Antena Căutare
Home News Social Cât costă traiul în sudul Spaniei. Ce a povestit un român despre cheltuielile lunare: „Dacă vrei confort...”

Cât costă traiul în sudul Spaniei. Ce a povestit un român despre cheltuielile lunare: „Dacă vrei confort...”

Mihai, un român din sudul Spaniei, a vorbit despre cheltuielile pe care le are lunar. Iată câți bani ar putea scoate din buzunar cei care își doresc să trăiască într-o astfel de zonă a țării.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 25 Februarie 2026, 16:59 | Actualizat Miercuri, 25 Februarie 2026, 17:39
Galerie
Mihai, un român din sudul Spaniei, a vorbit despre cheltuielile pe care le are lunar | Shutterstock

Spania se numără printre destinațiile favorite de vacanță ale românilor. Mai mult, unii aleg să părăsească definitiv România pentru a-și face un rost într-o astfel de țară, considerată modernă și dezvoltată.

Mihai, un român din mediul online, se numără printre cei care au ales să lase în urmă meleagurile românești și să se mute în sudul Spaniei. Pentru că are o activitate intensă pe rețelele sociale, acesta a decis să împărtășească informații important despre traiul în străinătate.

Citește și: Cât costă, de fapt, să ai grijă de un copil și cât costă să trăiești singur în 2026. Care este mai avantajos în economia de astăzi

Tânărul a povestit despre cheltuielile reale, din 2026, pe care le are lunar pentru chirie, mâncare și transport în sudul Spaniei.

Articolul continuă după reclamă

Câți bani costă traiul în sudul Spaniei

Mihai a scos la iveală un detaliu util pentru cei care își doresc să se mute în această zonă a țării. Se pare că cele mai mari costuri sunt pentru chirie. Sumele variază între 500 și 900 de euro, în funcție de proprietatea aleasă, conform stiridiaspora.ro.

„Pe chirie se duc cei mai mulți bani. Un apartament ok poate să coste până la 700 de euro lunar. O garsonieră mai bună poate să coste până la 500 de euro lunar. Dacă cumva vrei un bloc mai nou sau o zonă mai bună sau mai aproape de mare, un apartament ar putea să coste chiar și 800, poate 900 de euro în fiecare lună. Pe lângă toate astea, agențiile cer o lună de depozit și comision”, a dezvăluit românul, conform sursei citate mai sus.

„La factura de curent, vara o să plătești mai mult, asta dacă folosești aerul condiționat pentru că o să-ți trebuiască aici. Poți să plătești între 90 și 120 de euro doar pentru factura de curent. Iarna, dacă ți-e frig și folosești aparatură electrică ca să te încălzești, poți să ajungi la 70-80 de euro lejer pentru factura de curent”, a mai adăugat el.

Citește și: Ce salariu are un șofer de tir străin care lucrează în România. Pe lângă cazare, acesta spune că „este dublu ca în Filipine”

În ceea ce privește mâncarea, tânărul cheltuie aproximativ 200 de euro de persoană pentru alimente.

„Un coș normal poate să coste până la 50 de euro pe săptămână, asta dacă consumi mâncare într-o cantitate normală. Dacă mănânci afară, o cafea costă între 1 euro și 40 sau și 50 de cenți până la 2 euro, un sandwich între 3 și 4 euro, iar meniul zilei costă între 10 și 15 euro. Asta duce la un total lunar între 200 și 300 de euro, dar asta bineînțeles că depinde de fiecare”, a mărturisit Mihai.

„O călătorie normală cu autobuzul costă 1.40 euro, dar ai posibilitatea să îți faci un card pe care să îl încarci cu 5-10 euro, iar prețul pentru o călătorie ajunge la 40, poate 50 de cenți maxim. Benzina, așa cum știm cu toții este între 1.40 și 1.60 euro, ceea ce înseamnă că o lună de condus normal poate să varieze între 80 și 120 de euro.

Pentru o lună de internet și telefonie plătești între 10 și 15 euro, depinde bineînțeles de opțiunea pe care o vrei, iar pentru internetul de acasă plătești între 20 și 35 de euro. (...) Am trecut aici pe listă și niște cheltuieli ascunse. De exemplu, medicul privat care costă între 30 și 50 de euro pentru o consultație, analizele între 50 și 200 de euro, apa care vine odată la 2 luni sau la 3 luni, nu știu exact, care este între 20 și 30 de euro, gunoiul care vine între 10 și 15 euro, iar bineînțeles consumabile în casă între 30 și 60 de euro”, a mai punctat el.

Așadar, traiul în sudul Spaniei costă nu mai puțin de 1.000 de euro. Acesta poate să fie și mai scump în funcție de alegerile fiecăruia. O masă la restaurant sau o situație imprevizibilă care necesită o investiție urgentă pot face diferența.

Un calculator, euro și o hartă cu steagul Spaniei

„Ca să trăiești în sudul Spaniei fără stres îți trebuie un minim de 1.000-1.200 de euro pe lună. Dacă vrei confort, liniște și să nu stai să nu numeri fiecare cent, îți trebuie undeva la 1.400 de euro lunar pentru o singură persoană. Atât costă Spania reală”, a mai zis Mihai.

