Rezultate Loto, 19 aprilie 2026. Report la 6/49 la categoria I de peste 3,38 milioane de euro. Ce premii sunt în joc pentru joi

Loteria Română a anunțat care au fost câștigurile la tragerile loto de duminică, 19 aprilie 2026, dar și ce report există pentru următoarele extrageri de joi, 23 aprilie 2026. Află detalii despre ce sume sunt puse în joc.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 19 Aprilie 2026, 23:30 | Actualizat Luni, 20 Aprilie 2026, 11:08
Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de duminică, 19 aprilie 2026, dar și ce report este pus în joc pentru următoarele extrageri | sursa foto: Profimedia/shutterstock

Joi, 23 aprilie 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminică, 19 aprilie 2026, Loteria Romana a acordat 35.000 de castiguri.

Descoperă în rândurile de mai jos ce report există pentru extragerea următoare.

Câștiguri la Loto după extragerea de duminică, 19 aprilie 2026. Ce a anunțat Loteria Română

Loteria Română a anunțat noi câștiguri importante în urma extragerilor de duminică, 19 aprilie 2026, cel mai mare fiind premiul de categoria I la Joker, în valoare de aproximativ 13 milioane de euro. Biletul norocos a fost jucat online și a costat doar 14,50 lei, fiind completat cu două variante.

În total, la tragerile loto organizate, s-au acordat mii de premii, iar reporturile rămân consistente la mai multe categorii, inclusiv la Loto 6/49 și Noroc. Câștigătorii au la dispoziție 90 de zile pentru a-și revendica premiile, conform regulamentului în vigoare.

La tragerile Loto 6/49 s-au înregistrat, la categoria a III-a, 465 de câștiguri în valoare de 68.399,45 de lei fiecare.

La tragerile Noroc s-au înregistrat, la categoria a III-a, două premii în valoare de 46.053,12 de lei fiecare, iar la categoria a IV-a s-au oferit 28 de premii în valoare de 1.891,52 de lei fiecare.

La tragerile Loto 5/40 s-au câștigat, la categoria a III-a, un număr de 48 de premii a câte 1.117,89 de lei fiecare.

Alte rezultate la extragerile Loto de duminică, 19 aprilie 2026

Rezultate Loto la Joker, azi, 19 aprilie 2026: 17, 7, 27, 37, 15 +11

Rezultate Loto la Noroc Plus, azi, 19 aprilie 2026: 9 4 1 8 8 3

Rezultate la Loto 5 din 40, azi, 19 aprilie 2026: 37, 33, 23, 24, 32, 2

Rezultate Loto la Super Noroc, azi, 19 aprilie 2026: 6 3 4 6 1 5

Rezultate Loto la Noroc, azi, 19 aprilie 2026: 2 3 2 4 8 7 7

Rezultate la Loto 6 din 49, azi, 19 aprilie 2026: 11, 16, 12, 35, 17, 36

Report la 6/49 la categoria I de peste 3,38 milioane de euro

La tragerile Loto 6 din 49 se înregistrează la categoria I un report în valoarea de 17.227.994,96 de lei.

La tragerile Noroc, la categoria I, există un report în valoare de 2.960.577,60 de lei, în timp ce categoria a III-a aduce un report în valoare de 52.962,72 de lei.

La loto 5 din 40 există la categoria I un report în valoare de 726.671,00 de lei și un report în valoare de 97.362,50 de lei la categoria a II-a.

Și la super Noroc există la categoria I un report de 156.146,88 de lei și categoria II are un report de 12.968,80 de lei.

La Noroc Plus, la categoria I se înregistrează un report în valoare de 287.172,72 de lei.

Urmărește-l pe Jason Statham într-un thriller exploziv, unde secretele ucid și acțiunea nu se oprește. Vezi acum The Beekeeper: Răzbunare iminentă
