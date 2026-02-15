Antena Căutare
Home News Social Rezultate Loto, 15 februarie 2026. Report la Joker la categoria I de peste 10,38 milioane de euro

Rezultate Loto, 15 februarie 2026. Report la Joker la categoria I de peste 10,38 milioane de euro

sLoteria Română a anunțat care au fost câștigurile la tragerile loto de duminică, 15 februarie 2026, dar și ce report există pentru următoarele extrageri de joi, 19 februarie 2026. Află detalii despre ce sume sunt puse în joc.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 15 Februarie 2026, 15:22 | Actualizat Luni, 16 Februarie 2026, 13:14
Galerie
Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de joi, 29 ianuarie 2026, dar și ce report este pus în joc pentru următoarele extrageri | sursa foto: Profimedia/shutterstock

Joi, 19 februarie 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminică, 15 februarie 2026, Loteria Romana a acordat 34.439 castiguri in valoare totala de peste 4 milioane de lei.

Descoperă în rândurile de mai jos ce report există pentru extragerea următoare.

Câștiguri la Loto după extragerea de duminică, 15 februarie 2026. Ce a anunțat Loteria Română

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,19 milioane de lei (peste 235.100 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 4,85 milioane de lei (peste 953.400 de euro).

Articolul continuă după reclamă

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 52,92 milioane de lei (peste 10,38 milioane de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 822.600 de lei (peste 161.400 de euro). La Super Noroc este in joc un report la categoria I in valoare de peste 48.200 de lei.

La tragerea Noroc Plus de duminica, 15 februarie, s-a inregistrat un castig, la categoria I, in valoare de 660.331,20 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe bilete.loto.ro.

La tragerea Joker de duminica, 15 februarie, s-a inregistrat un castig, la categoria a II-a, in valoare de 615.538,75 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Pitesti. La categoria a III-a s-au inregistrat doua castiguri in valoare de 79.698, 86 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la Satu-Mare si Baia-Mare.

La tragerea Loto 6 din 49 de duminica, 15 februarie, la categoria a II-a, s-au inregistrat doua castiguri, in valoare de 149.659,76 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate pe bilete.loto.ro si pe Amparcat.ro.

La Loto 5 din 40 s-a castigat premiul de categoria a II-a, in valoare de 113.184,50 de lei. Biletul norocos a fost jucat bilete.loto.ro.

Rezultatele Loto de duminică, 15 februarie 2026. Numerele câștigătoare la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus:

colaj foto cu mana unei femei care joaca la loto si imagine cu bile de loto
  • Rezultate Loto la Joker, duminică, 15 februarie 2026: 26, 43, 5, 18, 7 + 15
  • Rezultate Loto la Noroc Plus, duminică, 15 februarie 2026: 5 0 5 5 8 3
  • Rezultate la Loto 5 din 40, duminică, 15 februarie 2026: 3, 9, 14, 15, 24, 33
  • Rezultate Loto la Super Noroc, duminică, 15 februarie 2026: 8 0 2 6 0 5
  • Rezultate Loto la Noroc, duminică, 15 februarie 2026: 5 3 8 6 5 3 5
  • Rezultate la Loto 6 din 49, duminică, 15 februarie 2026: 1, 23, 33, 48, 2, 35
Rezultate Loto azi, 15 februarie 2026. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc ... (P) Otokar își consolidează strategia pe termen lung în cadrul programului ATBTU din România prin achiziția Automecanica...
Înapoi la Homepage
AS.ro Afacerea de sute de milioane de euro care a dus-o la “disperare” pe fiica lui Ion Ţiriac: “Gata, îmi ajunge!” Afacerea de sute de milioane de euro care a dus-o la &#8220;disperare&#8221; pe fiica lui Ion Ţiriac: &#8220;Gata, îmi ajunge!&#8221;
Observatornews.ro El este suspectul crimei din Floreşti. A fost prins în Reghin, cu banii şi bijuteriile lui Gheorghe Chindriş El este suspectul crimei din Floreşti. A fost prins în Reghin, cu banii şi bijuteriile lui Gheorghe Chindriş
Antena 3 După 30 de ani, Poliția a aflat ce s-a întâmplat cu Carmen. Atunci, tânăra de 19 ani a fost găsită moartă, în casă După 30 de ani, Poliția a aflat ce s-a întâmplat cu Carmen. Atunci, tânăra de 19 ani a fost găsită moartă, în casă
SpyNews Care este numele real al lui CAV, de la Survivor. Ce înseamnă, de fapt, această prescurtare Care este numele real al lui CAV, de la Survivor. Ce înseamnă, de fapt, această prescurtare

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Vezi cele 3 sezoane din Băieți de Oraș, disponibile integral în AntenaPLAY. Dă play episoadelor epice Roby și Malone
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi cele 3 sezoane din Băieți de Oraș, disponibile integral în AntenaPLAY. Dă play episoadelor epice Roby și Malone
Comentarii


Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Rezultate Loto azi, 15 februarie 2026. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus
Rezultate Loto azi, 15 februarie 2026. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc...
Rosalía va cânta la BRIT Awards 2026. Ce urmează pentru artistă pe plan profesional
Rosalía va cânta la BRIT Awards 2026. Ce urmează pentru artistă pe plan profesional Catine.ro
Mesaje și felicitări de Ziua Îndrăgostiților. Cele mai frumoase declarații și urări de Sf. Valentin, 14 februarie
Mesaje și felicitări de Ziua Îndrăgostiților. Cele mai frumoase declarații și urări de Sf. Valentin, 14...
Kubilay Aka și Hafsanur Sancaktutan s-au despărțit. Cei doi nu mai sunt prieteni în mediul virtual
Kubilay Aka și Hafsanur Sancaktutan s-au despărțit. Cei doi nu mai sunt prieteni în mediul virtual Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Aventurile financiare ale ministrului demisionar Daniel David: desene animate terapeutice, teste vândute grădinițelor și bani europeni din programe pentru persoanele cu autism
Aventurile financiare ale ministrului demisionar Daniel David: desene animate terapeutice, teste vândute... Libertatea.ro
Afacerea de sute de milioane de euro care a dus-o la “disperare” pe fiica lui Ion Ţiriac: “Gata, îmi ajunge!”
Afacerea de sute de milioane de euro care a dus-o la “disperare” pe fiica lui Ion Ţiriac: “Gata,... AntenaSport
A fost nuntă mare în showbiz! Celebra actriță, foarte îndrăgită de români, s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii superbe. Foto
A fost nuntă mare în showbiz! Celebra actriță, foarte îndrăgită de români, s-a căsătorit în cadrul unei... Elle
S-a pus sechestru de 4 milioane de euro pe bunurile criminalilor din Cenei! Ce a transmis avocatul familiei lui Mario Berinde
S-a pus sechestru de 4 milioane de euro pe bunurile criminalilor din Cenei! Ce a transmis avocatul familiei lui Mario... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Scovergi cu dulceață, ca la bunica. Rețeta tradițională
Scovergi cu dulceață, ca la bunica. Rețeta tradițională HelloTaste.ro
După 30 de ani, Poliția a aflat ce s-a întâmplat cu Carmen. Atunci, tânăra de 19 ani a fost găsită moartă, în casă
După 30 de ani, Poliția a aflat ce s-a întâmplat cu Carmen. Atunci, tânăra de 19 ani a fost găsită moartă,... Antena3.ro
WhatsApp introduce o nouă funcție, cerută de utilizatori de ani de zile. Ce vei putea face pe platformă
WhatsApp introduce o nouă funcție, cerută de utilizatori de ani de zile. Ce vei putea face pe platformă useit
Irinel Columbeanu ar vrea să îl viziteze Monica Gabor la azil! „Va veni atunci când…”
Irinel Columbeanu ar vrea să îl viziteze Monica Gabor la azil! „Va veni atunci când…” BZI
Eclipsa de Soare în Vărsător schimbă destinul zodiilor la jumătatea lunii februarie 2026
Eclipsa de Soare în Vărsător schimbă destinul zodiilor la jumătatea lunii februarie 2026 Jurnalul
VIDEO: Șoc pe gheața olimpică: Ilia Malinin, Quod God, a căzut de două ori și a pierdut aurul
VIDEO: Șoc pe gheața olimpică: Ilia Malinin, Quod God, a căzut de două ori și a pierdut aurul Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
A găsit un sat abandonat pe internet și l-a cumpărat pentru 310.000 euro. Visul unui antreprenor american
A găsit un sat abandonat pe internet și l-a cumpărat pentru 310.000 euro. Visul unui antreprenor american Observator
Proprietățile medicinale ale sucului de merișoare. Ce efecte poate avea în organism
Proprietățile medicinale ale sucului de merișoare. Ce efecte poate avea în organism MediCOOL
Mascote umplute cu cremă de ciocolată albă și vișine. Un desert fin și elegant
Mascote umplute cu cremă de ciocolată albă și vișine. Un desert fin și elegant HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Când tăcerea vorbește: de ce copilul tău adult nu-ți răspunde la mesaje
Când tăcerea vorbește: de ce copilul tău adult nu-ți răspunde la mesaje DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Avertisment de urgență pentru utilizatorii Gmail. Cum exploatează hackerii noua actualizare și cum te poți proteja
Avertisment de urgență pentru utilizatorii Gmail. Cum exploatează hackerii noua actualizare și cum te poți proteja UseIT
Clătite americane cu mac, servite cu afine și cremă de iaurt
Clătite americane cu mac, servite cu afine și cremă de iaurt Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x