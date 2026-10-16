Rezultate Loto, 15 octombrie 2026. Report la Loto 6/49 de 2,9 milioane de euro. La Joker, reportul este de 1,79 milioane de euro

Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de joi, 15 octombrie 2026, dar și ce report există pentru următoarele extrageri de duminică, 18 octombrie 2026. Află detalii despre ce sume sunt puse în joc la tragerile următoare.

Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de joi, 15 octombrie 2026, dar și ce report este pus în joc pentru următoarele extrageri, de duminică, 18 octombrie 2026 | Shutterstock/ AI

Duminică, 18 octombrie 2026, Loteria Romana organizeaza Tragerile Speciale Loto ale Toamnei. Pentru aceste trageri, Loteria Română suplimentează fondul de câștiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, dupa cum urmează:

LOTO 6/49 – 100.000 DE LEI

JOKER – 50.000 DE LEI

LOTO 5/40 – 25.000 DE LEI

La tragerile loto de joi, 15 octombrie 2026, Loteria Romana a acordat peste 20.700 de castiguri in valoare totala de peste 3,39 milioane de lei.

Este un report la Loto 6/49 de 2,9 milioane de euro, iar la Joker reportul este de aproximativ 1.79 milioane de euro.

Articolul continuă după reclamă

Descoperă în rândurile de mai jos ce alte premii există pentru extragerea următoare.

Câștiguri după extragerea Loto de joi, 15 octombrie 2026. Ce a anunțat Loteria Română

La tragerea Noroc s-a câștigat premiul de categoria I, în valoare de 1.342.229,28 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Balotești, jud. Ilfov.

Rezultate Loto la Noroc din 15 octombrie 2026: 1, 7, 5, 9, 4, 9, 3

La tragerea Noroc Plus s-a câștigat, de asemenea, premiul de categoria I, în valoare de 192.720,96 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Timișoara.

Rezultate Loto la Noroc Plus din 15 octombrie 2026: 3, 2, 9, 0, 3, 1

La tragerea Loto 6/49, la categoria a II-a, s-au înregistrat 5 câștiguri a câte 55.558,16 lei fiecare. Trei dintre biletele norocoase au fost jucate la agenții din Comănești, jud. Bacău, Azuga, jud. Prahova și Turnu Măgurele, iar celelalte două au fost jucate online, pe bilete.loto.ro.

Rezultate la Loto 6 din 49 din 15 octombrie 2026: 12, 36, 3, 1, 29, 34

Alte rezultate de la extragerile Loto de joi, 15 octombrie 2026:

Rezultate Loto la Joker din 15 octombrie 2026: 15, 14, 9, 10, 30, +14

Rezultate la Loto 5 din 40 din 15 octombrie 2026: 15, 24, 25, 17, 2, 29

Rezultate Loto la Super Noroc din 15 octombrie 2026: 5, 0, 6, 3, 6, 1

Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 2,90 milioane de euro. Report la Joker la categoria I de peste 1,79 milioane de euro

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 15,51 milioane de lei (peste 2,90 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,27 milioane de lei (peste 239.700 de euro).

La Joker, la categoria a I, se inregistreaza un report in valoare de peste 9,57 milioane de lei (peste 1,79 milioane de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 173.600 de lei (peste 32.500 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 70.300 de lei. La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 492.400 de lei (peste 92.200 de euro).