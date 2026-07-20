Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Vedetele, impresionate de spectaculosul steag dacic care cântă
Episodul 1 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 20 iulie 2026. Rikito Watanabe și Sonny Medini ajung la o fabrică de pește și fructe de mare, în timp ce Codruța Filip și Valentin Sanfira merg la o fabrică de dulciuri. În același timp, Andrei Ștefănescu, Liviu Vârciu, Mirela Vaida și Adriana Trandafir vizitează atelierul unui sculptor în lemn, unde sunt impresionați de un steag dacic care cântă.
Luni, 20.07.2026, 23:20