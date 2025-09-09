Ashwagandha (ginsengul indian) - de ce este atât de apreciat, ce beneficii, proprietăți și contraindicații are

Antena Căutare
O plantă foarte puțin cunoscută la noi până de curând, dar folosită de mii de ani în medicina ayurvedică, ashwagandha se bucură de tot mai multă apreciere. Află ce beneficii aduce planta cunoscută și ca ginseng indian, cum se administrează, dar și ce efecte nedorite poate avea.

Autor: Oana Antonescu
Publicat: Marti, 09 Septembrie 2025, 10:05 | Actualizat Marti, 02 Septembrie 2025, 18:51
Ashwagandha se poate administra sub formă de capsule, pulbere din rădăcină, tinctură sau extract lichid | Shutterstock

Ashwagandha este o plantă cu o tradiție îndelungată în India, unde era considerată un elixir pentru vitalitate. În vechile tratate ayurvedice, era recomandată pentru a întări trupul, a liniști mintea și a prelungi viața. (Medicina ayurvedică este un tip de medicină alternativă originar din India care consideră că echilibrul între corp, minte și spirit susține sănătatea și starea de bine).

Timp de secole, ginsengul indian a rămas aproape necunoscut în Europa. Abia în ultimele decenii, când interesul pentru terapiile naturale a devenit tot mai mare, ashwagandha a atras atenția cercetătorilor occidentali. Astăzi, o găsim pe rafturile tuturor farmaciilor și magazinelor naturiste din România, în forme ușor de administrat.

Beneficiile ashwagandhei pentru sănătate

Ashwagandha, denumită științific Withania somnifera, este o plantă perenă care aparține familiei Solanaceae, din care fac parte și roșiile sau cartofii. În scopuri medicinale, partea cea mai folosită este rădăcina, dar și frunzele sau fructele mici și roșii pot fi utilizate.

Cercetările recente și practica ayurvedică sugerează că ashwagandha aduce multiple beneficii pentru sănătate:

Combate stresul

Studiile moderne au început să confirme ceea ce Ayurveda știa de multe secole: ashwagandha poate ajuta organismul să facă față stresului. Plantele care au acest efect sunt numite adaptogene.

Într-un studiu, 58 de participanți care au luat 250 sau 600 mg de extract de ashwagandha timp de 8 săptămâni au raportat o reducere a stresului, iar nivelul cortizolului (hormonul stresului) a fost mai scăzut decât al participanților care au luat un placebo.

Cercetările au mai arătat că ashwagandha are mai puține efecte secundare decât medicamentele administrate pentru tratarea anxietății, conform Health.com.

Îmbunătățește somnul

Ginsengul indian este recomandat și ca remediu împotriva tulburărilor de somn. Într-un studiu, 29 de persoane cu insomnie au luat câte 300 mg de ashwagandha de două ori pe zi. Comparativ cu un grup de 19 persoane care au luat placebo, cele care au primit acest remediu au reușit să adoarmă mai repede, să aibă o calitate mai bună a somnului și să doarmă mai mult.

Un alt studiu a arătat că 40 de persoane cu anxietate care au luat între 300 și 600 mg de ashwagandha zilnic au raportat un somn mai bun decât grupul placebo, după 4 și 8 săptămâni.

Susține memoria

Suplimentele cu ashwagandha ar putea îmbunătăți funcțiile cognitive, în special memoria. Un studiu a demonstrat că participanții cu declin cognitiv ușor care au luat 600 mg pe zi au avut o memorie mai bună decât grupul placebo.

Alte cercetări susțin că acest remediu natural poate îmbunătăți atenția, viteza de reacție, viteza de procesare a informațiilor și performanțele la sarcinile cognitive. Deși studiile sunt promițătoare, sunt necesare date suplimentare pentru a confirma aceste beneficii.

Crește performanța fizică

Unii sportivi folosesc suplimente cu ashwagandha pentru a-și crește rezistența la activități fizice intense. O analiză a 12 studii arată că administrarea a 330-1.250 mg de ashwagandha zilnic poate:

  • combate oboseala musculară
  • îmbunătăți forța musculară
  • reduce durerile musculare

Cercetătorii au observat că ashwagandha poate crește cantitatea maximă de oxigen utilizată în timpul exercițiilor intense (VO₂ max). Cu cât corpul produce mai mult oxigen, cu atât poate susține un efort mai intens fără a obosi. VO₂ max este un indicator important al condiției cardiovasculare.

