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Rezultate Loto, 28 iunie 2026. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 7,03 milioane de euro. Ce premii sunt în joc pentru joi

Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de duminică, 28 iunie 2026, dar și ce report există pentru următoarele extrageri de joi, 2 iulie 2026. Află detalii despre ce sume sunt puse în joc.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 29 Iunie 2026, 12:11 | Actualizat Luni, 29 Iunie 2026, 12:32
Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de duminică, 28 iunie 2026, dar și ce report este pus în joc pentru următoarele extrageri, de joi, 2 iulie 2026 | sursa foto: Shutterstock/AI
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Joi, 2 iulie 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 28 iunie 2026, Loteria Română a acordat peste 24.100 de câștiguri în valoare totală de peste 2,5 de milioane de lei.

Descoperă în rândurile de mai jos ce report există pentru extragerea următoare.

Câștiguri la Loto după extragerea de duminică, 28 iunie 2026. Ce a anunțat Loteria Română

La tragerea Noroc, la categoria a III-a, s-au inregistrat trei castiguri a cate 55.015,84 lei fiecare. Doua dintre biletele norocoase au fost jucate la agenții loto din Paulis – jud. Arad si Constanta, iar cel de-al treilea online pe joaca.loto.ro.

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  • Rezultate Loto la Noroc, 28 iunie 2026: 0 2 3 4 5 0 8

De asemenea, la tragerea Joker, la categoria a III-a, s-au inregistrat doua castiguri a cate 63.901,70 lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la o agentie loto din Galati si online, pe bilete.loto.ro.

  • Rezultate Loto la Joker, 28 iunie 2026: 26, 40, 1, 37, 25 + 4

Alte rezultate de la extragerile Loto de duminică, 28 iunie 2026:

  • Rezultate la Loto 5 din 40, 28 iunie 2026: 19, 2, 7, 14, 15, 3
  • Rezultate Loto la Noroc Plus, 28 iunie 2026: 9 5 9 0 2 0
  • Rezultate Loto la Super Noroc, 28 iunie 2026: 6 0 0 1 9 0
  • Rezultate la Loto 6 din 49, 28 iunie 2026: 47, 8, 4, 44, 31, 23

Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 7,03 milioane de euro. Report cumulat la Noroc de peste 1,33 milioane de euro

Joi, 2 iulie 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 28 iunie 2026, Loteria Romana a acordat peste 24.100 de castiguri in valoare totala de peste 2,5 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 36,85 milioane de lei (peste 7,03 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 6,99 milioane de lei (peste 1,33 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,04 milioane de lei (peste 200.100 de euro) si la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 218.200 de lei (peste 41.600 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 356.700 de lei (peste 68.000 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 149.900 de lei (peste 28.600 de euro). La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 302.600 de lei (peste 57.700 de euro).

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