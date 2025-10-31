Rezultate Loto 30 octombrie. Report la Joker la categoria I de peste 7,27 milioane de euro

Loteria Română a organizat joi, 30 octombrie 2025, noi extrageri Loto! Au fost acordate premii spectaculoase, iar reportul pentru tragerile de duminică este de peste 45,57 milioane de lei.

În fiecare zi de joi și duminică, Loteria Română organizează extrageri loto la toate categoriile de joc. Reportul pus la bătaie de Loteria Română pentru a doua tragere din această săptămână este unul de ordinul zecilor de milioane de lei.

Duminica, 02 noiembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 30 octombrie, Loteria Română a acordat 29.247 de câștiguri în valoare totală de peste 2,15 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 45,57 milioane de lei (peste 8,96 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,57 milioane de lei (peste 703.100 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 37 milioane de lei (peste 7,27 milioane de euro). La Noroc Plus reportul la categoria I este de peste 24.200 de lei.

La Loto 5/40, la categoria a II, se înregistrează un report în valoare de peste 158.800 de lei (peste 31.200 lei), iar la Super Noroc se înregistrează, la categoria I, un report în valoare de peste 31.300 de lei.

La tragerea Loto 5/40 s-au câștigat premiul la categoria a I în valoare de 205.613 lei. Biletul norocos a fost jucat pe joaca.loto.ro.

La tragerea Joker s-a câștigat premiul la categoria a II-a în valoare de 68.051,42 de lei Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Bucuresti, Sectorul 2.

Rezultatele Loto de joi, 30 octombrie 2025: numerele câștigătoare Loto la extragerile de azi

Află numerele câștigătoare la loto de joi, 30 octombrie 2025 în rândurile următoare.

Rezultate Loto la Joker, joi, 30 octombrie 2025: 12, 17, 28, 4, 37 + 15

Rezultate Loto la Noroc Plus, joi, 30 octombrie 2025: 9 6 3 1 4 2

Rezultate la Loto 5 din 40, joi, 30 octombrie 2025: 18, 20, 32, 19, 25, 15

Rezultate Loto la Super Noroc, joi, 30 octombrie 2025: 6 5 3 7 5 5

Rezultate Loto la Noroc, joi, 30 octombrie 2025: 5 4 2 7 9 2 5

Rezultate la Loto 6 din 49, joi, 30 octombrie 2025: 19, 41, 25, 21, 2, 47