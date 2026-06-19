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Rezultate Loto, 18 iunie 2026. Report la Loto 6/49 de peste 6,40 milioane de euro. Ce premii sunt în joc la următoarele trageri

Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de joi, 18 iunie 2026, dar și ce report există pentru următoarele extrageri de duminică, 21 iunie 2026. Află detalii despre ce sume sunt puse în joc.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 19 Iunie 2026, 10:36 | Actualizat Vineri, 19 Iunie 2026, 11:11
Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de joi, 18 iunie 2026, dar și ce report este pus în joc pentru următoarele extrageri, de duminică | sursa foto: Shutterstock/AI
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Duminică, 21 iunie 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 18 iunie 2026, Loteria Română a acordat 20.787 de câștiguri în valoare totală de peste 2,19 de milioane de lei.

Descoperă în rândurile de mai jos ce report există pentru extragerea următoare.

Câștiguri la Loto după extragerea de joi, 18 iunie 2026. Ce a anunțat Loteria Română

La tragerea Noroc de joi, 18 iunie, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 242.395,92 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Iasi.

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  • Rezultate Loto la Noroc, 18 iunie 2026: 1 9 7 3 0 3 0

La tragerea Loto 5/40 de joi, 18 iunie, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 160.155,50 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Targu Jiu.

  • Rezultate la Loto 5 din 40, 18 iunie 2026: 31, 37, 24, 21, 16, 35

Alte rezultate de la extragerile Loto de joi, 18 iunie 2026:

  • Rezultate Loto la Joker, 18 iunie 2026: 38, 28, 3, 40, 17 + 11
  • Rezultate Loto la Noroc Plus, 18 iunie 2026: 9 1 4 3 6 2
  • Rezultate Loto la Super Noroc, 18 iunie 2026: 2 1 3 3 5 3
  • Rezultate la Loto 6 din 49, 18 iunie 2026: 20, 27, 12, 36, 2, 15

Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 6,40 milioane de euro. Report cumulat la Noroc de peste 1,35 milioane de euro. Ce premii sunt în joc pentru următoarele trageri

Duminica, 21 iunie 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 18 iunie, Loteria Romana a acordat 20.787 de castiguri in valoare totala de peste 2,19 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 33,51 milioane de lei (peste 6,40 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 7 milioane de lei (peste 1,35 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 457.600 de lei (peste 87.400 de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 90.400 de lei (peste 17.200 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 298.400 de lei (peste 57.000 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,35 milioane de lei (peste 259.100 de euro). La Super Noroc este in joc la categoria I un report in valoare de peste 264.400 de lei (peste 50.500 de euro).

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