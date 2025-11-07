Antena Căutare
Rezultate Loto 6 noiembrie. Report la Loto 6/49 de peste 9,42 milioane de euro. Ce premii sunt în joc pentru tragerile de duminică

Loteria Română a organizat joi, 6 noiembrie 2025, noi extrageri Loto! Au fost acordate premii spectaculoase, iar reportul pentru tragerile de duminică este de peste 47,92 milioane de lei.

Publicat: Vineri, 07 Noiembrie 2025, 11:17
Rezultate Loto 6 noiembrie.

În fiecare zi de joi și duminică, Loteria Română organizează extrageri loto la toate categoriile de joc. Reportul pus la bătaie de Loteria Română pentru a doua tragere din această săptămână este unul de ordinul zecilor de milioane de lei.

Rezultate Loto 6 noiembrie. Report la Loto 6/49 de peste 9,42 milioane de euro. Ce premii sunt în joc pentru tragerile de duminică

Duminică, 9 noiembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 6 noiembrie, Loteria Română a acordat 20.904 câștiguri în valoare totală de peste 2,04 milioane lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 47,92 milioane de lei (peste 9,42 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,84 milioane de lei (peste 755.700 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 37,72 milioane de lei (peste 7,42 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 153.600 de lei (peste 30.200 de euro).

La Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 78.800 de lei (peste 15.500 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 141.600 de lei (peste 27.800 de euro).

La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 40.900 de lei.

Rezultatele Loto de joi, 6 noiembrie 2025

Rezultate Loto la Joker, joi, 6 noiembrie 2025: 29,12, 26, 40, 20 + 11

Rezultate Loto la Noroc Plus, joi, 6 noiembrie 2025: 6, 3, 8, 9, 6, 0

Rezultate la Loto 5 din 40, joi, 6 noiembrie 2025: 3, 36, 10, 14, 1, 19

Rezultate Loto la Super Noroc, joi, 6 noiembrie 2025: 1, 0, 6, 9, 5, 8

Rezultate Loto la Noroc, joi, 6 noiembrie 2025: 4, 1, 0, 6, 8, 5, 4

Rezultate la Loto 6 din 49, joi, 6 noiembrie 2025: 42, 2, 20, 35, 22, 46

La tragerea Loto 5/40 de joi, 6 noiembrie, la categoria a II-a s-a înregistrat un câștig în valoare de 229.679,90 lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicația mobila AmParcat.ro.

La tragerea Joker de joi, 6 noiembrie, la categoria a III-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 66.274,65 lei. Biletul norocos a fost jucat online pe bilete.loto.ro.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

