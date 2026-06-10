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Finala Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Finaliștii și-au format echipele pentru ultimele probe din competiție

Finala din data de 10 iunie 2026 al emisiunii Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Ilona, Irina, Nixo și Daria, cei 4 finaliști, și-au format echipele la începutul finalei. Alegerea echipelor s-a desfășurat în funcție de punctajul din semifinală. Clasamentul după adunarea punctajelor din semifinală a fost: Ilona pe locul 1, Irina pe locul 2, Nixo pe locul 3 și Daria pe locul 4.
Miercuri, 10.06.2026, 21:00
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Finala Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Prima probă a finalei! Micii bucătari au avut de realizat un main course

Finala Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Prima probă a finalei! Micii bucătari au avut de realizat un main course

Logo show Miercuri, 10.06.2026, 21:10 Finala Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Promisiunea lansată de Luca Zvaleni, dacă echipa galbenă va câștiga finala: O să ma tund zero!

Finala Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Promisiunea lansată de Luca Zvaleni, dacă echipa galbenă va câștiga finala: O să ma tund zero!

Logo show Miercuri, 10.06.2026, 20:50 ”Un golan, Cristian Boureanu!”. Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1

”Un golan, Cristian Boureanu!”. Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1

Logo show Miercuri, 10.06.2026, 19:01 Furnicuțele 2026. Lucrare de control pentru Mihai Mihalache! Ce l-a întrebat Denise Rifai

Furnicuțele 2026. Lucrare de control pentru Mihai Mihalache! Ce l-a întrebat Denise Rifai

Logo show Miercuri, 10.06.2026, 19:00 Furnicuțele 2026. Marius Mihalache, despre cântatul la nunți: „Sunt două lumi diferite!”. De ce a ales doar marile scene

Furnicuțele 2026. Marius Mihalache, despre cântatul la nunți: „Sunt două lumi diferite!”. De ce a ales doar marile scene

Logo show Miercuri, 10.06.2026, 18:48 Furnicuțele 2026. Copiii lui Marius Mihalache, detalii neștiute din interiorul familiei artistului

Furnicuțele 2026. Copiii lui Marius Mihalache, detalii neștiute din interiorul familiei artistului

Logo show Miercuri, 10.06.2026, 18:25 Furnicuțele 2026. Marius Mihalache, confesiuni despre capitolul amoros. Primele iubiri, fanele și relația cu Arabela

Furnicuțele 2026. Marius Mihalache, confesiuni despre capitolul amoros. Primele iubiri, fanele și relația cu Arabela

Logo show Miercuri, 10.06.2026, 18:00 Furnicuțele 2026. Marius Mihalache, despre începutul legăturii cu Ovidiu Lipan Țăndărică: Cum s-au cunoscut marii artiști

Furnicuțele 2026. Marius Mihalache, despre începutul legăturii cu Ovidiu Lipan Țăndărică: Cum s-au cunoscut marii artiști

Logo show Miercuri, 10.06.2026, 17:50 Furnicuțele 2026. Provocare pentru Marius Mihalache! Poate să ghicească melodia în doar 5 secunde?

Furnicuțele 2026. Provocare pentru Marius Mihalache! Poate să ghicească melodia în doar 5 secunde?

Logo show Miercuri, 10.06.2026, 17:29 Furnicuțele 2026. Marius Mihalache, confesiuni despre originile sale și drumul spre succesul mondial

Furnicuțele 2026. Marius Mihalache, confesiuni despre originile sale și drumul spre succesul mondial

Logo show Miercuri, 10.06.2026, 17:00 Mireasa, sezonul 13. Denis, semne de întrebare în privința Biancăi

Mireasa, sezonul 13. Denis, semne de întrebare în privința Biancăi

Logo show Miercuri, 10.06.2026, 16:23 Mireasa, sezonul 13. Denis și Claudia, replici acide: Hai, dispari de aici!

Mireasa, sezonul 13. Denis și Claudia, replici acide: Hai, dispari de aici!

Logo show Miercuri, 10.06.2026, 15:55
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