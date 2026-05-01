Rezultate Loto, 30 aprilie 2026. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 3,86 milioane de euro. Ce premii sunt în joc

Loteria Română a anunțat care au fost câștigurile la tragerile loto de joi, 30 aprilie 2026, dar și ce report există pentru următoarele extrageri de duminică, 3 mai 2026. Află detalii despre ce sume sunt puse în joc.

Duminică, 3 mai 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 30 aprilie 2026, Loteria Romana a acordat 16.580 castiguri in valoare totala de peste 2,63 de milioane de lei.

Câștiguri la Loto după extragerea de joi, 30 aprilie 2026. Ce a anunțat Loteria Română

La tragerea Loto 5/40 s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 1.087.790 de lei. Biletul norocos a fost jucat online pe bilete.loto.ro.

Rezultate la Loto 5 din 40, azi, 30 aprilie 2026: 29, 24, 2, 15, 36, 13

La tragerea Joker, la categoria a III-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 83.100,86 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Pitesti.

Rezultate Loto la Joker, azi, 30 aprilie 2026: 30, 39, 41, 1, 19 + 9

Alte rezultate de la extragerile Loto de joi, 30 aprilie 2026:

Rezultate Loto la Noroc Plus, azi, 30 aprilie 2026: 4 0 8 4 6 3

Rezultate Loto la Super Noroc, azi, 30 aprilie 2026: 2 0 9 6 1 4

Rezultate Loto la Noroc, azi, 30 aprilie 2026: 1 9 7 4 7 3 4

Rezultate la Loto 6 din 49, azi, 30 aprilie 2026: 30, 17, 23, 32, 42, 48

Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 3,86 milioane de euro. Report cumulat la Noroc de peste 1,16 milioane de euro

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 19,85 milioane de lei (peste 3,86 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 6 milioane de lei (peste 1,16 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 759.900 de lei (peste 147.700 de euro), iar la categoria a II-a un report de peste 121.000 de lei (peste 23.500 de euro). La Noroc Plus este in joc un report cumulat in valoare de peste 54.000 de lei (peste 10.500 de euro).

La Loto 5/40, la categoria a II-a, se inregistreaza un report in valoare de peste 277.900 de lei (peste 54.000 de euro) ). La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 183.400 de lei (peste 35.600 de euro).