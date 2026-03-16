Rezultate Loto, 15 martie 2026. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 8,14 milioane de lei la tragerile de joi, 19 martie

Loteria Română anunță un report la Loto 6/49 în valoare de peste 8,14 milioane de lei (peste 1,59 milioane de euro) la tragerile de joi, 19 martie 2026. Iată care au fost rezultatele Loto de duminică, 15 martie 2026, la toate categoriile de joc.

În fiecare joi și duminică românii care joacă la loto află dacă norocul le-a surâs. Joi, 19 martie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 15 martie, Loteria Română a acordat peste 36.374 de câștiguri în valoare totală de peste 3 milioane de lei., potrivit loto.ro.

Iată ce premii sunt în joc pentru tragerile loto de joi, 19 martie!

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 8,14 milioane de lei (peste 1,59 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 5 milioane de lei (peste 988.400 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 58,87 milioane de lei (peste 11,55 milioane de euro), iar la categoria a II-a este în joc un report de peste 418.000 de lei (peste 82.000 de euro). La Noroc Plus este în joc, la categoria I, un report în valoare de peste 51.200 de lei (peste 10.000 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 170.200 de lei (peste 33.400 de euro). La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 118.300 de lei (peste 23.200 de euro).

Reprezentanții Loteriei Române au anunțat că la tragerea LOTO 5/40 s-a câștigat premiul la categoria a II-a în valoare de 85.137,50 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicația mobilă AmParcat.ro.

La tragerea JOKER s-au câștigat trei premii la categoria a III-a în valoare de 54.709,83 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la agenții din Ploiești și Boldești-Scăieni, județul Prahova, și pe aplicația mobilă AmParcat.ro.

La tragerea NOROC s-a câștigat premiul de categoria a III-a în valoare de 51.916,56 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe joaca.loto.ro.

Rezultate Loto de pe 15 martie martie 2026. Numerele câștigătoare la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Iată numere câștigătoare la loto de pe 15 martie:

Rezultate Loto la Joker, duminică, 15 martie 2026: 3, 14, 35, 39, 33 + 2

Rezultate Loto la Noroc Plus, duminică, 15 martie 2026: 2 4 2 0 3 4

Rezultate la Loto 5 din 40, duminică, 15 martie 2026: 32, 38, 24, 37, 11, 40

Rezultate Loto la Super Noroc, duminică, 15 martie 2026: 9 4 8 6 8 9

Rezultate Loto la Noroc, duminică, 15 martie 2026: 8 9 8 9 7 2 3

Rezultate la Loto 6 din 49, duminică, 15 martie 2026: 19, 35, 42, 7, 5, 33