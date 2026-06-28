Rezultate Loto, 28 iunie 2026. Report la Loto 6/49 de peste 6,80 milioane de euro. Ce premii sunt în joc la următoarele trageri

Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de duminică, 28 iunie 2026, dar și ce report există pentru următoarele extrageri. Află detalii despre ce sume sunt puse în joc.

Publicat: Duminica, 28 Iunie 2026, 11:22 | Actualizat Duminica, 28 Iunie 2026, 19:27

Duminică, 28 iunie 2026, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La 6/49 sunt în joc peste 6,8 milioane de euro, iar la Noroc, Loteria Română anunță un report cumulat care depășește 1,32 milioane de euro.

Descoperă în rândurile de mai jos ce report există pentru extragerea următoare.

Câștiguri la Loto după extragerea de duminică, 28 iunie 2026. Ce a anunțat Loteria Română

Rezultate Loto la Noroc, 28 iunie 2026: 0 2 3 4 5 0 8

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Rezultate la Loto 5 din 40, 28 iunie 2026: 19, 2, 7, 14, 15, 3

Alte rezultate de la extragerile Loto de duminică, 28 iunie 2026:

Rezultate Loto la Joker, 28 iunie 2026: 4 / 26, 40, 1, 37, 25

Rezultate Loto la Noroc Plus, 28 iunie 2026: 9 5 9 0 2 0

Rezultate Loto la Super Noroc, 28 iunie 2026: 6 0 0 1 9 0

Rezultate la Loto 6 din 49, 28 iunie 2026: 47, 8, 4, 44, 31, 23

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 35,59 milioane de lei (peste 6,80 milioane de euro).

Ce premii sunt în joc pentru următoarele trageri:

Joi, 2 iulie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 28 iunie, Loteria Romana a acordat XXX de câștiguri în valoare totală de peste XXX milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 35,59 milioane de lei (peste 6,80 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 6,93 milioane de lei (peste 1,32 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 831.900 de lei (peste 159.000 de euro).

La categoria a II-a este în joc un report în valoare de peste 171.400 de lei (peste 32.700 de euro), iar la categoria a III-a reportul este în valoare de peste 80.900 de lei (peste 15.400 de euro).

La Noroc Plus se înregistrează, la categoria I, un report în valoare de peste 335.300 de lei (peste 64.100 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 66.900 de lei (peste 12.700 de euro).

La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 290.300 de lei (peste 55.400 de euro).