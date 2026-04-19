Rezultate Loto, 19 aprilie 2026. Report la 6/49 la categoria I de peste 3,38 milioane de euro. Ce premii sunt în joc pentru joi

Joi, 23 aprilie 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminică, 19 aprilie 2026, Loteria Romana a acordat 35.000 de castiguri.
Descoperă în rândurile de mai jos ce report există pentru extragerea următoare.
Câștiguri la Loto după extragerea de duminică, 19 aprilie 2026. Ce a anunțat Loteria Română
Loteria Română a anunțat noi câștiguri importante în urma extragerilor de duminică, 19 aprilie 2026, cel mai mare fiind premiul de categoria I la Joker, în valoare de aproximativ 13 milioane de euro. Biletul norocos a fost jucat online și a costat doar 14,50 lei, fiind completat cu două variante.
În total, la tragerile loto organizate, s-au acordat mii de premii, iar reporturile rămân consistente la mai multe categorii, inclusiv la Loto 6/49 și Noroc. Câștigătorii au la dispoziție 90 de zile pentru a-și revendica premiile, conform regulamentului în vigoare.
La tragerile Loto 6/49 s-au înregistrat, la categoria a III-a, 465 de câștiguri în valoare de 68.399,45 de lei fiecare.
La tragerile Noroc s-au înregistrat, la categoria a III-a, două premii în valoare de 46.053,12 de lei fiecare, iar la categoria a IV-a s-au oferit 28 de premii în valoare de 1.891,52 de lei fiecare.
La tragerile Loto 5/40 s-au câștigat, la categoria a III-a, un număr de 48 de premii a câte 1.117,89 de lei fiecare.
Alte rezultate la extragerile Loto de duminică, 19 aprilie 2026
Rezultate Loto la Joker, azi, 19 aprilie 2026: 17, 7, 27, 37, 15 +11
Rezultate Loto la Noroc Plus, azi, 19 aprilie 2026: 9 4 1 8 8 3
Rezultate la Loto 5 din 40, azi, 19 aprilie 2026: 37, 33, 23, 24, 32, 2
Rezultate Loto la Super Noroc, azi, 19 aprilie 2026: 6 3 4 6 1 5
Rezultate Loto la Noroc, azi, 19 aprilie 2026: 2 3 2 4 8 7 7
Rezultate la Loto 6 din 49, azi, 19 aprilie 2026: 11, 16, 12, 35, 17, 36
Report la 6/49 la categoria I de peste 3,38 milioane de euro
La tragerile Loto 6 din 49 se înregistrează la categoria I un report în valoarea de 17.227.994,96 de lei.
La tragerile Noroc, la categoria I, există un report în valoare de 2.960.577,60 de lei, în timp ce categoria a III-a aduce un report în valoare de 52.962,72 de lei.
La loto 5 din 40 există la categoria I un report în valoare de 726.671,00 de lei și un report în valoare de 97.362,50 de lei la categoria a II-a.
Și la super Noroc există la categoria I un report de 156.146,88 de lei și categoria II are un report de 12.968,80 de lei.
La Noroc Plus, la categoria I se înregistrează un report în valoare de 287.172,72 de lei.