Rezultate Loto, 11 aprilie 2026. Report la Joker la categoria I de peste 12,69 milioane de euro. Ce premii sunt în joc

Loteria Română a anunțat care au fost câștigurile la tragerile loto de sâmbătă, 11 aprilie 2026, dar și ce report există pentru următoarele extrageri de joi, 16 aprilie 2026. Află detalii despre ce sume sunt puse în joc.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 12 Aprilie 2026, 10:13 | Actualizat Duminica, 12 Aprilie 2026, 14:04
Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de sâmbătă, 11 aprilie 2026, dar și ce report este pus în joc pentru următoarele extrageri

Joi, 16 aprilie 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de sâmbătă, 11 aprilie 2026, Loteria Romana a organizat tragerile speciale loto de Paște.

Câștiguri la Loto după extragerea de sâmbătă, 11 aprilie 2026. Ce a anunțat Loteria Română

La tragerea Joker s-a câștigat un premiu la categoria I in valoare de 359.905 de lei, iar la categoria III s-au înregistrat 18 premii în valoare de 9.997,36 de lei fiecare.

La tragerea Loto 5 din 40, la categoria II, s-au înregistrat 2 premii în valoare de 30.578,00 de lei fiecare.

La Loto 6 din 49, la categoria II, s-au înregistrat 11 premii în valoare de 34.734,33 de lei.

Rezultate la extragerile Loto de sâmbătă, 11 aprilie 2026

  • Rezultate Loto la Joker, 11 aprilie 2026: 12, 41, 43, 10, 38 + 6
  • Rezultate Loto la Joker, 11 aprilie 2026, tragerea suplimentară: 17, 28, 13, 37, 39 + 11
  • Rezultate Loto la Noroc Plus, 11 aprilie 2026: 7 5 4 8 2 1
  • Rezultate la Loto 5 din 40, 11 aprilie 2026: 18, 15, 28, 23, 8, 29
  • Rezultate la Loto 5 din 40, 11 aprilie 2026, tragerea suplimentară: 9, 29, 25, 11, 21, 22
  • Rezultate Loto la Super Noroc, 11 aprilie 2026: 3 2 9 6 0 9
  • Rezultate Loto la Noroc, 11 aprilie 2026: 6 6 4 2 7 2 4
  • Rezultate la Loto 6 din 49, 11 aprilie 2026: 44, 11, 19, 12, 45, 18
  • Rezultate la Loto 6 din 49, 11 aprilie 2026, tragerea suplimentară: 16, 6, 28, 46, 12, 17

Pentru ziua de joi, 16 aprilie 2026, sunt puse în joc sume importante de bani. Descoperă în rândurile de mai jos ce report există la fiecare categorie de joc.

Report la Joker la categoria I de peste 12,69 milioane de euro. Ce premii sunt în joc

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de 64.610.868 de lei.

La Loto 5 din 40 se înregistrează un report la categoria I în valoare de 531.946,00 de lei.

La Loto 6 din 49 se înregistrează un report la cagtegoria I în valoare de 15.485.594 de lei (peste 12,69 de milioane de euro).

