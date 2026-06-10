Finala Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Irina Iancu, lecție impresionantă despre ce înseamnă să fii lider. Ce gest a făcut

Copiii de la Chefi la cuțite - Viitorul are gust ne-au dat lecții impresionante de-a lungul sezonului special. În Finala de pe 10 iunie, juniorii finaliști au arătat că pot fi lideri de echipă de la vârste fragede.

Irina Iancu a întâmpinat un moment dificil în timpul probei, dar s-a implicat și a rezolvat problema, urmând să ne explice marea diferență dintre a fi șef și a fi lider: „Șeful e cel care șefește și arată cu degetul și liderul îi sprijină pe oameni”, a spus fetița de 11 ani.

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Irina Iancu, lecție impresionantă despre ce înseamnă să fii lider. Ce gest a făcut fetița de 11 ani

Diana trebuie să cântărească 300 de grame de făină și pentru că nu avea cântar, i-a propus Irinei să pună „la ochi””. Micuța finalistă a mers apoi la toate bancurile să găsească un cântar și Maia a fost cea care a ajutat-o și i-a oferit instrumentul. Așadar, Irina a făcut rost de cântar și a mers înapoi la bancul ei, implicându-se astfel în rezolvarea problemei, ca un lider adevărat.

Irina, Ilona, Daria și Nixo și-au coordonat exemplar echipele și au luat decizii importante legate de preparatele lor.

Ce premiu obține micul câștigător Chefi la cuțite - Viitorul are gust

Daria Ion, în vârstă de 14 ani, este finalista echipei verzi, condusă de chef Orlando Zaharia. Irina Iancu, în vârstă de 11 ani, a reprezentat în finală echipa galbenă a lui chef Richard Abou Zaki, Nicholas Manolache, în vârstă de 13 ani, a intrat în Finală ca membru al echipei albastre condusă de chef Ștefan Popescu, iar Ilona Tand, de 15 ani, este finalista echipei roz a lui chef Alexandru Sautner. Cei 4 finaliști și-au alcătuit echipe care să-i ajute să obțină premiul cel mare: câte o masă cu familia la restaurantele chefilor Richard, Sautner și Orlando și un curs de bucătărie la chef Popescu.

„Acest mini sezon are și un premiu, iar câștigătorul Chefi la cuțite Kids va merge cu familia la Retroscena, în Italia! Stați că nu am terminat! Apoi se va merge la restaurantul lui chef Orlando Zaharia unde o să fiți răsfățați cu toate bunătățile.

Iar mai apoi veți merge și la chef Alexandru Sautner, la restaurantul lui. Chef ne-a promis o cină ca în filme. De altfel, câștigătorul va avea un curs cu chef Ștefan Popescu la Academia unde chef predă cursuri pentru copii”, a spus Irina Fodor despre premiul sezonului.

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