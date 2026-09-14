Rezultate Loto, 13 septembrie 2026. Report la Loto 6/49 de 1,48 milioane de euro. La Joker, reportul este de 1,3 milioane de euro

Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de duminică, 13 septembrie 2026, dar și ce report există pentru următoarele extrageri de joi, 17 septembrie 2026. Află detalii despre ce sume sunt puse în joc la tragerile următoare.

Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de duminică, 13 septembrie 2026, dar și ce report este pus în joc pentru următoarele extrageri, de joi, 17 septembrie 2026 | sursa foto: Shutterstock/AI

Joi, 17 septembrie 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 13 septembrie 2026, Loteria Română a acordat peste 48.744 de câștiguri în valoare totală de peste 5.13 de milioane de lei.ț

Este un report la Loto 6/49 de 1,48 milioane de euro, iar la Joker reportul este de 1,3 milioane de euro.

Descoperă în rândurile de mai jos ce alte premii există pentru extragerea următoare.

Câștiguri la Loto după extragerea de duminică, 13 septembrie 2026. Ce a anunțat Loteria Română

Articolul continuă după reclamă

La tragerea suplimentara Joker de duminica, 13 septembrie 2026, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 904.306,09 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Alba Iulia.

Rezultate Loto la Joker din 13 septembrie 2026, tragere suplimentară:1, 15, 5, 40, 23 +2

De asemenea, la tragerea suplimentara Joker de duminica, 13 septembrie, la categoria a III-a, s-au inregistrat doua castiguri a cate 97.986,77 lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la agenții loto din Brăila și din sectorul 4 , București.

La tragerea Noroc de duminica, 13 septembrie 2026, la categoria a III-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 84.004,56 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din sectorul 3, București.

Rezultate Loto la Noroc din 13 septembrie 2026: 3 4 6 4 9 5 7

La tragerea principală Loto 5/40 de duminica, 13 septembrie, la categoria a II-a, s-au inregistrat doua castiguri a cate 52.686 de lei fiecare. Unul dintre biletele norocoase a fost jucat la o agenție loto din Craiova, iar celălalt online pe joaca.loto.ro.

Rezultate la Loto 5 din 40 din 13 septembrie 2026: 10, 24, 11, 15, 17, 31

La tragerea suplimentară Loto 5/40 de duminica, 13 septembrie la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 56.331 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din Rucăr, jud. Argeș.

Rezultate la Loto 5 din 40 din 3 septembrie 2026, tragere suplimentară: 36, 16, 21, 32, 18, 38

Alte rezultate de la extragerile Loto de duminică, 13 septembrie 2026

Rezultate Loto la Joker, azi, 13 septembrie 2026: 38, 45, 14, 17, 12 + 5

Rezultate Loto la Noroc Plus, azi, 13 septembrie 2026: 6 6 9 4 7 0

Rezultate Loto la Super Noroc, azi, 13 septembrie 2026: 0 0 7 6 9 2

Rezultate la Loto 6 din 49, azi, 13 septembrie 2026: 41, 11, 49, 33, 21, 9

Rezultate la Loto 6 din 49, azi, 13 septembrie 2026, tragere suplimentară: 12, 1, 37, 17, 21, 3

Citește și: Curierul care a câștigat 6 milioane de euro la loto s-a întors la fostul loc de muncă. Gestul făcut i-a lăsat pe toți fără cuvinte

Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 1,48 milioane de euro. Report la Joker la categoria I de peste 1,34 milioane de euro

Află ce report este în joc la Loto! La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 7,82 milioane de lei (peste 1,48 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 4,87 milioane de lei (peste 928.100 de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 7,08 milioane de lei (peste 1,34 milioane de euro). La Noroc Plus este in joc la categoria I un report in valoare de peste 869.200 de lei (peste 165.300 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,46 milioane de lei (peste 278.200 de euro). La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 431.700 de lei (peste 82.100 de euro).