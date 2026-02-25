Cât costă traiul în sudul Spaniei. Ce a povestit un român despre cheltuielile lunare: „Dacă vrei confort...”

Mihai, un român din sudul Spaniei, a vorbit despre cheltuielile pe care le are lunar. Iată câți bani ar putea scoate din buzunar cei care își doresc să trăiască într-o astfel de zonă a țării.

Mihai, un român din sudul Spaniei, a vorbit despre cheltuielile pe care le are lunar | Shutterstock

Spania se numără printre destinațiile favorite de vacanță ale românilor. Mai mult, unii aleg să părăsească definitiv România pentru a-și face un rost într-o astfel de țară, considerată modernă și dezvoltată.

Mihai, un român din mediul online, se numără printre cei care au ales să lase în urmă meleagurile românești și să se mute în sudul Spaniei. Pentru că are o activitate intensă pe rețelele sociale, acesta a decis să împărtășească informații important despre traiul în străinătate.

Tânărul a povestit despre cheltuielile reale, din 2026, pe care le are lunar pentru chirie, mâncare și transport în sudul Spaniei.

Câți bani costă traiul în sudul Spaniei

Mihai a scos la iveală un detaliu util pentru cei care își doresc să se mute în această zonă a țării. Se pare că cele mai mari costuri sunt pentru chirie. Sumele variază între 500 și 900 de euro, în funcție de proprietatea aleasă, conform stiridiaspora.ro.

„Pe chirie se duc cei mai mulți bani. Un apartament ok poate să coste până la 700 de euro lunar. O garsonieră mai bună poate să coste până la 500 de euro lunar. Dacă cumva vrei un bloc mai nou sau o zonă mai bună sau mai aproape de mare, un apartament ar putea să coste chiar și 800, poate 900 de euro în fiecare lună. Pe lângă toate astea, agențiile cer o lună de depozit și comision”, a dezvăluit românul, conform sursei citate mai sus.

„La factura de curent, vara o să plătești mai mult, asta dacă folosești aerul condiționat pentru că o să-ți trebuiască aici. Poți să plătești între 90 și 120 de euro doar pentru factura de curent. Iarna, dacă ți-e frig și folosești aparatură electrică ca să te încălzești, poți să ajungi la 70-80 de euro lejer pentru factura de curent”, a mai adăugat el.

În ceea ce privește mâncarea, tânărul cheltuie aproximativ 200 de euro de persoană pentru alimente.

„Un coș normal poate să coste până la 50 de euro pe săptămână, asta dacă consumi mâncare într-o cantitate normală. Dacă mănânci afară, o cafea costă între 1 euro și 40 sau și 50 de cenți până la 2 euro, un sandwich între 3 și 4 euro, iar meniul zilei costă între 10 și 15 euro. Asta duce la un total lunar între 200 și 300 de euro, dar asta bineînțeles că depinde de fiecare”, a mărturisit Mihai.

„O călătorie normală cu autobuzul costă 1.40 euro, dar ai posibilitatea să îți faci un card pe care să îl încarci cu 5-10 euro, iar prețul pentru o călătorie ajunge la 40, poate 50 de cenți maxim. Benzina, așa cum știm cu toții este între 1.40 și 1.60 euro, ceea ce înseamnă că o lună de condus normal poate să varieze între 80 și 120 de euro.

Pentru o lună de internet și telefonie plătești între 10 și 15 euro, depinde bineînțeles de opțiunea pe care o vrei, iar pentru internetul de acasă plătești între 20 și 35 de euro. (...) Am trecut aici pe listă și niște cheltuieli ascunse. De exemplu, medicul privat care costă între 30 și 50 de euro pentru o consultație, analizele între 50 și 200 de euro, apa care vine odată la 2 luni sau la 3 luni, nu știu exact, care este între 20 și 30 de euro, gunoiul care vine între 10 și 15 euro, iar bineînțeles consumabile în casă între 30 și 60 de euro”, a mai punctat el.

Așadar, traiul în sudul Spaniei costă nu mai puțin de 1.000 de euro. Acesta poate să fie și mai scump în funcție de alegerile fiecăruia. O masă la restaurant sau o situație imprevizibilă care necesită o investiție urgentă pot face diferența.

„Ca să trăiești în sudul Spaniei fără stres îți trebuie un minim de 1.000-1.200 de euro pe lună. Dacă vrei confort, liniște și să nu stai să nu numeri fiecare cent, îți trebuie undeva la 1.400 de euro lunar pentru o singură persoană. Atât costă Spania reală”, a mai zis Mihai.