A câștigat 5,6 milioane de euro la loto, dar a pierdut totul. Cum a ajuns dator după ce a cunoscut „persoana greșită”

Un bărbat a câștigat 5,6 milioane de euro la loto, dar a pierdut totul într-o clipă. A ajuns dator după ce a cunoscut „persoana greșită”, iar cursul vieții sale s-a schimbat radical din acel moment.

Un câștigător la loterie din Béarn, care a primit 5,6 milioane de euro în 2007, se află acum într-o situație financiară neașteptată. Bărbatul declară că are datorii de 150.000 de euro. Acesta a cumpărat case pentru părinții săi și a investit într-o afacere, lucru care l-a adus în pragul datoriei. Datoriile de 150.000 de euro i-au transformat viața dintr-un vis frumos într-un adevărat coșmar financiar.

În timp ce unii ar investi în vacanțe de lux, alții în propriile afaceri sau și-ar rezolva problemele financiare, există și cazuri în care oamenii pierd totul. Un astfel de vis a devenit realitate pentru un bărbat din Béarn pe 4 aprilie 2007, după ce a câștigat 5,6 milioane de euro.

„Mi-a schimbat complet viața. Eram într-o situație disperată; părinții mei erau pe cale să fie evacuați pentru că proprietarul vindea totul și aveam nevoie de 200.000 de euro. Am avut un noroc incredibil: am câștigat la loterie. Am cumpărat o casă pentru părinții mei și una lângă ea pentru mine. Am continuat să lucrez și apoi m-am apucat de afaceri”, a povestit el.

Cu 5,6 milioane de euro în buzunar, bărbatul credea că viitorul este asigurat.

„Am crezut că, dacă cumpăr două case, sunt mai mult decât pregătit pentru viitor”, a spus el, dar realitatea avea să-i demonstreze că se înșeală. După câțiva ani, s-a trezit cu o datorie uriașă de 150.000 de euro și două case ipotecate.

Deciziile financiare proaste l-au dus într-o situație neașteptată.

„Eram trei asociați. M-au convins să investesc la bursă, iar în decurs de un an și jumătate pierdusem deja jumătate din suma inițială. Mi-am dat seama că investițiile mele nu produceau nimic. Azi simt o ură colosală”, a relatat bărbatul pentru Capital.

Datoriile acestui fost câștigător la loterie se ridică acum la 150.000 de euro, iar cele două case ale sale sunt ipotecate. El continuă să joace la loterie la fiecare extragere, în speranța că norocul îi va surâde a doua oară, și plănuiește să acționeze complet diferit dacă se va întâmpla asta.

„Când câștigi, Loteria Națională Franceză te sfătuiește să apelezi la un notar și la experți în administrarea averii de la biroul lor din Paris. Dar eu credeam că nu stăm chiar așa rău în Béarn. Aceasta a fost greșeala pe care am făcut-o, să nu-i ascult. Am avut încredere în bancheri și oameni de afaceri care sunt escroci. Așa că acum sunt într-o mare încurcătură.”