Citește și: Ce se întâmplă dacă bei apă cu sare amară. Efectele pe care le are pentru organism​

Sprijină fertilitatea masculină

Deși sunt necesare studii mai ample pentru a confirma acest efect, se pare că ashwagandha ar fi benefică pentru fertilitatea bărbaților.

Potrivit unui studiu, administrarea timp de 90 de zile a acestei plante poate duce la creșteri ale:

  • hormonilor luteinizanți, care stimulează producerea de testosteron
  • volumului de spermă
  • concentrației și motilității spermatozoizilor
  • nivelului de testosteron

Reduce nivelul glicemiei

Ashwagandha ar putea fi un aliat și în gestionarea diabetului. Cercetările arată că administrarea ei poate reduce nivelurile mai multor parametri:

  • glicemia
  • hemoglobina glicozilată (nivelul mediu de glucoză din ultimele 2-3 luni)
  • insulina
  • lipidele
  • markerii de stres oxidativ

Astfel, ginsengul indian contribuie la echilibrul metabolic al organismului.

Cum se administrează ashwagandha

Această plantă este disponibilă în farmacii și magazine naturiste sub formă de ceai, capsule, tinctură, extract lichid, pulbere din rădăcină (care se amestecă de obicei cu lichide dulci pentru a-i atenua gustul amar) și chiar ca jeleuri.

Nu există recomandări oficiale privind dozajul. Cercetările arată că 300-1.000 mg de extract standardizat pe zi, timp de până la 3 luni, este considerată sigură pentru majoritatea adulților. În studii, participanților li s-au administrat între 250 și 1.250 mg pe zi, pentru diverse scopuri terapeutice.

Pentru a aduce beneficiile dorite, urmează instrucțiunile de pe prospectul suplimentului. Cel mai indicat este să consulți un medic sau un specialist în nutriție pentru a stabili doza potrivită nevoilor tale individuale.

Efectele ashwagandhei nu sunt imediate. În general, beneficiile devin vizibile după 4-12 săptămâni de administrare regulată.

Posibile efecte adverse și contraindicații

Deși este considerată o plantă sigură, ashwagandha poate avea și reacții adverse, mai ales la doze mari sau utilizare îndelungată. Pot apărea efecte secundare precum:

  • somnolență
  • scaune moi
  • greață

În cazuri rare, suplimentele cu ashwagandha pot afecta ficatul, provocând mâncărimi ale pielii sau icter.

Ginsengul indian este contraindicat mai multor categorii de persoane:

  • femeilor însărcinate, deoarece poate stimula contracțiile uterine și crește riscul de avort
  • persoanelor cu afecțiuni autoimune, pentru că stimulează imunitatea
  • persoanelor cu hipertiroidism, fiindcă poate crește nivelul hormonilor tiroidieni T3 și T4
  • persoanelor care urmează să fie supuse unei intervenții chirurgicale, fiindcă poate încetini sistemul nervos și influența efectele anesteziei sau altor medicamente administrate

Ashwagandha poate interacționa cu anumite medicamente precum:

  • antidiabetice, fiindcă poate scădea glicemia prea mult
  • antihipertensive, pentru că poate scădea excesiv tensiunea
  • imunosupresoare, deoarece poate stimula imunitatea și reduce eficiența tratamentului
  • sedative, fiindcă le poate amplifica efectele
  • hormoni tiroidieni, deoarece combinația poate crește excesiv nivelurile T3 și T4

Această plantă poate avea beneficii remarcabile pentru minte și corp. Totuși, la fel ca orice supliment, trebuie utilizată cu prudență și, ideal, sub îndrumarea unui specialist.

Citește și: Alimente care scad cortizolul. Cum poți trata stresul printr-o dietă eficientă

Informațiile prezentate în acest articol nu înlocuiesc consultul medical. Cereți sfatul medicului dumneavoastră pentru diagnostic și tratament.

