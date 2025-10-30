Antena Căutare
Home News Social Rezultate Loto azi, 30 octombrie 2025. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Rezultate Loto azi, 30 octombrie 2025. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Rezultatele loto la extragerile de azi, 30 octombrie 2025, au fost afișate. Află numerele câștigătoare de joi la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 30 Octombrie 2025, 11:15 | Actualizat Joi, 30 Octombrie 2025, 12:16
Rezultate Loto azi, 30 octombrie 2025. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus | Shutterstock

Descoperă numerele câștigătoare la tragerile de astăzi, 30 octombrie 2025. Extragerile Loto încep în jurul orei 18:30, iar acest articol va fi actualizat în timp real.

Loteria Română a organizat noi extrageri Loto la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Rezultate Loto azi, 30 octombrie 2025. Numerele câștigătoare de joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de azi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Cifrele extrase vor fi disponibile în timp real pe site-ul nostru.

Rezultatele Loto de joi, 30 octombrie 2025: numerele câștigătoare Loto la extragerile de azi

Află numerele câștigătoare la loto de joi, 30 octombrie 2025 în rândurile următoare. Succes!

Rezultate Loto la Joker, joi, 30 octombrie 2025:

Rezultate Loto la Noroc Plus, joi, 30 octombrie 2025:

Rezultate la Loto 5 din 40, joi, 30 octombrie 2025:

Rezultate Loto la Super Noroc, joi, 30 octombrie 2025:

Rezultate Loto la Noroc, joi, 30 octombrie 2025:

Rezultate la Loto 6 din 49, joi, 30 octombrie 2025:

Report de 44,67 de milioane de lei la 6/49, la tragerea loto din 30 octombrie 2025

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 44,67 milioane de lei (peste 8,78 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,46 milioane de lei (peste 682.100 de euro). La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 36,70 milioane de lei (peste 7,22 milioane de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 140.300 de lei, iar la categoria a II-a, reportul este de peste 126.200 de lei. La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 26.900 de lei.

