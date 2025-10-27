Loteria Română a organizat duminică, 26 octombrie 2025, noi extrageri Loto! Au fost acordate premii spectaculoase, iar reportul pentru tragerile de duminică este de peste 44,67 milioane de lei.

În fiecare zi de joi și duminică, Loteria Română organizează extrageri loto la toate categoriile de joc. Reportul pus la bătaie de Loteria Română pentru a doua tragere din această săptămână este unul de ordinul zecilor de milioane de lei.

Rezultate Loto 26 octombrie. Report la Joker la categoria I de peste 7,22 milioane de euro

Joi, 30 octombrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 26 octombrie, Loteria Română a acordat 29.990 de câștiguri în valoare totală de peste 3.296.707,94 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 44,67 milioane de lei (peste 8,78 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,46 milioane de lei (peste 682.100 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 36,70 milioane de lei (peste 7,22 milioane de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 140.300 de lei, iar la categoria a II-a, reportul este de peste 126.200 de lei. La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 26.900 de lei.

La tragerea Joker s-au câștigat premiul la categoria a II-a în valoare de 154.082,65 de lei și premiul la categoria a III-a a în valoare de 386.593,20 de lei. Biletele norocoase au fost jucate pe aplicația mobilă AmParcat.ro și pe bilete.loto.ro.

La tragerea Noroc s-a câștigat premiul la categoria a II-a în valoare de 386.593,20 de lei Biletul norocos a fost jucat la o agenție din București, Sectorul 5.

Rezultatele Loto de duminică, 26 octombrie 2025: numerele câștigătoare Loto la extragerile de azi

Află numerele câștigătoare la loto de duminică, 26 octombrie 2025 în rândurile următoare. Succes!

Rezultate Loto la Joker, duminică, 26 octombrie 2025: 6, 12, 15, 22, 35 (+16)

Rezultate Loto la Noroc Plus, duminică, 26 octombrie 2025: 6, 1, 5, 8, 4, 9

Rezultate la Loto 5 din 40, duminică, 26 octombrie 2025: 26, 10, 24, 35, 29, 17

Rezultate Loto la Super Noroc, duminică, 26 octombrie 2025: 4, 6, 8, 8, 0, 3

Rezultate Loto la Noroc, duminică, 26 octombrie 2025: 6, 3, 9, 3, 8, 4, 3

Rezultate la Loto 6 din 49, duminică, 26 octombrie 2025: 32, 14, 16, 21, 10, 35