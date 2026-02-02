Antena Căutare
Rezultate Loto, 1 februarie 2026. Report la Joker de peste 9,82 milioane de euro. Ce premii sunt în joc pentru joi

Loteria Română a anunțat care au fost câștigurile la tragerile loto de duminică, 1 februarie 2026, dar și ce report există pentru extragerile de joi, 5 februarie 2026. Află ce sume sunt puse în joc.

Publicat: Luni, 02 Februarie 2026, 08:27 | Actualizat Luni, 02 Februarie 2026, 09:32
Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de duminică, 1 februarie 2026, dar și ce report este pus în joc pentru următoarele extrageri | Profimedia & Shutterstock

La tragerile de duminică, 1 februarie 2026, s-au înregistrat peste 22.345 de câștiguri, conform comunicatului transmis de Loteria Română.

Descoperă în rândurile de mai jos ce report există pentru extragerea de duminică, 1 februarie 2026.

Câștiguri la Loto după extragerea de duminică, 1 februarie 2026. Ce a anunțat Loteria Română

La tragerea Loto 5/40 de duminica, 1 februarie, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 84.447 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicatia mobila AmParcat.ro.

La tragerea Noroc de duminica, 1 februarie, la categoria a III-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 53.737,68 lei. Biletul norocos a fost jucat online pe joaca.loto.ro.

Rezultatele Loto de duminică, 1 februarie 2026. Numerele câștigătoare la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Rezultate Loto la Joker, duminică, 1 februarie 2026: +19 25, 45, 26, 38, 14

Rezultate Loto la Noroc Plus, duminică, 1 februarie 2026: 6 6 0 0 9 0

Rezultate la Loto 5 din 40, duminică, 1 februarie 2026: 37, 34, 22, 11, 40, 20

Rezultate Loto la Super Noroc, duminică, 1 februarie 2026: 9 1 3 5 4 0

Rezultate Loto la Noroc, duminică, 1 februarie 2026: 3 5 2 4 6 9 2

Rezultate la Loto 6 din 49, duminică, 1 februarie 2026: 25, 20, 22, 40, 6, 44

Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 4,06 milioane de euro

Joi, 5 februarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 1 februarie, Loteria Romana a acordat 30.714 castiguri in valoare totala de peste 2,76 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 20,70 milioane de lei (peste 4,06 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 4,38 milioane de lei (peste 860.800 de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 50,66 milioane de lei (peste 9,94 milioane de euro), iar la categoria a II-a, un report in valoare de peste 127.000 de lei (peste 24.900 de euro). La Noroc Plus este in joc, la categoria I, un report in valoare de peste 493.700 de lei (peste 96.800 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 418.500 de lei (peste 82.100 de euro). La Super Noroc este in joc, la categoria I, un report in valoare de peste 22.400 de lei.

