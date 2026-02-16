Antena Căutare
Reacția unor medici români din Franța și Germania, atunci când au aflat că Bolojan vrea să oblige rezidenții să lucreze în țară

Descoperă ce reacții au avut niște cunoscuți și apreciați medici români din Franța și Germania, atunci când au aflat că Bolojan vrea să oblige medicii formați la stat să lucreze câțiva ani în țară, înainte de a pleca în străinătate.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 16 Februarie 2026, 18:53 | Actualizat Marti, 17 Februarie 2026, 00:52
Descoperă ce păreri au avut medicii, după anunțul făcut de Ilie Bolojan

Recent, premierul Ilie Bolojan a anunțat faptul că absolvenții de la facultatea de medicină care au urmat cursurile la buget ar trebui să profeseze câțiva ani în țară, pentru ca statul să își recupereze măcar o parte din investiția în studii.

Descoperă în rândurile de mai jos ce reacții au avut medici români din Franța și Germania, atunci când au aflat despre acest subiect.

Reacția unor medici români din Franța și Germania, atunci când au aflat că Bolojan vrea să oblige rezidenții să lucreze în țară

Premierul Ilie Bolojan a reușit să stârnească un val puternic de reacții printre români atunci când a declarat recent faptul că el consideră că medicii formați în România la buget ar trebui ca la finalizarea studiilor să rămână câțiva ani în țară pentru a munci. Acesta a spus faptul că statul investește în pregătirea rezidenților și că o parte din această investiție ar trebui să revină către stat și societatea românească.

Citește și: România a intrat în recesiune tehnică. Ce a declarat premierul Ilie Bolojan despre această situație

Așa cum era de așteptat, subiectul controversat a stârnit un val puternic de reacții atât în țară, cât și în străinătate. Printre mediciic are au reacționat și au criticat această idee este și medicul Alma Stancu, oncolog medical la Institut du Cancer Sainte- Catherine Avignon, Provence. Aceasta a fost de părere că dacă se va aplica acest principiu pentru rezidenții de la medicină de la buget, atunci ar trebui ca demersul să se aplice și în cazul altor profesii, acolo unde studentul a fost acceptat la buget, nu la taxă.

„Este un subiect abordat de foarte mulţi ani şi în Franţa. Şi nu au găsit încă răspunsul. Întrebarea este, dacă absolvenţii de medicină de stat, la buget, ce devin specialişti, ar trebui să fie "obligaţi" să lucreze pentru stat, atunci statul ar trebui să oblige şi alte profesii pentru care studiile sunt plătite de stat să facă acelaşi lucru. Cei de la ASE să meargă să facă în zonele slab dezvoltate economic. Însă lucrurile nu sunt chiar aşa, studenţii în medicină, ca şi rezidenţii, lucrează în sistem, fără ei, spitalele nu ar mai funcţiona la fel. Studenţii examinează pacienţii, verifică tensiunea, înlocuiesc secretarele ducând foile din punctul a la punctul b, stau la coadă cu pacienţii la ecografie etc. Mi se pare de necrezut maniera dispreţuitoare în care sunt trataţi aceşti studenţi şi rezidenţi de stat. Apoi, politicienii îşi imagineză că obligându-te să lucrezi într-un loc izolat, de la început de carieră, e formator. Nu, e mai degrabă iresponsabil să trimiţi un tânăr medic fără experienţă să lucreze singur, fără să poată discuta cu o echipă, sa aibă o structură în care poate avea acces la multidisciplinaritate. Se poate discuta mai degrabă să dai rezidenţiat pe post, ştii că după rezidenţiatul tău, vei lucra un număr de ani, sau toată cariera în oraşul pentru care ai dat examen iniţial. Medicul nu este un pion pe care îl pui în stânga şi dreapta acolo unde vrea societatea şi vor politicienii. Trebuie gândit serios şi responsabil. Ce avantaje imi poate propune statul dacă aleg să merg într-o zonă izolată? Obligând, cu siguranţă o să câştige lipsa de motivare a medicilor şi abandonarea continuării carierelor lor medicale. Şi prin absurd, daca sunt obligaţi şi nu respectă? Care e pedeapsa? Amendă? Vor pleca din România şi vă asigur că găsesc mâine de lucru în Europa şi sunt primiţi cu braţele deschise unde vor”, a declarat pentru News.ro Dr. Alma Stancu.

O altă reacție fermă a venit din partea celebrului medic anestezist Iuliu Torje, care a transmis următorul mesaj:

„Stimate domnule prim-ministru,

Aici va scrie unul dintre cei plecați.

Un medic format în România. Un medic care a ales exilul profesional din refuzul de a accepta mediocritatea impusă prin sistem.

Domnule Ilie Bolojan,

Ideea obligativității medicilor de a lucra în România după terminarea studiilor este din punctul meu de vedere simptomul unui stat care nu mai știe să convingă și încearcă să constrângă și dovada clară a unui eșec structural, mascat sub discurs de responsabilitate publică.

Da, statul poate obliga.

Dar într-un stat de drept, obligația este inseparabilă de ofertă. Ca să explic mai simplu.. Statul oferă → profesionistul rămâne. Statul eșuează → profesionistul pleacă.

Ce propuneți dumneavoastră este ruptura unilaterală a acestui contract: statul nu performează, dar tu rămâi obligat.

Medicul nu este proprietatea statului.

Medicii nu trebuie obligați să rămână.

Statul trebuie forțat să devină un loc în care merită să rămâi.

Până când:

• salariile sunt corecte,

• gărzile sunt plătite corect,

• spitalele sunt funcționale,

• educația este accesibilă,

• promovarea este pe merit,

• feudalismul medical este eliminat,

orice discuție despre obligativitate este o recunoaștere a eșecului statului, nu o soluție.

Și da, am plecat.

Dar nu eu am abandonat România.

colaj foto cu ilie bolojan si un medic

România și-a abandonat medicii cu mult înainte”, a fost mesajul transmis de celebrul medic anestezist Iuliu Torje, pa pagina sa personală de Facebook.

Ce trebuie să conțină rucsacul de urgență pentru cutremur sau alte calamități! Anunțul Departamentului pentru Situaţii d...
