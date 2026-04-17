Rezultate Loto, 16 aprilie 2026. Report la Joker la categoria I de peste 12,81 milioane de euro

Loteria Română a anunțat care au fost câștigurile la tragerile loto de joi, 17 aprilie 2026, dar și ce report există pentru următoarele extrageri de duminică, 19 aprilie 2026. Află detalii despre ce sume sunt puse în joc.

Duminică, 19 aprilie 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 16 aprilie 2026, Loteria Romana a acordat 31.579 castiguri in valoare totala de peste 2,26 de milioane de lei.

Câștiguri la Loto după extragerea de joi, 16 aprilie 2026. Ce a anunțat Loteria Română

La tragerea Noroc, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 109.425,12 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Filiași.

Rezultate Loto la Noroc, azi, 16 aprilie 2026: 2 8 7 3 5 7 0

Alte rezultate la extragerile Loto de joi, 16 aprilie 2026

Rezultate Loto la Joker, azi, 16 aprilie 2026: 43, 36, 32, 39, 10 + 13

Rezultate Loto la Noroc Plus, azi, 16 aprilie 2026: 9 6 8 6 5 3

Rezultate la Loto 5 din 40, azi, 16 aprilie 2026: 40, 13, 33, 26, 2, 24

Rezultate Loto la Super Noroc, azi, 16 aprilie 2026: 9 0 6 2 3 5

Rezultate la Loto 6 din 49, azi, 16 aprilie 2026: 26, 38, 11, 44, 14, 37

Report la Joker la categoria I de peste 12,81 milioane de euro. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 3,18 milioane de euro. Report cumulat Noroc de peste 1,1 milioane de euro

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 16,2 milioane de lei (peste 3,18 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 5,62 milioane de lei (peste 1,1 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 65,23 milioane de lei (peste 12,81 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 134.000 de lei (peste 26.300 de lei). La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report de peste 236.700 de lei (peste 46.500 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 619.300 de lei (peste 121.600 de euro). La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 154.900 de lei (peste 30.400 de euro).