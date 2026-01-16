Rezultate Loto 15 ianuarie 2026. Report la Joker de peste 9,43 milioane de euro la tragerile de duminică, 18 ianuarie 2026

Duminică, 18 ianuarie 2026, Loteria Română organizează noi extrageri Loto la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Pentru noile trageri au fost anunțate premii spectaculoase.

La tragerile Loto de joi, 15 ianuarie 2026, Loteria Română a acordat 29.189 de câștiguri în valoare totală de peste 3,58 milioane de lei. Duminică, 18 ianuarie 2026, vor avea loc noi extrageri Loto la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Report loto 18 ianuarie 2026. Ce sume pune în joc Loteria Română pentru tragerile de duminică

Ca de fiecare dată, sumele puse în joc la noile trageri Loto sunt de-a dreptul spectaculoase.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 16,23 milioane de lei (peste 3,19 milioane de euro). La Noroc se află în joc un report cumulat în valoare de peste 5,04 milioane de lei (peste 991.300 de euro).

La Joker, la categoria I, a fost anunțat un report în valoare de peste 47,99 milioane de lei (peste 9,43 milioane de euro). La Noroc Plus este în joc la categoria I un report in valoare de peste 296.000 de lei (peste 58.100 de euro).

La Loto 5/40, la categoria a II-a, se înregistrează un report în valoare de peste 80.700 de lei (peste 15.800 de euro). La Super Noroc a fost pus în joc, la categoria I, un report în valoare de peste 156.600 de lei (peste 30.700 de euro).

Ce premii s-au câștigat la tragerile Loto de joi, 15 ianuarie 2026

La tragerea Joker, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 791.403,64 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din Satu Mare.

La tragerea Noroc, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 604.566,48 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din Pucioasa, jud. Dâmbovița. La tragerea Loto 5/40 s-a câștigat premiul de categoria I, în valoare 301.033 lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicația mobilă AmParcat.ro.

La tragerea Loto 6/49, la categoria a II-a, s-au înregistrat două câștiguri a câte 115.184 lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la o agenție din Oradea, respectiv la o agenție din Oravița, jud. Caraș-Severin.

Rezultate Loto 15 ianuarie 2026. Numerele câștigătoare la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de joi, 15 ianuarie 2026, la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Rezultate Loto la Joker, joi, 15 ianuarie 2026: 9, 45, 28, 15, 7 + 13

Rezultate Loto la Noroc Plus, joi, 15 ianuarie 2026: 9 8 8 2 0 9

Rezultate la Loto 5 din 40, joi, 15 ianuarie 2026: 33, 20, 30, 4, 23, 15

Rezultate Loto la Super Noroc, joi, 15 ianuarie 2026: 1 1 2 5 5 7

Rezultate Loto la Noroc, joi, 15 ianuarie 2026: 6 0 2 6 2 5 0

Rezultate la Loto 6 din 49, joi, 15 ianuarie 2026: 44, 11, 45, 46, 33, 19