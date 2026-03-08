Survivor, 8 martie 2026. Eliminare dublă în tribul Războinicilor. Ce veste grea au primit de la Adi Vasile. Cine pleacă acasă

Ultima ediție din săptămâna 9 de la Survivor 2026, de pe 8 martie 2026, a adus o surpriză de proporții pentru telespectatori. Războinicii au pierdut doi concurenți, după cel de-al treilea duel consecutiv.

Înfrângerile din ultima perioadă și-au pus amprenta asupra Războinicilor. Deși au pierdut jocul de recompensă și de imunitate, concurenții din echipa albastră au revenit pe teren cu speranță și încredere în forțele proprii.

De data această, miza a fost uriașă pentru cele două triburi. Adi Vasile i-a anunțat că luptă în ediția de duminică, 8 martie 2026, pentru mesaje de la familie și prieteni. Un lucru este cert, concurenții au dat tot ce au putut pe traseu, iar finalul a fost de-a dreptul neașteptat.

Citește și: Survivor, 6 martie 2026. Gabi Tamaș, cu mască pe față! Toți s-au amuzat din plin când l-au văzut cum arată, la spa

Oricât au încercat să recupereze punctele, Faimoșii au pierdut în fața Războinicilor. Aceștia au câștigat recompensa cu un scor de 7 - 5. Așadar, cei din echipa albastră au avut parte de un moment emoționant. Lacrimile au curs șiroaie pe fața concurenților, după ce au văzut imagini cu cei dragi lor.

Tribul Războinicilor, eliminare dublă la Survivor România 2026. Cine a părăsit competiția din Republica Dominicană

Pentru că au pierdut jocul de imunitate, Războinicii au fost puși din nou într-o situație delicată. Aceștia au ales doi colegi care să meargă la duel. Chiar înainte de confruntare, Adi Vasile a adus o veste grea pentru aceștia.

Nicu Grigore și-a făcut apariția la Consiliu pentru a-și lua rămas bun de la tribul său. Concurentul este nevoit să părăsească emisiunea din cauza problemelor de sănătate. Medicii i-au interzis să revină pe traseu. Așadar, i-a mai rămas un singur lucru de făcut: să plece acasă.

„La sfatul medicilor, nu mai poți continua în această competiție!”, a spus Adi Vasile.

Înainte de a-și încheia parcursul din Republica Dominicană, Nicu Grigore i-a lăsat un cadou lui Kaan. Acesta a ținut să-i ofere totemul de imunitate. Vestea i-a luat prin surprindere pe ceilalți colegi ai săi.

„Aș vrea să fie uniți până ajung la jocurile individuale, să fie mai puternici decât sunt! Știu că dorul de casă și de familie este mare. Să se bucure de experiență, pentru că este o chestie pe care nu o trăiești zilnic! Sunt foarte emoționat și mi-e greu să-mi găsesc cuvintele.

Citește și: De ce nu a vrut Dan Alexa să participe la Survivor alături de Gabi Tamaș: „M-a căutat și pe mine să merg cu el”

Cea mai importantă lecție este să fie uniți! Simțeam că ceva nu se leagă și din cauza asta nu veneau câștigurile așa cum ne așteptam. (...) Îmi doresc să fac un lucru, eu aveam lăsată de la Adi o Imunitate. Nu mi-am dorit să o folosesc atunci când am fost propus la duel. Aș vrea, dacă îmi permiteți, să-i ofer lui Kaan această imunitate”, a dezvăluit Nicu Grigore.

Plecarea acestuia a adus multe lacrimi pe fețele concurenților. Unii au regretat pierderea lui din echipă, în timp ce alții s-au bucurat.

De asemenea, seara a continuat cu cea de-a doua eliminare pentru Războinici. La duel au fost Alberto și Kaan. Cei doi au avut parte de o confruntare dificilă, iar traseul nu a fost deloc ușor pentru ei.

Deși putea să folosească imunitatea primită de la Nicu Grigore, Kaan a ales să-l înfrunte pe Alberto. După o competiție strânsă, un concurent din echipa albastră a părăsit emisiunea Survivor România 2026 în ediția de duminică, 8 martie.

Cel care pleacă acasă este Kaan. Acesta a primit vestea cu tristețe, însă mândru de parcursul său din Republica Dominicană.

„Războiul, mult spus, dintre mine și Alberto s-a terminat. A învins, mă bucur pentru el! Cel mai rapid jucător de pe traseu de la Survivor 2026”, a spus Kaan.

„Mă bucur că pleci acasă!”, a fost reacția lui Cav.

Nu ratați nicio ediție Survivor! Show-ul poate fi urmărit în fiecare vineri, de la 20:30, sâmbătă și duminică, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.