Rezultate Loto 14 august 2025. Ce report a pus în joc Loteria Română pentru tragerile de duminică, 17 august 2025

Duminică, 17 august 2025, Loteria Română organizează noi trageri Loto la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Iată care au fost rezultatele Loto la extragerile de joi, 14 august 2025.

În fiecare zi de joi și duminică, Loteria Română organizează extrageri loto la toate categoriile de joc. Reportul pus la bătaie de Loteria Română pentru a doua tragere din această săptămână este unul de-a dreptul spectaculos.

Rezultate Loto 14 august 2025. Ce câștiguri s-au acordat la tragerile de joi

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de joi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Cifrele extrase au fost disponibile în timp real pe site-ul nostru.

Rezultate Loto la Joker, joi, 14 august 2025: 42, 43, 41, 24, 37 + 9

Rezultate Loto la Noroc Plus, joi, 14 august 2025: 1 1 3 3 7 5

Rezultate la Loto 5 din 40, joi, 14 august 2025: 18, 30, 8, 40, 15, 17

Rezultate Loto la Super Noroc, joi, 14 august 2025: 0 2 9 2 7 7

Rezultate Loto la Noroc, joi, 14 august 2025: 1 2 2 3 3 5 1

Rezultate la Loto 6 din 49, joi, 14 august 2025: 10, 47, 9, 4, 31, 44

La extragerile de pe 14 august 2025, Loteria Română a acordat peste 19.700 de câștiguri în valoare totală de peste 1,52 milioane de lei.

La tragerea Joker s-a câștigat premiul de categoria a III-a în valoare de 70.749,95 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Eforie Sud.

Ce report a anunțat Loteria Română pentru tragerile de duminică, 17 august 2025

Pentru extragerile de duminică, 17 august 2025, Loteria Română a pus în joc un report spectaculos pentru toți jucătorii.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 21,55 milioane de lei (peste 4,25 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,61 milioane de lei (peste 516.000 de euro).

La Joker, la categoria I, a fost anunțat un report în valoare de peste 28,54 milioane de lei (peste 5,63 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 222.100 lei (peste 43.800 de euro). La Noroc Plus se află în joc la categoria I un report în valoare de peste 1,4 milioane de lei (peste 277.900 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 792.200 de lei (peste 156.400 de euro), iar la categoria a II-a un report în valoare de peste 84.900 de lei. La Super Noroc există, la categoria I, un report în valoare de peste 156.300 de lei (peste 30.800 de euro).

Tragerile Loto de duminică, 17 august 2025, vor avea loc în jurul orei 18:30 în cadrul emisiunii „Românii au noroc”. Numerele câștigătoare la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc vor fi actualizate în timp real pe a1.ro. Extragerile se vor încheia în jurul orei 18:50. Mult noroc!