Rezultate Loto azi, 1 februarie 2026. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Rezultatele loto la extragerile de azi, 1 februarie 2026, au fost afișate. Află numerele câștigătoare de joi la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Descoperă numerele câștigătoare la tragerile de astăzi, 1 februarie 2026. Extragerile Loto încep în jurul orei 18:30, iar acest articol va fi actualizat în timp real. Loteria Română a organizat noi extrageri Loto la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Rezultatele Loto de duminică, 1 februarie 2026: numerele câștigătoare Loto la extragerile de azi

Rezultate Loto la Joker, duminică, 1 februarie 2026:

Rezultate Loto la Noroc Plus, duminică, 1 februarie 2026:

Rezultate la Loto 5 din 40, duminică, 1 februarie 2026:

Rezultate Loto la Super Noroc, duminică, 1 februarie 2026:

Rezultate Loto la Noroc, duminică, 1 februarie 2026:

Rezultate la Loto 6 din 49, duminică, 1 februarie 2026:

Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 3,85 milioane de euro

Duminica, 1 februarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 29 ianuarie, Loteria Romana a acordat 22.345 de castiguri in valoare totala de peste 1,91 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 19,63 milioane de lei (peste 3,85 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 4,24 milioane de lei (peste 832.800 de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 50,07 milioane de lei (peste 9,82 milioane de euro). La Noroc Plus este in joc la categoria I un report in valoare de peste 450.400 de lei (peste 88.400 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 320.900 de lei (peste 62.900 de euro), iar la categoria a II-a, un report in valoare de peste 35.600 de lei. La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 27.300 de lei.

La tragerea Joker de joi, 29 ianuarie, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 98.368,70 lei. Biletul norocos a fost jucat online pe joaca.loto.ro.

