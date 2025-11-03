Loteria Română a organizat duminică, 2 noiembrie 2025, noi extrageri Loto! Au fost acordate premii spectaculoase, iar reportul pentru tragerile de joi este de peste 46,97 milioane de lei,

În fiecare zi de joi și duminică, Loteria Română organizează extrageri loto la toate categoriile de joc. Reportul pus la bătaie de Loteria Română pentru a doua tragere din această săptămână este unul de ordinul zecilor de milioane de lei.

Rezultate Loto 2 noiembrie. Report la Loto 6/49 de peste 9,23 milioane de euro. Ce premii sunt în joc pentru tragerile de joi

Joi, 6 noiembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 2 noiembrie, Loteria Română a acordat 28.161 de câștiguri în valoare totală de peste 2,67 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 46,97 milioane de lei (peste 9,23 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,73 milioane de lei (peste 734.600 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 37,42 milioane de lei (peste 7,35 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 87.300 de lei (peste 17.100 de euro).

La Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 55.300 de lei (peste 10.800 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 78.000 de lei (peste 15.300 de euro), iar la categoria a II-a, un report în valoare de peste 197.900 de lei (peste 38.900 de euro).

La Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 46.300 de lei.

Rezultatele Loto de duminică, 2 noiembrie 2025

Rezultate Loto la 5/45 Joker, 2 noiembrie 2025: 32, 4, 33, 21, 42 + 5

Rezultate Loto la Noroc Plus, 2 noiembrie 2025: 5, 7, 2, 5, 1, 3

Rezultate la Loto 5 din 40, 2 noiembrie 2025: 16, 26, 35, 4, 32, 33

Rezultate Loto la Super Noroc, 2 noiembrie 2025: 9, 0, 4, 5, 4, 0

Rezultate Loto la Noroc, 2 noiembrie 2025: 1, 3, 9, 6, 6, 5, 0

Rezultate la Loto 6 din 49, 2 noiembrie 2025: 11, 6, 24, 46, 44, 43