Modificări la RO-ALERT. Raed Arafat anunță 4 categorii de mesaje. Cum vor suna...
Înapoi la Homepage
AS.ro Milionarul discret din România care tocmai a cumpărat un hotel celebru de pe litoral. Cât a costat Milionarul discret din România care tocmai a cumpărat un hotel celebru de pe litoral. Cât a costat
Observatornews.ro Un medic mărturiseşte că a încălcat protocolul pentru a-şi salva pacienţii. "Trebuie să faci improvizaţii" Un medic mărturiseşte că a încălcat protocolul pentru a-şi salva pacienţii. "Trebuie să faci improvizaţii"
Antena 3 Cazul Rodica Stănoiu: Ancheta și împărțirea averii sunt blocate. Presupusul iubit a fost pozat în compania unei directoare de bancă Cazul Rodica Stănoiu: Ancheta și împărțirea averii sunt blocate. Presupusul iubit a fost pozat în compania unei directoare de bancă
SpyNews Lovitură dură pentru Laura Crișan, femeia acuzată că și-a omorât tatăl! A fost dată în judecată de propria fiică Lovitură dură pentru Laura Crișan, femeia acuzată că și-a omorât tatăl! A fost dată în judecată de propria fiică

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Filmul Căsătoria e disponibil acum în AntenaPLAY. Vezi producția cu Mihai Bendeac, Vlad Drăgulin & Liviu Pintileasa în rolurile principale.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Filmul Căsătoria e disponibil acum în AntenaPLAY. Vezi producția cu Mihai Bendeac, Vlad Drăgulin & Liviu Pintileasa în rolurile principale.
Comentarii


Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Modificări la RO-ALERT. Raed Arafat anunță 4 categorii de mesaje. Cum vor suna
Modificări la RO-ALERT. Raed Arafat anunță 4 categorii de mesaje. Cum vor suna
Principalul factor care îți îmbătrânește pielea. Specialiștii spun că nu are nicio legătură cu expunerea la soare
Principalul factor care îți îmbătrânește pielea. Specialiștii spun că nu are nicio legătură cu expunerea la... Catine.ro
Rezultate Loto, 22 februarie 2026. Report la Joker la categoria I de peste 10,66 milioane de euro. Ce premii sunt în joc
Rezultate Loto, 22 februarie 2026. Report la Joker la categoria I de peste 10,66 milioane de euro. Ce premii sunt în...
Başak Gümülcinelioğlu revine pe micile ecrane la 4 luni de când a devenit mămică pentru prima oară. Unde va putea fi urmărită
Başak Gümülcinelioğlu revine pe micile ecrane la 4 luni de când a devenit mămică pentru prima oară. Unde va... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Românul multilateral modern: angajat la STB și TAROM, vânzător de lumânări, dezlegător de blesteme, consultant pe jocuri video, dar și terapeut Reiki
Românul multilateral modern: angajat la STB și TAROM, vânzător de lumânări, dezlegător de blesteme, consultant... Libertatea.ro
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor”
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor” AntenaSport
Tragedie în familia celebrului Martin Short. Katherine, fiica actorului a murit la 42 de ani. Care este cauza decesului și ce au dezvăluit anchetatorii
Tragedie în familia celebrului Martin Short. Katherine, fiica actorului a murit la 42 de ani. Care este cauza... Elle
Dana Badea a recunoscut! Costel Biju a fost bărbatul vieții ei! Cum a reacționat „Regele TikTok-ului” atunci când a auzit
Dana Badea a recunoscut! Costel Biju a fost bărbatul vieții ei! Cum a reacționat „Regele TikTok-ului” atunci... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Salată de cartofi cu ceapă roșie și maioneză vegetală, pentru o masă de post
Salată de cartofi cu ceapă roșie și maioneză vegetală, pentru o masă de post HelloTaste.ro
Cazul Rodica Stănoiu: Ancheta și împărțirea averii sunt blocate. Presupusul iubit a fost pozat în compania unei directoare de bancă
Cazul Rodica Stănoiu: Ancheta și împărțirea averii sunt blocate. Presupusul iubit a fost pozat în compania unei... Antena3.ro
Aplicația Anului pe iPhone. Cum funcționează Tiimo și la ce ajută
Aplicația Anului pe iPhone. Cum funcționează Tiimo și la ce ajută useit
Ministrul Muncii le dă o veste proastă pensionarilor: Vor pierde 340 de lei!
Ministrul Muncii le dă o veste proastă pensionarilor: Vor pierde 340 de lei! BZI
În perspectiva unui eșec previzibil, Bolojan caută vinovații pentru neîndeplinirea jaloanelor restante din PNRR. Evident, se autoexclude de la responsabilitate
În perspectiva unui eșec previzibil, Bolojan caută vinovații pentru neîndeplinirea jaloanelor restante din PNRR.... Jurnalul
Anca Serea, mândră de fiica ei cea mare. Sarah a fost admisă la o școală de top în Milano
Anca Serea, mândră de fiica ei cea mare. Sarah a fost admisă la o școală de top în Milano Kudika
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli Redactia.ro
Cu cât a fost vândută mașina de protocol a fostului președinte Klaus Iohannis. Licitația a pornit de la 1.000€
Cu cât a fost vândută mașina de protocol a fostului președinte Klaus Iohannis. Licitația a pornit de la 1.000€ Observator
Uleiul de porumb: beneficii, proprietăți și efecte adverse
Uleiul de porumb: beneficii, proprietăți și efecte adverse MediCOOL
Penne cu pui și ciuperci în sos cremos. Un preparat simplu și hrănitor
Penne cu pui și ciuperci în sos cremos. Un preparat simplu și hrănitor HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul aruncă în jurul său cu obiecte? Iată care este explicația
Copilul aruncă în jurul său cu obiecte? Iată care este explicația DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Apple renunță la o tradiție importantă pentru următorul eveniment de lansare. Ce se va întâmpla în doar câteva săptămâni
Apple renunță la o tradiție importantă pentru următorul eveniment de lansare. Ce se va întâmpla în doar... UseIT
Cușcuș cu ciuperci sotate și mazăre. Rețetă simplă pentru un prânz savuros, de post
Cușcuș cu ciuperci sotate și mazăre. Rețetă simplă pentru un prânz savuros, de post Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x