri pentru Primăria Capitalei.

În ceea ce priveşte politica externă, acesta a explicat cum va contribui România la menţinerea păcii durabile în Ucraina, în calitate de membru NATO. Premierul a clarificat faptul că România nu va trimite trupe pe teritoriul ucrainean.

