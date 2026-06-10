Finala Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Finaliștii și-au format echipele pentru ultimele probe din competiție
Finala din data de 10 iunie 2026 al emisiunii Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Ilona, Irina, Nixo și Daria, cei 4 finaliști, și-au format echipele la începutul finalei. Alegerea echipelor s-a desfășurat în funcție de punctajul din semifinală. Clasamentul după adunarea punctajelor din semifinală a fost: Ilona pe locul 1, Irina pe locul 2, Nixo pe locul 3 și Daria pe locul 4.
Miercuri, 10.06.2026, 21:00