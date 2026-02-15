Rezultate Loto, 15 februarie 2026. Report la Joker la categoria I de peste 10,38 milioane de euro

sLoteria Română a anunțat care au fost câștigurile la tragerile loto de duminică, 15 februarie 2026, dar și ce report există pentru următoarele extrageri de joi, 19 februarie 2026. Află detalii despre ce sume sunt puse în joc.

Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de joi, 29 ianuarie 2026, dar și ce report este pus în joc pentru următoarele extrageri | sursa foto: Profimedia/shutterstock

Joi, 19 februarie 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminică, 15 februarie 2026, Loteria Romana a acordat 34.439 castiguri in valoare totala de peste 4 milioane de lei.

Descoperă în rândurile de mai jos ce report există pentru extragerea următoare.

Câștiguri la Loto după extragerea de duminică, 15 februarie 2026. Ce a anunțat Loteria Română

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,19 milioane de lei (peste 235.100 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 4,85 milioane de lei (peste 953.400 de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 52,92 milioane de lei (peste 10,38 milioane de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 822.600 de lei (peste 161.400 de euro). La Super Noroc este in joc un report la categoria I in valoare de peste 48.200 de lei.

La tragerea Noroc Plus de duminica, 15 februarie, s-a inregistrat un castig, la categoria I, in valoare de 660.331,20 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe bilete.loto.ro.

La tragerea Joker de duminica, 15 februarie, s-a inregistrat un castig, la categoria a II-a, in valoare de 615.538,75 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Pitesti. La categoria a III-a s-au inregistrat doua castiguri in valoare de 79.698, 86 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la Satu-Mare si Baia-Mare.

La tragerea Loto 6 din 49 de duminica, 15 februarie, la categoria a II-a, s-au inregistrat doua castiguri, in valoare de 149.659,76 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate pe bilete.loto.ro si pe Amparcat.ro.

La Loto 5 din 40 s-a castigat premiul de categoria a II-a, in valoare de 113.184,50 de lei. Biletul norocos a fost jucat bilete.loto.ro.

Rezultatele Loto de duminică, 15 februarie 2026. Numerele câștigătoare la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus: