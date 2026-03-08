Rezultate la Tragerile Speciale Loto ale Primăverii, 8 martie 2026. Extrageri duble pentru jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40

Astăzi, 8 martie 2026, Loteria Română a organizat Tragerile Speciale Loto ale Primăverii. Află numerele câștigătoare de duminică la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Duminică, 8 martie 2026, au avut loc Tragerile Speciale Loto ale Primăverii. Loteria Română a pus în joc premii spectaculoase pentru Ziua Internațională a Femeii. Mai mult, jucătorii au parte de extrageri duble la Loto 6/49, Joker și Loto 5/40.

Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 au loc două trageri: o tragere principală și o tragere suplimentară. La cea de-a doua tragere, Loteria Romana suplimentează fondul de câștiguri al categoriei I, după cum urmează:

LOTO 6/49 – 200.000 de lei

JOKER – 100.000 de lei

LOTO 5/40 – 50.000 de lei

Rezultate Loto 8 martie 2026. Care sunt numerele câștigătoare la Tragerile Speciale Loto ale Primăverii

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de azi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Cifrele extrase vor fi disponibile în timp real pe site-ul nostru, după ora 18:30.

Iată care sunt cifrele norocoase de duminică, 8 martie 2026:

Rezultate Loto la Joker, la Tragerile Speciale Loto ale Primăverii, 8 martie 2026:

Rezultate Loto la Noroc Plus, la Tragerile Speciale Loto ale Primăverii, 8 martie 2026:

Rezultate la Loto 5 din 40, la Tragerile Speciale Loto ale Primăverii, 8 martie 2026:

Rezultate Loto la Super Noroc, la Tragerile Speciale Loto ale Primăverii, 8 martie 2026:

Rezultate Loto la Noroc, la Tragerile Speciale Loto ale Primăverii, 8 martie 2026:

Rezultate la Loto 6 din 49, la Tragerile Speciale Loto ale Primăverii, 8 martie 2026:

Ce report a fost pus în joc la Tragerile Speciale Loto ale Primăverii, de pe 8 martie 2026

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 4,73 milioane de lei (peste 929.000 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,82 milioane de lei (peste 947.800 de euro).

La Joker, la categoria I, a fost anunțat un report în valoare de peste 56,23 milioane de lei (peste 11,03 milioane de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,41 milioane de lei (peste 278.200 de euro), iar la categoria a II-a un report în valoare de peste 51.500 de lei (peste 10.100 de euro). La Super Noroc se află în joc un report la categoria I în valoare de peste 80.600 de lei (peste 15.800 de euro).

Care este prețul variantelor simple de joc la Tragerile Speciale Loto ale Primăverii, de pe 8 martie 2026

Preturile variantelor simple de joc la Tragerile Speciale Loto ale Primăverii sunt:

pentru LOTO 6/49 : 16 lei

pentru JOKER : 14 lei

pentru LOTO 5/40 : 10 lei

pentru NOROC : 4 lei

pentru NOROC PLUS : 3 lei

pentru SUPER NOROC : 2 lei

Ce premii s-au câștigat la Tragerile Loto de joi, 5 martie 2026

La tragerile loto de joi, 5 martie, Loteria Romana a acordat 26.360 de câștiguri în valoare totală de peste 2,26 milioane de lei.

La tragerea Joker a fost oferit premiul de categoria a II-a în valoare de 122.728,48 de lei. Biletul norocos a fost jucat online, pe bilete.loto.ro. La același joc, s-au înregistrat două câștiguri de categoria a III-a în valoare de 61.364,24 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la o agenție loto din Baia Mare și pe aplicația mobilă AmParcat.ro.

La tragerea Noroc Plus, s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 222.696 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din Târgu Jiu, potrivit loto.ro.