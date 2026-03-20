Rezultate Loto, 19 martie 2026. Report la Joker la categoria I de peste 11,66 milioane de euro

Loteria Română a anunțat care au fost câștigurile la tragerile loto de joi, 19 martie 2026, dar și ce report există pentru următoarele extrageri de duminică, 22 martie 2026. Află detalii despre ce sume sunt puse în joc.

Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 20 Martie 2026, 10:22 | Actualizat Vineri, 20 Martie 2026, 12:22
Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de joi, 19 martie 2026, dar și ce report este pus în joc pentru următoarele extrageri | sursa foto: Profimedia/shutterstock

Duminică, 22 martie 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 19 martie 2026, Loteria Romana a acordat 25.760 castiguri in valoare totala de peste 2 milioane de lei.

Câștiguri la Loto după extragerea de joi, 19 martie 2026. Ce a anunțat Loteria Română

La tragerea JOKER s-a castigat premiul la categoria a III-a in valoare de 27.658,72 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Târgu Mureș

  • Rezultate Loto la Joker, joi, 19 martie 2026: 22, 8, 40, 9, 33 +15

Alte rezultate la extragerile Loto de joi, 19 martie 2026

  • Rezultate Loto la Noroc Plus, joi, 19 martie 2026: 8 9 0 6 1 5
  • Rezultate la Loto 5 din 40, joi, 19 martie 2026: 10, 13, 38, 27, 12, 26
  • Rezultate Loto la Super Noroc, joi, 19 martie 2026: 8 1 5 7 2 0
  • Rezultate Loto la Noroc, joi, 19 martie 2026: 4 1 5 0 8 2 3
  • Rezultate la Loto 6 din 49, joi, 19 martie 2026: 7, 32, 38, 39, 27, 21

Report la Joker la categoria I de peste 11,66 milioane de euro. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 1,72 milioane de euro

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 8,78 milioane de lei (peste 1,72 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 5,12 milioane de lei (1 milion de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 59,46 milioane de lei (peste 11,66 milioane de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report de peste 545.000 de lei (peste 107.000 de euro). La Noroc Plus este in joc, la categoria I, un report in valoare de peste 90.500 de lei (peste 17.700 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 246.000 de lei (peste 48.200 de euro), iar la categoria a II-a un report de peste 37.800 de lei. La Super Noroc este in joc un report la categoria I in valoare de peste 104.600 de lei (peste 20.500 de euro).

