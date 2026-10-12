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Rezultate Loto, 11 octombrie 2026. Report la Loto 6/49 de peste 2,74 milioane de euro, iar la Joker de peste 1,74 milioane de euro

Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de duminică, 11 octombrie 2026, dar și ce report există pentru următoarele extrageri de joi, 15 octombrie 2026. Află detalii despre ce sume sunt puse în joc la tragerile următoare.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Luni, 12 Octombrie 2026, 11:12 | Actualizat Luni, 12 Octombrie 2026, 11:13
Rezultate Loto, 11 octombrie 2026. Report la Loto 6/49 de peste 2,74 milioane de euro, iar la Joker de peste 1,74 milioane de euro | Shutterstock/AI
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Joi, 15 octombrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 11 octombrie, Loteria Romana a acordat peste 27.000 de castiguri in valoare totala de peste 4,82 milioane de lei.

Report la Loto 6/49 de peste 2,74 milioane de euro, iar la Joker de peste 1,74 milioane de euro

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 14,68 milioane de lei (peste 2,74 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,60 milioane de lei (peste 487.500 de euro).

La Joker, la categoria a I, se inregistreaza un report in valoare de peste 9,31 milioane de lei (peste 1,74 milioane de euro). La categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 116.700 de lei (peste 21.800 de euro) si la categoria a III-a reportul este in valoare de peste 67.200 de lei. La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 169.900 de lei (peste 31.800 de euro).

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La Super Noroc este in joc un report la categoria I in valoare de peste 481.500 de lei (peste 90.100 de euro).

La tragerea Loto 5/40 s-a inregistrat un castig la categoria I in valoare de 2.456.420 de lei si un castig la categoria a II-a in valoare de 70.729 de lei.

Rezultate LOTO - Duminică, 11 octombrie 2026

Loteria Română organizează noi trageri Loto astăzi, 11 octombrie 2026, la 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. Descoperă numerele câștigătoare la extragerile de azi.

Rezultate Loto la Joker, azi, 11 octombrie 2026: 39, 20, 31, 14, 5 + 2

Rezultate Loto la Noroc Plus, azi, 11 octombrie 2026: 9, 2, 4, 2, 4, 3

Rezultate la Loto 5 din 40, azi, 11 octombrie 2026: 31, 33, 19, 15, 6, 5

Rezultate Loto la Super Noroc, azi, 11 octombrie 2026: 4, 4, 2, 6, 0, 7

Rezultate Loto la Noroc, azi, 11 octombrie 2026: 8, 2, 1, 0, 1, 9, 3

Rezultate la Loto 6 din 49, azi, 11 octombrie 2026: 13, 39, 33, 34, 23, 14

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