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Finala Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Cum și-au format echipele cei 4 finaliști și care a fost ordinea alegerii

Ilona, Irina, Nixo și Daria, cei 4 finaliști de la Chefi la cuțite - Viitorul are gust și-au format echipele la începutul Finalei de pe 10 iunie 2026. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 10 Iunie 2026, 21:00 | Actualizat Miercuri, 10 Iunie 2026, 21:09
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Alegerea echipelor s-a desfășurat în funcție de punctajul din semifinală. Clasamentul după adunarea punctajelor din semifinală a fost: Ilona pe locul 1, Irina pe locul 2, Nixo pe locul 3 și Daria pe locul 4. Așadar, aceasta a fost ordinea în care finaliștii și-au ales membrii echipei.

Darius, propunere la începutul Finalei Chefi la cuțite - Viitorul are gust

Darius a luat cuvântul și a spus că și-ar dori ca echipele din Finală să fie cele de la începutul sezonului:

„Aș avea și eu o propunere. Eu zic să mergem pe loialitate. Să fim cum am început. Eu am început în echipa lui chef Richard și vreau să termin alături de el și de echipa mea. Și cred că oricine de aici ar vrea să facă la fel!”, a spus Darius de le chipa galbenă.

Irina Fodor i-a explicat de ce regulile jocului spun că în finală fiecare finalist are dreptul să facă alegeri.

„Eu apreciez foarte mult ce ai spus tu, Darius. Dar este dreptul fiecărui finalist să-și facă o strategie. Este un moment plin de emoție și de sentimente contradictorii. E clar că fiecare s-a atașat de echipa lui, dar în același timp este și un concurs important. Fiecare finalist vrea să câștige și fiecare consdieră că poate ajunge mai aproape de câștig într-o anumită formulă. Nimic nu este corect sau incorect, loial sau neloial. Deși înțeleg perfect ce a vrut să zică Darius, până la urmă este un concurs și fiecare este liber să aleagă cum vrea”, a spus Irina Fodor.

Mica Irina a apreciat discursul lui Darius și l-a ales primul în echipa sa.

Cum arată echipele din Finala Chefi la cuțite, ediția pentru copii

Rând pe rând, finaliștii au nominalizat câte un copil care să facă parte din echipa sa.

Ilona: Cristian Marin, Tudor, David;

Irina: Darius, Cristian Filip, Diana;

Nicholas: Roberta, Andrei, Maia;

Daria: Raymond, Vanessa, Caesar.

Echipele au primit ca sarcină să pregătească două preparate, un main course și un desert în 2 ore.

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Ce premiu va obține micul câștigător Chefi la cuțite - Viitorul are gust

Daria Ion, în vârstă de 14 ani, este finalista echipei verzi, condusă de chef Orlando Zaharia. Irina Iancu, în vârstă de 11 ani, a reprezentat în finală echipa galbenă a lui chef Richard Abou Zaki, Nicholas Manolache, în vârstă de 13 ani, a intrat în Finală ca membru al echipei albastre condusă de chef Ștefan Popescu, iar Ilona Tand, de 15 ani, este finalista echipei roz a lui chef Alexandru Sautner. Cei 4 finaliști și-au alcătuit echipe care să-i ajute să obțină premiul cel mare: câte o masă cu familia la restaurantele chefilor Richard, Sautner și Orlando și un curs de bucătărie la chef Popescu.

„Acest mini sezon are și un premiu, iar câștigătorul Chefi la cuțite Kids va merge cu familia la Retroscena, în Italia! Stați că nu am terminat! Apoi se va merge la restaurantul lui chef Orlando Zaharia unde o să fiți răsfățați cu toate bunătățile.

Iar mai apoi veți merge și la chef Alexandru Sautner, la restaurantul lui. Chef ne-a promis o cină ca în filme. De altfel, câștigătorul va avea un curs cu chef Ștefan Popescu la Academia unde chef predă cursuri pentru copii”, a spus Irina Fodor despre premiul sezonului.

Ilona, Irina, Nixo și Daria
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